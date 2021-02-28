Шахтёр Донецк
0:1
Конец матча
Стадион: Металлист
Заря
32' Желтая карточкаНазарина Егор
57' Желтая карточкаПатрик Алан
80' Красная карточкаЛеовижилду
0:1
90' ГолИванисеня Дмитрий
21
Патрик
Алан
14
Тете
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
32'
57'
76'
80'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|4 (2)
|0.27
|2.
|Коваленко Виктор
|4
|0.27
|3.
|Манор Соломон
|3
|0.2
|4.
|Антонио Маркос
|2
|0.13
|5.
|Тете
|2
|0.13
|6.
|Марлос Ромеро
|2
|0.13
|7.
|Мораес Жуниор
|2
|0.13
|8.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.13
|9.
|Дентиньо
|2
|0.13
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0.07
|11.
|Матвиенко Николай
|1
|0.07
|12.
|Майкон Барберан
|1 (1)
|0.07
|13.
|Кривцов Сергей
|1
|0.07
|14.
|Фернандо Педро
|1
|0.07
|15.
|Судаков Георгий
|1
|0.07
|16.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|17.
|Болбат Сергей
|0
|0
|18.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|19.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
|20.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гладкий Александр
|6
|0.4
|2.
|Кочергин Владислав
|5
|0.33
|3.
|Иванисеня Дмитрий
|5
|0.33
|4.
|Громов Артём
|4
|0.27
|5.
|Юрченко Владлен
|3 (2)
|0.2
|6.
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0.13
|7.
|Фаворов Денис
|1
|0.07
|8.
|Захеди Шахаб
|1
|0.07
|9.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|10.
|Назарина Егор
|0
|0
|11.
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|12.
|Руфати Агрон
|0
|0
|13.
|Леовижилду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патрик Алан
|4
|0
|2.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|3.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|4.
|Мораес Жуниор
|1
|1
|5.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|6.
|Антонио Маркос
|2
|0
|7.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|8.
|Майкон Барберан
|2
|0
|9.
|Додо Домилсон
|2
|0
|10.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|12.
|Тете
|1
|0
|13.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|14.
|Эдуардо Витор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабаев Владислав
|4
|1
|2.
|Вернидуб Виталий
|5
|0
|3.
|Иванисеня Дмитрий
|4
|0
|4.
|Цвек Ловро
|4
|0
|5.
|Юрченко Владлен
|2
|1
|6.
|Фаворов Денис
|3
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|3
|0
|8.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|1
|9.
|Гладкий Александр
|2
|0
|10.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|11.
|Гречкин Максим
|2
|0
|12.
|Леовижилду
|0
|1
|13.
|Шевченко Никита
|1
|0
|14.
|Назарина Егор
|1
|0
|15.
|Василь Никола
|1
|0
|16.
|Захеди Шахаб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
|6.9% (2)
|Заря
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =7 -2Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк
Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк
Заря Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Александрия 0:2 Заря
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Шахтёр Донецк 4:3 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 12
|34
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 12
|30
|3.
|Заря
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 11
|29
|4.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|5.
|Ворскла
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Минай
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 29
|13
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|13.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:1 Заря
Исход игры
Шахтёр Донецк
89.9% (134)
Ничья
9.4% (14)
Заря
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.01% (92)
Меньше
36.99% (54)
Обе команды забьют
Да
68.49% (100)
Нет
31.51% (46)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
49.7% (74)
2:0 Шахтёр Донецк
19.5% (29)
1:0 Шахтёр Донецк
9.4% (14)
1:1 Ничья
7.4% (11)
3:1 Шахтёр Донецк
4.7% (7)
3:0 Шахтёр Донецк
2% (3)
3:2 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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