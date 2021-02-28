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  3. Греция
Ламия
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
ПАС Янина
0'
30' Желтая карточка
Эпасси Дэвис
32'
1
Эпасси
Дэвис
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
70
Делетич
Милош
11
Караманос
Тасос
18
Романич
Лазар
19
Арабули
Бачана
13
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
7
Карталис
Александрос
10
Домингес
Хуан
21
Кастро
Фабри
9
Элефтериадис
Христос
12
Крижман
Санди
14
Памлидис
Георгиос
Ламия
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-1-1

Ход матча

30'
Эпасси Дэвис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 4 (2) 0.17
2. Караманос Тасос 2 0.09
3. Романич Лазар 2 (2) 0.09
4. Бехарано Данни 1 0.04
5. Цукалос Николаос 1 0.04
6. Бьянкони Мигел 1 0.04
7. Делетич Милош 1 (1) 0.04
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Мартинес Анхель II 0 0
10. Хадзистравос Зисис 0 0
11. Баханак Патрик 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 6 (1) 0.25
2. Элефтериадис Христос 4 0.17
3. Крижман Санди 3 (2) 0.13
4. Каргас Яннис 2 0.08
5. Лео Жан-Батист 2 0.08
6. Эррамуспе Родриго 1 0.04
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.04
8. Наумец Владислав 1 0.04
9. Карталис Александрос 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Пеерсман Марвин 0 0
12. Сионтис Стефанос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Романич Лазар 5 1
4. Сарамантас Гиоргос 4 1
5. Бьярнасон Эльмар 3 0
6. Theofanis Tsandaris 3 0
7. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
8. Делетич Милош 1 1
9. Адежо Даниэл 2 0
10. Караманос Тасос 2 0
11. Палавандишвили Гуга 2 0
12. Булулис Константинос 2 0
13. Хадзистравос Зисис 0 1
14. Вассилакакис Тодорис 1 0
15. Ба Адама 1 0
16. Вильяльба Леонардо 1 0
17. Тайрон Густаво 1 0
18. Бьянкони Мигел 1 0
19. Мартинес Анхель II 1 0
20. Асигба Марк 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 8 0
2. Эррамуспе Родриго 5 1
3. Салиакас Манолис 6 0
4. Карталис Александрос 6 0
5. Пеерсман Марвин 5 0
6. Пантелакис Эпаминондас 5 0
7. Ойкономопулос Антониос 5 0
8. Сионтис Стефанос 3 1
9. Крижман Санди 4 0
10. Хутесиотис Лефтерис 4 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Домингес Хуан 2 0
13. Элефтериадис Христос 2 0
14. Памлидис Георгиос 2 0
15. Кастро Фабри 2 0
16. Наумец Владислав 2 0
17. Лиасос Ангелос 2 0
18. Лодыгин Юрий 1 0
19. Лео Жан-Батист 1 0
20. Атанасиу Василис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)
 ПАС Янина 20% (4) 15% (3) 30% (6) 5% (1) 10% (2) 20% (4)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия
ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина
Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса

Последние игры между собой

Ламия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
ПАС Янина: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
ПАС Янина 2:0 Ламия Суперлига Ламия 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Ламия Суперлига Ламия 2:1 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 1:1 Ламия Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос Заявка 23 12 5 6 27 - 16 41
6. Астерас Заявка 24 11 8 5 26 - 23 41
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 24 6 8 10 23 - 34 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина 0:0 Заявка 24 6 7 11 21 - 26 25
11. Ламия 0:0 Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
13. Панетоликос 0:0 Заявка 24 3 9 12 12 - 30 18
14. Лариса 0:0 Заявка 23 1 8 14 12 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос 0:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина 0:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. Ламия 0:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
14. Лариса 0:0 Заявка 12 0 6 6 5 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия 0:0 Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Панетоликос 0:0 Заявка 12 0 6 6 2 - 15 6
14. Лариса 0:0 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Эпасси Дэвис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athanasios Diakos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
ПАС Янина
3.35
2.55
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 2.90 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 2.90 2.85
  2.64 2.91 3.11

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.11 4.50 1.18 2.28 1.63 1.99 1.82 1.69 2.17 1.71 2.14 1.40 2.85 1.16 4.90 1.11 5.70 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 22.00
6.23 1.13 2.99 1.40 2.34 1.61 2.03 1.82 1.69 2.18 1.51 2.59 1.40 2.98 1.13 6.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.47 2.70 1.23 3.95 1.04 9.70
2.27 1.65 1.86 1.97 1.44 2.81 1.30 3.59
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.82 1.93 1.38 2.90 1.10 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.57
Букмекер Да Нет
6.30 1.11
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Где смотреть матч Ламия 0:0 ПАС Янина онлайн

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