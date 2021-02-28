Лозанна-Спорт
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Stade de la Tuiliere
Лугано
1:0
21' ГолМаю Хишам
40
Диао
Мори
20
Маю
Хишам
46
Бауман
Ноам
25
Ошс
Марцис
33
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
45 Куэни СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Бразау ПедруНападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
33 Циглер РетоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Опара ЛакиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Мацек РоманНападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
21'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.27
|2.
|Гессан Эванн
|5
|0.23
|3.
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0.18
|4.
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.09
|5.
|Зехнини Рафик
|2
|0.09
|6.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.05
|7.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.05
|8.
|Маю Хишам
|1
|0.05
|9.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.05
|10.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.05
|11.
|Лукембила Жозиас
|1
|0.05
|12.
|Уаттара Брахима
|1
|0.05
|13.
|Барес Габриэль
|0
|0
|14.
|Дженц Мориц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|4
|0.18
|2.
|Боттани Маттиа
|4
|0.18
|3.
|Лаванши Нума
|2
|0.09
|4.
|Марич Мият
|2 (2)
|0.09
|5.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.09
|6.
|Дапрела Фабио
|2
|0.09
|7.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.09
|8.
|Ловрич Санди
|1
|0.05
|9.
|Човило Мирослав
|1
|0.05
|10.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.05
|11.
|Ошс Марцис
|1
|0.05
|12.
|Кустодио Оливье
|1 (1)
|0.05
|13.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|15.
|Одгор Йенс
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|8
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|3.
|Кукурузович Степан
|3
|1
|4.
|Нанизаямо Микаэль
|3
|1
|5.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Дженц Мориц
|3
|0
|8.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|9.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|10.
|Лоосли Ноа
|2
|0
|11.
|Маю Хишам
|2
|0
|12.
|Барес Габриэль
|2
|0
|13.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|14.
|Диао Мори
|1
|0
|15.
|Туркес Алдин
|1
|0
|16.
|Болинжи Жонатан
|1
|0
|17.
|Бразау Педру
|1
|0
|18.
|Зохури Армель
|1
|0
|19.
|Томас Тразье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрич Санди
|6
|1
|2.
|Саббатини Хонатан
|5
|1
|3.
|Лаванши Нума
|6
|0
|4.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|5.
|Герндт Александр
|4
|0
|6.
|Боттани Маттиа
|4
|0
|7.
|Кечкеш Акош
|4
|0
|8.
|Мацек Роман
|4
|0
|9.
|Герреро Адрия
|4
|0
|10.
|Дапрела Фабио
|3
|0
|11.
|Човило Мирослав
|3
|0
|12.
|Лунгой Кристофер
|1
|1
|13.
|Марич Мият
|2
|0
|14.
|Ошс Марцис
|1
|0
|15.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|16.
|Бауман Ноам
|1
|0
|17.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|18.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|19.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|16% (4)
|8% (2)
|12% (3)
|28% (7)
|12% (3)
|24% (6)
|Лугано
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +5 =5 -10Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано
Лугано Последние 20 матчей: +5 =11 -4Лугано 2:3 Люцерн Лугано 1:1 Серветт Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано
Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лугано: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лозанна-Спорт 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|22
|15
|5
|2
|38 - 16
|50
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|32 - 32
|32
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|27 - 25
|31
|4.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|5.
|Серветт
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 29
|28
|6.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|36 - 33
|27
|7.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 28
|27
|8.
|Лугано
|0:1 Заявка
|22
|5
|12
|5
|23 - 25
|27
|9.
|Сьон
|0:0 Заявка
|22
|4
|11
|7
|25 - 31
|23
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|22
|4
|8
|10
|19 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|16 - 12
|18
|3.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|5.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 11
|17
|6.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|7.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|8.
|Сьон
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Лугано
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 6
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Лугано
|0:1 Заявка
|11
|2
|8
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|7.
|Серветт
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 16
|10
|8.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Сьон
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 17
|8
Победитель
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