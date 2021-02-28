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  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Лугано
0'
1:0
21' Гол
Маю Хишам
45'+2
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
37
Нанизаямо
Микаэль
25
Боранияшевич
Никола
7
Кукурузович
Степан
66
Барес
Габриэль
13
Фло
Пер-Эгиль
21
Пуэртас
Кэмерон
9
Гессан
Эванн
20
Маю
Хишам
46
Бауман
Ноам
25
Ошс
Марцис
33
Циглер
Рето
30
Дапрела
Фабио
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
91
Фаччинетти
Микаэль
8
Лунгой
Кристофер
17
Абубакар-Анкра
Асума
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

21'
Маю Хишам
(Гессан Эванн)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.27
2. Гессан Эванн 5 0.23
3. Пуэртас Кэмерон 4 0.18
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.09
5. Зехнини Рафик 2 0.09
6. Боранияшевич Никола 1 0.05
7. Шнойвли Кристиан 1 0.05
8. Маю Хишам 1 0.05
9. Жейссманн Жоэль 1 0.05
10. Монтейро Джоэл 1 0.05
11. Лукембила Жозиас 1 0.05
12. Уаттара Брахима 1 0.05
13. Барес Габриэль 0 0
14. Дженц Мориц 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 4 0.18
2. Боттани Маттиа 4 0.18
3. Лаванши Нума 2 0.09
4. Марич Мият 2 (2) 0.09
5. Гвидотти Стефано 2 0.09
6. Дапрела Фабио 2 0.09
7. Абубакар-Анкра Асума 2 0.09
8. Ловрич Санди 1 0.05
9. Човило Мирослав 1 0.05
10. Лунгой Кристофер 1 0.05
11. Ошс Марцис 1 0.05
12. Кустодио Оливье 1 (1) 0.05
13. Саббатини Хонатан 0 0
14. Кечкеш Акош 0 0
15. Одгор Йенс 0 0
16. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Кукурузович Степан 3 1
4. Нанизаямо Микаэль 3 1
5. Зехнини Рафик 4 0
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Дженц Мориц 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Лоосли Ноа 2 0
11. Маю Хишам 2 0
12. Барес Габриэль 2 0
13. Фло Пер-Эгиль 1 0
14. Диао Мори 1 0
15. Туркес Алдин 1 0
16. Болинжи Жонатан 1 0
17. Бразау Педру 1 0
18. Зохури Армель 1 0
19. Томас Тразье 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Ловрич Санди 6 1
2. Саббатини Хонатан 5 1
3. Лаванши Нума 6 0
4. Кустодио Оливье 5 0
5. Герндт Александр 4 0
6. Боттани Маттиа 4 0
7. Кечкеш Акош 4 0
8. Мацек Роман 4 0
9. Герреро Адрия 4 0
10. Дапрела Фабио 3 0
11. Човило Мирослав 3 0
12. Лунгой Кристофер 1 1
13. Марич Мият 2 0
14. Ошс Марцис 1 0
15. Абубакар-Анкра Асума 1 0
16. Бауман Ноам 1 0
17. Осигве Себастьян 1 0
18. Гвидотти Стефано 1 0
19. Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 16% (4) 8% (2) 12% (3) 28% (7) 12% (3) 24% (6)
 Лугано 13.04% (3) 26.09% (6) 8.7% (2) 8.7% (2) 13.04% (3) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано
Лугано Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Лугано 2:3 Люцерн Лугано 1:1 Серветт Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано
Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лугано: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Кубок Лугано 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 22 15 5 2 38 - 16 50
2. Базель Заявка 22 9 5 8 32 - 32 32
3. Санкт-Галлен Заявка 22 8 7 7 27 - 25 31
4. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
5. Серветт Заявка 22 7 7 8 25 - 29 28
6. Люцерн 1:0 Заявка 22 7 6 9 36 - 33 27
7. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 22 7 6 9 26 - 28 27
8. Лугано 0:1 Заявка 22 5 12 5 23 - 25 27
9. Сьон 0:0 Заявка 22 4 11 7 25 - 31 23
10. Вадуц 0:0 Заявка 22 4 8 10 19 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 11 6 0 5 16 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Санкт-Галлен Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
5. Люцерн 1:0 Заявка 11 4 5 2 19 - 11 17
6. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
7. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
8. Сьон 0:0 Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
9. Лугано 0:1 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 11 7 3 1 19 - 6 24
2. Базель Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
3. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
4. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
5. Лугано 0:1 Заявка 11 2 8 1 12 - 11 14
6. Люцерн 1:0 Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
7. Серветт Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
8. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Сьон 0:0 Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
10. Вадуц 0:0 Заявка 11 1 5 5 7 - 17 8
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Маю Хишам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Лугано
2.30
4.88
3.42
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.22 3.42
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.10 3.45
  2.30 3.28 3.41

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.45 1.09 2.99 1.37 2.30 1.62 1.74 2.21 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20 1.00 11.25
8.40 1.05 6.20 1.10 2.80 1.41 2.15 1.70 1.82 1.99 1.63 2.28 1.70 2.15 1.29 3.40 1.21 4.10 1.07 7.40 1.06 8.20 1.01 13.50 1.01 14.00 0.00 19.50
3.16 1.38 2.76 1.48 2.34 1.63 1.93 1.94 1.69 2.23 1.53 2.61 1.25 4.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.75 2.08 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
1.65 2.23 1.30 3.35 1.07 7.50
2.77 1.47 2.27 1.67 1.76 2.14 1.48 2.75 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.40
2.26 1.60 1.53 2.39 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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