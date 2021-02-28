Лариса
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Alkazar Stadium
Панетоликос
16
Жижич
Никола
33
Цоцалич
Эдин
10
Далсью
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Труич НиколаЗащитник
- Защитник
-
13 Мужек МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Нунич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Феста Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Цоцалич ЭдинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
11 Диас ХорхеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.26
|2.
|Matias Acuna I
|2
|0.09
|3.
|Спарв Тим
|1
|0.04
|4.
|Николиас Александрос
|1
|0.04
|5.
|Юнес Хамза
|1
|0.04
|6.
|Мужек Матео
|1
|0.04
|7.
|Филип Стелиано
|0
|0
|8.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|9.
|Бен-Хатира Энис
|0
|0
|10.
|Муканджо Бенжамин
|0
|0
|11.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|12.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|13.
|Максименко Максим
|0
|0
|14.
|Глинос Спиридон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|3 (1)
|0.13
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.08
|3.
|Н'Динга Дельвин
|1
|0.04
|4.
|Таар Аймен
|1
|0.04
|5.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.04
|6.
|Льявас Георгиос
|1
|0.04
|7.
|Барбоза Элдер
|1 (1)
|0.04
|8.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.04
|9.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.04
|10.
|Массола Николас
|0
|0
|11.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|12.
|Карелис Никос
|0
|0
|13.
|Диас Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Дурмишай Фиорин
|7
|0
|3.
|Спарв Тим
|6
|0
|4.
|Милосавлевич Радомир
|6
|0
|5.
|Труич Никола
|5
|0
|6.
|Михаил Алексиос
|4
|0
|7.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|8.
|Жижич Никола
|4
|0
|9.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|10.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|11.
|Илиадис Теохарис
|3
|0
|12.
|Бертос Манолис
|2
|0
|13.
|Якимовски Никола
|2
|0
|14.
|Adrian Colombino
|2
|0
|15.
|Юнес Хамза
|2
|0
|16.
|Matias Acuna I
|2
|0
|17.
|Пинакас Димитрис
|2
|0
|18.
|Бен-Хатира Энис
|1
|0
|19.
|Штифлер Мануэль
|1
|0
|20.
|Чосич Урош
|1
|0
|21.
|Николиас Александрос
|1
|0
|22.
|Граур Дини
|1
|0
|23.
|Мужек Матео
|1
|0
|24.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|25.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|26.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|27.
|Майданос Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|5
|0
|2.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|3.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|4.
|Арийиби Гболи
|3
|0
|5.
|Далсью
|3
|0
|6.
|Вергос Николаос
|3
|0
|7.
|Цигарас Ангелос
|3
|0
|8.
|Медина Паоло
|3
|0
|9.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|10.
|Таар Аймен
|1
|1
|11.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|12.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|13.
|Арсура Хоакин
|2
|0
|14.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|15.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|16.
|Барбоза Элдер
|1
|0
|17.
|Н'Динга Дельвин
|1
|0
|18.
|Массола Николас
|1
|0
|19.
|Цоцалич Эдин
|1
|0
|20.
|Масурек Франко
|1
|0
|21.
|Малис Александрос
|1
|0
|22.
|Перейра Элиас
|1
|0
|23.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лариса
|0
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|41.67% (5)
|Панетоликос
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Лариса Последние 20 матчей: +1 =6 -13Лариса 0:1 Ламия Атромитос 1:1 Лариса Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК
Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса
Панетоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос
ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос
Последние игры между собой
Лариса: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Панетоликос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Панетоликос 2:2 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Панетоликос Суперлига Лариса 4:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 0:1 Лариса Футбольная лига Панетоликос 0:2 Лариса Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 11
|58
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|27 - 16
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|26 - 23
|41
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 34
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|10.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 26
|25
|11.
|Ламия
|0:0 Заявка
|23
|4
|7
|12
|12 - 34
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|20 - 39
|19
|13.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|24
|3
|9
|12
|12 - 30
|18
|14.
|Лариса
|0:0 Заявка
|23
|1
|8
|14
|12 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|11.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|12.
|Ламия
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|14.
|Лариса
|0:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|5 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|12
|0
|6
|6
|2 - 15
|6
|14.
|Лариса
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лариса» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лариса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лариса» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров