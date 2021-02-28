19' Желтая карточкаГргич Анто
31' Желтая карточкаТупта Любомир
38' Желтая карточкаБамер Жан
45' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
51' Желтая карточкаKevin Iodice
0:1
73' ПенальтиЛюхингер Габриэль
0:2
90' ПенальтиКулибали Мохамед
27
Мартич
Иван
34
Ндойе
Бирама
77
Телер
Сандро
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
35
Гомес
Яго
19
Джокич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаза ЖаредПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хуг НикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Kevin Iodice
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
19'
31'
38'
45'
51'
73'
76'
84'
90'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|8 (4)
|0.36
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.18
|3.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.14
|4.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.09
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.09
|6.
|Бамер Жан
|2
|0.09
|7.
|Клеменца Лука
|1
|0.05
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.05
|9.
|Зок Кристиан
|1
|0.05
|10.
|Весли Давид
|1
|0.05
|11.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|12.
|Араз Муса
|0
|0
|13.
|Тупта Любомир
|0
|0
|14.
|Телер Сандро
|0
|0
|15.
|Noah Lovisa
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмид Йоэль
|5
|0.23
|2.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.14
|3.
|Гайич Милан
|2 (2)
|0.09
|4.
|Кулибали Мохамед
|2 (1)
|0.09
|5.
|Люхингер Габриэль
|2 (1)
|0.09
|6.
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.09
|7.
|Милинчану Николай
|1
|0.05
|8.
|Шмид Янник
|1
|0.05
|9.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.05
|10.
|Визер Сандро
|1
|0.05
|11.
|Дорн Пиус
|1
|0.05
|12.
|Прокопич Борис
|0
|0
|13.
|Джокич Деян
|0
|0
|14.
|Обексер Линус
|0
|0
|15.
|Гассер Седрик
|0
|0
|16.
|Гомес Яго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|8
|1
|2.
|Гргич Анто
|4
|0
|3.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|4.
|Ди Сере
|4
|0
|5.
|Робертс Улдрикис
|4
|0
|6.
|Бамер Жан
|4
|0
|7.
|Зок Кристиан
|4
|0
|8.
|Мартич Иван
|3
|0
|9.
|Руиз Жан
|3
|0
|10.
|Телер Сандро
|3
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|12.
|Клеменца Лука
|1
|1
|13.
|Весли Давид
|1
|1
|14.
|Оаро Гийом
|2
|0
|15.
|Япикино Деннис
|2
|0
|16.
|Араз Муса
|2
|0
|17.
|Бальтазар
|2
|0
|18.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|19.
|Лакруа Лео
|1
|0
|20.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|21.
|Тупта Любомир
|1
|0
|22.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Симани Денис
|8
|0
|2.
|Визер Сандро
|6
|1
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Прокопич Борис
|3
|1
|5.
|Чичек Тунахан
|4
|0
|6.
|Гайич Милан
|4
|0
|7.
|Обексер Линус
|4
|0
|8.
|Шмид Янник
|3
|0
|9.
|Гассер Седрик
|3
|0
|10.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|11.
|Кулибали Мохамед
|2
|0
|12.
|Дорн Пиус
|2
|0
|13.
|Шмид Йоэль
|2
|0
|14.
|Рахими Фуад
|1
|0
|15.
|Kevin Iodice
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|20% (5)
|Вадуц
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Цюрих 1:1 Сьон Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих
Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих
Последние игры между собой
Сьон: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 13
Вадуц 2:5 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Вадуц Суперлига Сьон 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Сьон Суперлига Сьон 4:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Сьон Суперлига Вадуц 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|40 - 17
|51
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|32 - 32
|32
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|27 - 25
|31
|4.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|5.
|Серветт
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 29
|28
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|27 - 28
|27
|7.
|Лугано
|Заявка
|22
|5
|12
|5
|23 - 26
|27
|8.
|Люцерн
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|37 - 35
|25
|9.
|Вадуц
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 34
|22
|10.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|25 - 33
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|3.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|5.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|6.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 7
|25
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|12 - 12
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|7.
|Серветт
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 16
|10
|8.
|Вадуц
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров