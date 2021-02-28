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Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Заря
0'
32' Желтая карточка
Назарина Егор
43'
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
49
Эдуардо
Витор
22
Матвиенко
Николай
31
Исмаили
Гонсалвес
27
Майкон
Барберан
21
Патрик
Алан
14
Тете
11
Марлос
Ромеро
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
23
Василь
Никола
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
6
Леовижилду
22
Кабаев
Владислав
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
29
Назарина
Егор
90
Сайяд
Аллахьяр
11
Гладкий
Александр
Шахтёр Донецк
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 4 (2) 0.27
2. Коваленко Виктор 4 0.27
3. Манор Соломон 3 0.2
4. Антонио Маркос 2 0.13
5. Тете 2 0.13
6. Марлос Ромеро 2 0.13
7. Мораес Жуниор 2 0.13
8. Тайсон Фреда 2 (1) 0.13
9. Дентиньо 2 0.13
10. Додо Домилсон 1 0.07
11. Матвиенко Николай 1 0.07
12. Майкон Барберан 1 (1) 0.07
13. Кривцов Сергей 1 0.07
14. Фернандо Педро 1 0.07
15. Судаков Георгий 1 0.07
16. Степаненко Тарас 0 0
17. Болбат Сергей 0 0
18. Корниенко Виктор 0 0
19. Вьюнник Богдан 0 0
20. Сиприано Маркос Робсон 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гладкий Александр 6 0.4
2. Кочергин Владислав 5 0.33
3. Иванисеня Дмитрий 4 0.27
4. Громов Артём 4 0.27
5. Юрченко Владлен 3 (2) 0.2
6. Сайяд Аллахьяр 2 0.13
7. Фаворов Денис 1 0.07
8. Захеди Шахаб 1 0.07
9. Кабаев Владислав 0 0
10. Назарина Егор 0 0
11. Хомченовский Дмитрий 0 0
12. Руфати Агрон 0 0
13. Леовижилду 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Марлос Ромеро 3 0
3. Патрик Алан 3 0
4. Мораес Жуниор 1 1
5. Бондарь Валерий 1 1
6. Антонио Маркос 2 0
7. Матвиенко Николай 2 0
8. Майкон Барберан 2 0
9. Додо Домилсон 2 0
10. Кривцов Сергей 1 0
11. Вакула Владислав 1 0
12. Тете 1 0
13. Сиприано Маркос Робсон 1 0
14. Эдуардо Витор 1 0
Заря
# Игрок      
1. Кабаев Владислав 4 1
2. Вернидуб Виталий 5 0
3. Иванисеня Дмитрий 4 0
4. Цвек Ловро 4 0
5. Юрченко Владлен 2 1
6. Фаворов Денис 3 0
7. Абу-Ханна Джоэл 3 0
8. Хомченовский Дмитрий 1 1
9. Гладкий Александр 2 0
10. Кочергин Владислав 2 0
11. Гречкин Максим 2 0
12. Шевченко Никита 1 0
13. Василь Никола 1 0
14. Захеди Шахаб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3) 20.69% (6) 27.59% (8) 6.9% (2)
 Заря 7.69% (2) 15.38% (4) 23.08% (6) 15.38% (4) 19.23% (5) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк
Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк
Заря Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Александрия 0:2 Заря
Брага 2:0 Заря Заря 3:1 Днепр-1 Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Заря 2:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 4:3 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 10 4 1 29 - 12 34
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 15 8 7 0 32 - 11 31
3. Заря 0:0 Заявка 15 7 6 2 26 - 11 27
4. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
5. Ворскла Заявка 16 6 7 3 23 - 14 25
6. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 7 4 21 - 18 22
8. Олимпик Донецк Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
9. Мариуполь Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Минай Заявка 15 3 4 8 12 - 29 13
12. Рух Львов Заявка 16 2 7 7 15 - 27 13
13. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
14. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 9 6 3 0 23 - 6 21
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Заря 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Олимпик Донецк Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
9. Минай Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
10. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
11. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 17 - 4 19
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 6 2 0 4 8 - 11 6
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Рух Львов Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
14. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Metalist. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Шахтёр Донецк 89.9% (134)
X 9.4% (14)
Заря 0.7% (1)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Заря
1.50
4.65
6.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.00 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.88 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.00 6.20
  1.54 4.22 6.06

Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 9.10 1.02 3.82 1.22 3.10 1.34 2.13 1.75 1.65 2.16 1.40 2.72 1.19 4.10 1.14 4.85 1.04 8.20
15.00 0.00 9.80 1.02 4.00 1.22 3.20 1.30 2.12 1.72 1.90 1.90 1.67 2.20 1.39 2.75 1.18 4.50 1.14 4.70 1.06 8.50 1.03 8.80 0.00 13.50
4.26 1.23 2.55 1.52 2.15 1.72 1.93 1.91 1.68 2.20 1.54 2.50 1.44 2.78 1.17 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.04 1.35 2.08 1.70 1.49 2.51
2.15 1.70 1.47 2.50 1.18 4.90
3.28 1.35 2.80 1.45 2.19 1.69 1.71 2.17 1.50 2.63 1.33 3.37
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.99 1.36 1.82 1.92 1.36 2.97
3.20 1.32 1.84 1.89 1.39 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.31
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 0:0 Заря онлайн

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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Заря

Исход игры
Шахтёр Донецк
89.9% (134)
Ничья
9.4% (14)
Заря
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.01% (92)
Меньше
36.99% (54)
Обе команды забьют
Да
68.49% (100)
Нет
31.51% (46)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
49.7% (74)
2:0 Шахтёр Донецк
19.5% (29)
1:0 Шахтёр Донецк
9.4% (14)
1:1 Ничья
7.4% (11)
3:1 Шахтёр Донецк
4.7% (7)
3:0 Шахтёр Донецк
2% (3)
3:2 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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