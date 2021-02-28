  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Сьон
0:2
Конец матча

Стадион:
Вадуц
0'
19' Желтая карточка
Гргич Анто
31' Желтая карточка
Тупта Любомир
38' Желтая карточка
Бамер Жан
45' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
51' Желтая карточка
Kevin Iodice
0:1
73' Пенальти
Люхингер Габриэль
0:2
90' Пенальти
Кулибали Мохамед
90'+6
1
Фаюлу
Тимоти
27
Мартич
Иван
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
77
Телер
Сандро
6
Зок
Кристиан
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
7
Клеменца
Лука
98
Тупта
Любомир
11
Карлен
Гаэтан
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
5
Шмид
Йоэль
27
Обексер
Линус
35
Гомес
Яго
24
Гассер
Седрик
7
Ди
Джусто
Маттео
30
Люхингер
Габриэль
19
Джокич
Деян
Сьон
4-3-2-1
Вадуц
5-4-1

Ход матча

18'
Тосетти Маттео
Зок Кристиан
 
19'
Гргич Анто
 
31'
Тупта Любомир
 
38'
Бамер Жан
 
43'
 
Kevin Iodice
Шмид Йоэль
45'
Карлен Гаэтан
 
51'
 
Kevin Iodice
70'
 
Кулибали Мохамед
Гомес Яго
73'
0:1
Люхингер Габриэль
74'
 
Ибрисимович Элвин
Джокич Деян
76'
Хаза Жаред
Ди Сере
 
76'
Робертс Улдрикис
Карлен Гаэтан
 
76'
Вакацуки Ямато
Мартич Иван
 
84'
Руиз Жан
Телер Сандро
 
90'
0:2
Кулибали Мохамед

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 8 (4) 0.36
2. Карлен Гаэтан 4 0.18
3. Робертс Улдрикис 3 0.14
4. Абделлауи Аюб 2 0.09
5. Хаза Жаред 2 0.09
6. Бамер Жан 2 0.09
7. Клеменца Лука 1 0.05
8. Ди Сере 1 (1) 0.05
9. Зок Кристиан 1 0.05
10. Весли Давид 1 0.05
11. Тосетти Маттео 0 0
12. Араз Муса 0 0
13. Тупта Любомир 0 0
14. Телер Сандро 0 0
15. Noah Lovisa 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 5 0.23
2. Чичек Тунахан 3 (1) 0.14
3. Гайич Милан 2 (2) 0.09
4. Кулибали Мохамед 2 (1) 0.09
5. Люхингер Габриэль 2 (1) 0.09
6. Ди Джусто Маттео 2 0.09
7. Милинчану Николай 1 0.05
8. Шмид Янник 1 0.05
9. Зуттер Мануэль 1 0.05
10. Визер Сандро 1 0.05
11. Дорн Пиус 1 0.05
12. Прокопич Борис 0 0
13. Джокич Деян 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
16. Гомес Яго 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 8 1
2. Гргич Анто 4 0
3. Карлен Гаэтан 4 0
4. Ди Сере 4 0
5. Робертс Улдрикис 4 0
6. Бамер Жан 4 0
7. Зок Кристиан 4 0
8. Мартич Иван 3 0
9. Руиз Жан 3 0
10. Телер Сандро 3 0
11. Ндойе Бирама 1 1
12. Клеменца Лука 1 1
13. Весли Давид 1 1
14. Оаро Гийом 2 0
15. Япикино Деннис 2 0
16. Араз Муса 2 0
17. Бальтазар 2 0
18. Вакацуки Ямато 2 0
19. Лакруа Лео 1 0
20. Тосетти Маттео 1 0
21. Тупта Любомир 1 0
22. Фаюлу Тимоти 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Симани Денис 8 0
2. Визер Сандро 6 1
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Чичек Тунахан 4 0
6. Гайич Милан 4 0
7. Обексер Линус 4 0
8. Шмид Янник 3 0
9. Гассер Седрик 3 0
10. Зуттер Мануэль 2 0
11. Кулибали Мохамед 2 0
12. Дорн Пиус 2 0
13. Шмид Йоэль 2 0
14. Рахими Фуад 1 0
15. Kevin Iodice 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 20% (5) 20% (5)
 Вадуц 4.76% (1) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Цюрих 1:1 Сьон Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон
Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих
Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих

Последние игры между собой

Сьон: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 13
Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 4:1 Сьон Суперлига Вадуц 0:1 Сьон Суперлига Сьон 4:2 Вадуц Суперлига
Вадуц 2:5 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Вадуц Суперлига Сьон 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Сьон Суперлига Сьон 4:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Сьон Суперлига Вадуц 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 22 15 6 1 40 - 17 51
2. Базель Заявка 22 9 5 8 32 - 32 32
3. Санкт-Галлен Заявка 22 8 7 7 27 - 25 31
4. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
5. Серветт Заявка 22 7 7 8 25 - 29 28
6. Лозанна-Спорт Заявка 22 7 6 9 27 - 28 27
7. Лугано Заявка 22 5 12 5 23 - 26 27
8. Люцерн Заявка 22 6 7 9 37 - 35 25
9. Вадуц Заявка 22 5 7 10 21 - 34 22
10. Сьон Заявка 22 4 10 8 25 - 33 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Санкт-Галлен Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
5. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
6. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
7. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Сьон Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 7 4 0 21 - 7 25
2. Базель Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
3. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
4. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
5. Лугано Заявка 11 2 8 1 12 - 12 14
6. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
7. Серветт Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
8. Вадуц Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
9. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
10. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.38 3.32
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.30 1.25
  30.46 5.14 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.40 1.06 3.40 1.30 2.62 1.49 1.89 2.01 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 6.10 1.00 11.00
3.20 1.32 2.25 1.60 1.62 2.20 1.12 5.55 2.14 1.71 1.07 7.50 1.71 2.14 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 10.50 1.01 10.50 0.00 17.00
2.19 1.71 1.81 2.05 1.42 2.94 1.29 3.71 1.55 2.50 1.32 3.48 1.31 3.52 1.50 2.65 1.88 1.99 1.66 2.27 1.46 2.78 1.34 3.39 1.12 6.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.90 1.90 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60
1.20 4.64 1.10 7.38 1.19 4.91 1.55 2.51 1.39 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
2.55 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Сьон 0:2 Вадуц онлайн

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