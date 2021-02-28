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Ламия
0:0
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
30' Желтая карточка
Эпасси Дэвис
42' Желтая карточка
Бехарано Данни
52' Желтая карточка
Кастро Фабри
67' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
90'+4
1
Эпасси
Дэвис
23
Скондрас
Яннис
4
Адежо
Даниэл
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
70
Делетич
Милош
11
Караманос
Тасос
18
Романич
Лазар
19
Арабули
Бачана
13
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
7
Карталис
Александрос
10
Домингес
Хуан
21
Кастро
Фабри
9
Элефтериадис
Христос
12
Крижман
Санди
14
Памлидис
Георгиос
Ламия
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-1-1

Ход матча

30'
Эпасси Дэвис
 
42'
Бехарано Данни
 
52'
 
Кастро Фабри
57'
Ба Адама
Романич Лазар
 
67'
Дзанетпулос Адам-Кристоф
 
73'
Казарян Геворг
Ба Адама
 
73'
 
Элефтериадис Христос
Бренер Фабрисио
73'
 
Милинчану Николай
Крижман Санди
77'
 
Лиасос Ангелос
Кастро Фабри
89'
Fransisko Piti1
Делетич Милош
 
90'
 
Пантелакис Эпаминондас
Памлидис Георгиос

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 30 Нарушения правил 24
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 4 (2) 0.17
2. Караманос Тасос 2 0.09
3. Романич Лазар 2 (2) 0.09
4. Бехарано Данни 1 0.04
5. Цукалос Николаос 1 0.04
6. Бьянкони Мигел 1 0.04
7. Делетич Милош 1 (1) 0.04
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Мартинес Анхель II 0 0
10. Хадзистравос Зисис 0 0
11. Баханак Патрик 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 6 (1) 0.25
2. Элефтериадис Христос 4 0.17
3. Крижман Санди 3 (2) 0.13
4. Каргас Яннис 2 0.08
5. Лео Жан-Батист 2 0.08
6. Эррамуспе Родриго 1 0.04
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.04
8. Наумец Владислав 1 0.04
9. Карталис Александрос 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Пеерсман Марвин 0 0
12. Сионтис Стефанос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 8 0
3. Романич Лазар 5 1
4. Сарамантас Гиоргос 4 1
5. Дзанетпулос Адам-Кристоф 4 0
6. Бьярнасон Эльмар 3 0
7. Theofanis Tsandaris 3 0
8. Делетич Милош 1 1
9. Адежо Даниэл 2 0
10. Караманос Тасос 2 0
11. Палавандишвили Гуга 2 0
12. Булулис Константинос 2 0
13. Хадзистравос Зисис 0 1
14. Вассилакакис Тодорис 1 0
15. Ба Адама 1 0
16. Вильяльба Леонардо 1 0
17. Тайрон Густаво 1 0
18. Бьянкони Мигел 1 0
19. Мартинес Анхель II 1 0
20. Эпасси Дэвис 1 0
21. Асигба Марк 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 8 0
2. Эррамуспе Родриго 5 1
3. Салиакас Манолис 6 0
4. Карталис Александрос 6 0
5. Пеерсман Марвин 5 0
6. Пантелакис Эпаминондас 5 0
7. Ойкономопулос Антониос 5 0
8. Сионтис Стефанос 3 1
9. Крижман Санди 4 0
10. Хутесиотис Лефтерис 4 0
11. Кастро Фабри 3 0
12. Лолис Александрос 1 1
13. Домингес Хуан 2 0
14. Элефтериадис Христос 2 0
15. Памлидис Георгиос 2 0
16. Наумец Владислав 2 0
17. Лиасос Ангелос 2 0
18. Лодыгин Юрий 1 0
19. Лео Жан-Батист 1 0
20. Атанасиу Василис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)
 ПАС Янина 20% (4) 15% (3) 30% (6) 5% (1) 10% (2) 20% (4)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Лариса 0:1 Ламия ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия
ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина
Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса

Последние игры между собой

Ламия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
ПАС Янина: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
ПАС Янина 2:0 Ламия Суперлига Ламия 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Ламия Суперлига Ламия 2:1 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 1:1 Ламия Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос Заявка 23 12 5 6 27 - 16 41
6. Астерас Заявка 24 11 8 5 26 - 23 41
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 24 6 8 10 23 - 34 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина Заявка 24 6 7 11 21 - 26 25
11. Ламия Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
13. Панетоликос Заявка 24 3 8 13 12 - 31 17
14. Лариса Заявка 23 2 7 14 13 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Эпасси Дэвис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athanasios Diakos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 1.28 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 1.14 7.77
  5.50 1.54 4.42

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.17 4.70 1.75 2.01 1.35 3.05 1.99 1.82 1.10 6.25 1.71 2.14 1.07 7.50 1.03 10.00 1.10 6.25 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 22.00
1.65 2.26 1.38 3.01 1.47 2.68 1.30 3.45 1.59 2.36 1.40 2.90 1.51 2.55 1.50 2.61 1.39 3.00 1.13 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.08 7.00 1.09 6.50 1.05 8.50 1.04 9.70
1.42 2.81 1.23 3.99 1.28 3.51 1.30 3.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.82 1.93 1.38 2.90 1.10 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
6.30 1.11
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Где смотреть матч Ламия 0:0 ПАС Янина онлайн

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