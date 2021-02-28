19' Желтая карточкаГргич Анто
32' Желтая карточкаТупта Любомир
39' Желтая карточкаБамер Жан
27
Мартич
Иван
34
Ндойе
Бирама
77
Телер
Сандро
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
35
Гомес
Яго
19
Джокич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаза ЖаредПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хуг НикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Kevin Iodice
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
19'
32'
39'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|8 (4)
|0.36
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.18
|3.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.14
|4.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.09
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.09
|6.
|Бамер Жан
|2
|0.09
|7.
|Клеменца Лука
|1
|0.05
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.05
|9.
|Зок Кристиан
|1
|0.05
|10.
|Весли Давид
|1
|0.05
|11.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|12.
|Араз Муса
|0
|0
|13.
|Тупта Любомир
|0
|0
|14.
|Телер Сандро
|0
|0
|15.
|Noah Lovisa
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмид Йоэль
|5
|0.23
|2.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.14
|3.
|Гайич Милан
|2 (2)
|0.09
|4.
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.09
|5.
|Кулибали Мохамед
|1
|0.05
|6.
|Люхингер Габриэль
|1
|0.05
|7.
|Милинчану Николай
|1
|0.05
|8.
|Шмид Янник
|1
|0.05
|9.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.05
|10.
|Визер Сандро
|1
|0.05
|11.
|Дорн Пиус
|1
|0.05
|12.
|Прокопич Борис
|0
|0
|13.
|Джокич Деян
|0
|0
|14.
|Обексер Линус
|0
|0
|15.
|Гассер Седрик
|0
|0
|16.
|Гомес Яго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|8
|1
|2.
|Гргич Анто
|4
|0
|3.
|Ди Сере
|4
|0
|4.
|Робертс Улдрикис
|4
|0
|5.
|Бамер Жан
|4
|0
|6.
|Зок Кристиан
|4
|0
|7.
|Мартич Иван
|3
|0
|8.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|9.
|Руиз Жан
|3
|0
|10.
|Телер Сандро
|3
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|12.
|Клеменца Лука
|1
|1
|13.
|Весли Давид
|1
|1
|14.
|Оаро Гийом
|2
|0
|15.
|Япикино Деннис
|2
|0
|16.
|Араз Муса
|2
|0
|17.
|Бальтазар
|2
|0
|18.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|19.
|Лакруа Лео
|1
|0
|20.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|21.
|Тупта Любомир
|1
|0
|22.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Симани Денис
|8
|0
|2.
|Визер Сандро
|6
|1
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Прокопич Борис
|3
|1
|5.
|Чичек Тунахан
|4
|0
|6.
|Гайич Милан
|4
|0
|7.
|Обексер Линус
|4
|0
|8.
|Шмид Янник
|3
|0
|9.
|Гассер Седрик
|3
|0
|10.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|11.
|Кулибали Мохамед
|2
|0
|12.
|Дорн Пиус
|2
|0
|13.
|Шмид Йоэль
|2
|0
|14.
|Рахими Фуад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|20% (5)
|Вадуц
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Цюрих 1:1 Сьон Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих
Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих
Последние игры между собой
Сьон: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 13
Вадуц 2:5 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Вадуц Суперлига Сьон 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Сьон Суперлига Сьон 4:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Сьон Суперлига Вадуц 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|22
|15
|5
|2
|38 - 16
|50
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|32 - 32
|32
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|27 - 25
|31
|4.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|5.
|Серветт
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 29
|28
|6.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 33
|27
|7.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 28
|27
|8.
|Лугано
|0:1 Заявка
|22
|5
|12
|5
|23 - 25
|27
|9.
|Сьон
|0:0 Заявка
|22
|4
|11
|7
|25 - 31
|23
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|22
|4
|8
|10
|19 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 12
|18
|3.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|5.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 11
|17
|6.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|7.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|8.
|Сьон
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Лугано
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 6
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Лугано
|0:1 Заявка
|11
|2
|8
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|7.
|Серветт
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 16
|10
|8.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Сьон
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 17
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров