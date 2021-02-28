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  2. Матчи
  3. Швейцария
Сьон
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Вадуц
0'
19' Желтая карточка
Гргич Анто
32' Желтая карточка
Тупта Любомир
39' Желтая карточка
Бамер Жан
45'+1
1
Фаюлу
Тимоти
27
Мартич
Иван
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
77
Телер
Сандро
6
Зок
Кристиан
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
7
Клеменца
Лука
98
Тупта
Любомир
11
Карлен
Гаэтан
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
5
Шмид
Йоэль
27
Обексер
Линус
35
Гомес
Яго
24
Гассер
Седрик
7
Ди
Джусто
Маттео
30
Люхингер
Габриэль
19
Джокич
Деян
Сьон
4-3-2-1
Вадуц
5-4-1

Ход матча

18'
Тосетти Маттео
Зок Кристиан
 
19'
Гргич Анто
 
32'
Тупта Любомир
 
39'
Бамер Жан
 
43'
 
Kevin Iodice
Шмид Йоэль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 8 (4) 0.36
2. Карлен Гаэтан 4 0.18
3. Робертс Улдрикис 3 0.14
4. Абделлауи Аюб 2 0.09
5. Хаза Жаред 2 0.09
6. Бамер Жан 2 0.09
7. Клеменца Лука 1 0.05
8. Ди Сере 1 (1) 0.05
9. Зок Кристиан 1 0.05
10. Весли Давид 1 0.05
11. Тосетти Маттео 0 0
12. Араз Муса 0 0
13. Тупта Любомир 0 0
14. Телер Сандро 0 0
15. Noah Lovisa 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 5 0.23
2. Чичек Тунахан 3 (1) 0.14
3. Гайич Милан 2 (2) 0.09
4. Ди Джусто Маттео 2 0.09
5. Кулибали Мохамед 1 0.05
6. Люхингер Габриэль 1 0.05
7. Милинчану Николай 1 0.05
8. Шмид Янник 1 0.05
9. Зуттер Мануэль 1 0.05
10. Визер Сандро 1 0.05
11. Дорн Пиус 1 0.05
12. Прокопич Борис 0 0
13. Джокич Деян 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
16. Гомес Яго 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 8 1
2. Гргич Анто 4 0
3. Ди Сере 4 0
4. Робертс Улдрикис 4 0
5. Бамер Жан 4 0
6. Зок Кристиан 4 0
7. Мартич Иван 3 0
8. Карлен Гаэтан 3 0
9. Руиз Жан 3 0
10. Телер Сандро 3 0
11. Ндойе Бирама 1 1
12. Клеменца Лука 1 1
13. Весли Давид 1 1
14. Оаро Гийом 2 0
15. Япикино Деннис 2 0
16. Араз Муса 2 0
17. Бальтазар 2 0
18. Вакацуки Ямато 2 0
19. Лакруа Лео 1 0
20. Тосетти Маттео 1 0
21. Тупта Любомир 1 0
22. Фаюлу Тимоти 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Симани Денис 8 0
2. Визер Сандро 6 1
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Чичек Тунахан 4 0
6. Гайич Милан 4 0
7. Обексер Линус 4 0
8. Шмид Янник 3 0
9. Гассер Седрик 3 0
10. Зуттер Мануэль 2 0
11. Кулибали Мохамед 2 0
12. Дорн Пиус 2 0
13. Шмид Йоэль 2 0
14. Рахими Фуад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 20% (5) 20% (5)
 Вадуц 5.26% (1) 15.79% (3) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Цюрих 1:1 Сьон Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон
Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих
Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих

Последние игры между собой

Сьон: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 13
Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 4:1 Сьон Суперлига Вадуц 0:1 Сьон Суперлига Сьон 4:2 Вадуц Суперлига
Вадуц 2:5 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Вадуц Суперлига Сьон 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Сьон Суперлига Сьон 4:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Сьон Суперлига Вадуц 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 22 15 5 2 38 - 16 50
2. Базель Заявка 22 9 5 8 32 - 32 32
3. Санкт-Галлен Заявка 22 8 7 7 27 - 25 31
4. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
5. Серветт Заявка 22 7 7 8 25 - 29 28
6. Люцерн 1:0 Заявка 22 7 6 9 36 - 33 27
7. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 22 7 6 9 26 - 28 27
8. Лугано 0:1 Заявка 22 5 12 5 23 - 25 27
9. Сьон 0:0 Заявка 22 4 11 7 25 - 31 23
10. Вадуц 0:0 Заявка 22 4 8 10 19 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 11 6 0 5 16 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Санкт-Галлен Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
5. Люцерн 1:0 Заявка 11 4 5 2 19 - 11 17
6. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
7. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
8. Сьон 0:0 Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
9. Лугано 0:1 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 11 7 3 1 19 - 6 24
2. Базель Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
3. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
4. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
5. Лугано 0:1 Заявка 11 2 8 1 12 - 11 14
6. Люцерн 1:0 Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
7. Серветт Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
8. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Сьон 0:0 Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
10. Вадуц 0:0 Заявка 11 1 5 5 7 - 17 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Вадуц
2.69
3.38
3.53
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.20 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.24 2.93
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.20 2.90
  2.29 3.42 3.28

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.40 1.06 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 6.10 1.01 10.75
11.00 1.03 7.80 1.06 3.30 1.30 2.60 1.50 2.08 1.74 1.82 1.98 1.71 2.14 1.44 2.70 1.30 3.30 1.12 5.70 1.10 6.40 1.01 10.50 1.01 10.50 0.00 17.00
3.59 1.31 2.72 1.49 2.16 1.74 1.88 2.00 1.67 2.27 1.48 2.75 1.33 3.42 1.12 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.88 1.92 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.30
1.89 1.91 1.40 2.80 1.11 5.80
3.02 1.41 2.48 1.57 1.93 1.93 1.57 2.48 1.41 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
2.55 1.47 1.64 2.18 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Сьон 0:0 Вадуц онлайн

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