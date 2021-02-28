Ламия
0:0
Конец матча
Стадион: Athanasios Diakos
ПАС Янина
30' Желтая карточкаЭпасси Дэвис
42' Желтая карточкаБехарано Данни
52' Желтая карточкаКастро Фабри
67' Желтая карточкаДзанетпулос Адам-Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
-
80 Ба АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
30'
42'
52'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
30 Нарушения правил 24
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|4 (2)
|0.17
|2.
|Караманос Тасос
|2
|0.09
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.09
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.04
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.04
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.04
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.04
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Мартинес Анхель II
|0
|0
|10.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|11.
|Баханак Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|6 (1)
|0.25
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.17
|3.
|Крижман Санди
|3 (2)
|0.13
|4.
|Каргас Яннис
|2
|0.08
|5.
|Лео Жан-Батист
|2
|0.08
|6.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.04
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.04
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|9.
|Карталис Александрос
|0
|0
|10.
|Домингес Хуан
|0
|0
|11.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|12.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|8
|0
|2.
|Бехарано Данни
|8
|0
|3.
|Романич Лазар
|5
|1
|4.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|5.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|6.
|Бьярнасон Эльмар
|3
|0
|7.
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|8.
|Делетич Милош
|1
|1
|9.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|10.
|Караманос Тасос
|2
|0
|11.
|Палавандишвили Гуга
|2
|0
|12.
|Булулис Константинос
|2
|0
|13.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|14.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|15.
|Ба Адама
|1
|0
|16.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|17.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|18.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|19.
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|20.
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|21.
|Асигба Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|8
|0
|2.
|Эррамуспе Родриго
|5
|1
|3.
|Салиакас Манолис
|6
|0
|4.
|Карталис Александрос
|6
|0
|5.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|6.
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|7.
|Ойкономопулос Антониос
|5
|0
|8.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|9.
|Крижман Санди
|4
|0
|10.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|11.
|Кастро Фабри
|3
|0
|12.
|Лолис Александрос
|1
|1
|13.
|Домингес Хуан
|2
|0
|14.
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|15.
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|16.
|Наумец Владислав
|2
|0
|17.
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|18.
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|19.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|20.
|Атанасиу Василис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|ПАС Янина
|20% (4)
|15% (3)
|30% (6)
|5% (1)
|10% (2)
|20% (4)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +4 =6 -10Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия
ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина
Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса
Последние игры между собой
Ламия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
ПАС Янина: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 11
|58
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|27 - 16
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|26 - 23
|41
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 34
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 26
|25
|11.
|Ламия
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|12 - 34
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|20 - 39
|19
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|12 - 31
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|13 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
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