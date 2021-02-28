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  2. Матчи
  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
2:0
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
1:0
21' Гол
Маю Хишам
55' Желтая карточка
Абубакар-Анкра Асума
68' Желтая карточка
Дженц Мориц
2:0
73' Гол
Пуэртас Кэмерон
74' Желтая карточка
Болинжи Жонатан
90'+3
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
37
Нанизаямо
Микаэль
25
Боранияшевич
Никола
7
Кукурузович
Степан
66
Барес
Габриэль
13
Фло
Пер-Эгиль
21
Пуэртас
Кэмерон
9
Гессан
Эванн
20
Маю
Хишам
46
Бауман
Ноам
25
Ошс
Марцис
33
Циглер
Рето
30
Дапрела
Фабио
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
91
Фаччинетти
Микаэль
8
Лунгой
Кристофер
17
Абубакар-Анкра
Асума
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

21'
Маю Хишам
(Гессан Эванн)
1:0
46'
Сузуки Тоити
Нанизаямо Микаэль
 
55'
 
Абубакар-Анкра Асума
65'
 
Ардаис Хоакин
Лунгой Кристофер
66'
Болинжи Жонатан
Гессан Эванн
 
68'
Дженц Мориц
 
73'
Пуэртас Кэмерон
(Сузуки Тоити)
2:0
74'
Болинжи Жонатан
 
78'
Куэни Стефан
Маю Хишам
 
78'
Да Кунья Лукас
Барес Габриэль
 
78'
 
Гвидотти Стефано
Ловрич Санди
78'
 
Герндт Александр
Ошс Марцис
78'
 
Мацек Роман
Саббатини Хонатан
87'
 
Монцьяло Кевин
Абубакар-Анкра Асума

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.27
2. Пуэртас Кэмерон 5 0.23
3. Гессан Эванн 5 0.23
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.09
5. Зехнини Рафик 2 0.09
6. Боранияшевич Никола 1 0.05
7. Шнойвли Кристиан 1 0.05
8. Маю Хишам 1 0.05
9. Жейссманн Жоэль 1 0.05
10. Монтейро Джоэл 1 0.05
11. Лукембила Жозиас 1 0.05
12. Уаттара Брахима 1 0.05
13. Сузуки Тоити 0 0
14. Барес Габриэль 0 0
15. Дженц Мориц 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 4 0.18
2. Боттани Маттиа 4 0.18
3. Лаванши Нума 2 0.09
4. Марич Мият 2 (2) 0.09
5. Гвидотти Стефано 2 0.09
6. Дапрела Фабио 2 0.09
7. Абубакар-Анкра Асума 2 0.09
8. Ловрич Санди 1 0.05
9. Човило Мирослав 1 0.05
10. Лунгой Кристофер 1 0.05
11. Ошс Марцис 1 0.05
12. Кустодио Оливье 1 (1) 0.05
13. Саббатини Хонатан 0 0
14. Кечкеш Акош 0 0
15. Одгор Йенс 0 0
16. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Кукурузович Степан 3 1
4. Нанизаямо Микаэль 3 1
5. Зехнини Рафик 4 0
6. Дженц Мориц 4 0
7. Жейссманн Жоэль 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Лоосли Ноа 2 0
11. Болинжи Жонатан 2 0
12. Маю Хишам 2 0
13. Барес Габриэль 2 0
14. Фло Пер-Эгиль 1 0
15. Диао Мори 1 0
16. Туркес Алдин 1 0
17. Бразау Педру 1 0
18. Зохури Армель 1 0
19. Томас Тразье 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Ловрич Санди 6 1
2. Саббатини Хонатан 5 1
3. Лаванши Нума 6 0
4. Кустодио Оливье 5 0
5. Герндт Александр 4 0
6. Боттани Маттиа 4 0
7. Кечкеш Акош 4 0
8. Мацек Роман 4 0
9. Герреро Адрия 4 0
10. Дапрела Фабио 3 0
11. Човило Мирослав 3 0
12. Лунгой Кристофер 1 1
13. Марич Мият 2 0
14. Абубакар-Анкра Асума 2 0
15. Ошс Марцис 1 0
16. Бауман Ноам 1 0
17. Осигве Себастьян 1 0
18. Гвидотти Стефано 1 0
19. Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 14.81% (4) 11.11% (3) 11.11% (3) 25.93% (7) 14.81% (4) 22.22% (6)
 Лугано 13.04% (3) 26.09% (6) 8.7% (2) 8.7% (2) 13.04% (3) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано
Лугано Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Лугано 2:3 Люцерн Лугано 1:1 Серветт Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано
Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лугано: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Кубок Лугано 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 22 15 6 1 40 - 17 51
2. Базель Заявка 22 9 5 8 32 - 32 32
3. Санкт-Галлен Заявка 22 8 7 7 27 - 25 31
4. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
5. Серветт Заявка 22 7 7 8 25 - 29 28
6. Лозанна-Спорт Заявка 22 7 6 9 27 - 28 27
7. Лугано Заявка 22 5 12 5 23 - 26 27
8. Люцерн Заявка 22 6 7 9 37 - 35 25
9. Вадуц Заявка 22 5 7 10 21 - 34 22
10. Сьон Заявка 22 4 10 8 25 - 33 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Санкт-Галлен Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
5. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
6. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
7. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Сьон Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 7 4 0 21 - 7 25
2. Базель Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
3. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
4. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
5. Лугано Заявка 11 2 8 1 12 - 12 14
6. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
7. Серветт Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
8. Вадуц Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
9. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
10. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Маю Хишам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.14 3.42
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 4.50 14.00
  1.20 5.70 28.05

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.06 5.90 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90 1.00 11.25
5.10 1.14 3.90 1.23 2.11 1.68 2.05 1.72 1.78 2.04 1.57 2.31 1.70 2.15 1.10 6.25 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 14.00 1.01 14.00 0.00 20.00
2.19 1.71 1.78 2.08 1.37 3.16 1.25 4.05 1.39 3.06 1.21 4.51 1.63 2.33 1.47 2.76 1.23 4.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.68 2.19 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
1.75 2.01 1.18 4.50 1.10 6.25 1.06 7.70
2.59 1.52 2.13 1.75 1.65 2.30 1.41 2.96 1.18 5.02 1.44 2.85 1.17 5.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.85
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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