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Краснодар
 
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Краснодар
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.47
2. Кабелла Реми 6 (1) 0.32
3. Классон Виктор 5 (1) 0.26
4. Сулейманов Магомед-Шапи 3 0.16
5. Петров Сергей 2 0.11
6. Ари Феррейра 2 (1) 0.11
7. Вандерсон 1 0.05
8. Олссон Кристоффер 1 0.05
9. Де Вильена Тонни 1 0.05
10. Уткин Даниил 1 0.05
11. Сабуа Леон 1 0.05
12. Ионов Алексей 0 0
13. Камболов Руслан 0 0
14. Смольников Игорь 0 0
15. Газинский Юрий 0 0
16. Марков Евгений 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.26
2. Егорычев Андрей 2 0.11
3. Эль Кабир Отман 1 0.05
4. Погребняк Павел 1 0.05
5. Страндберг Стефан 1 0.05
6. Панюков Андрей 1 0.05
7. Евсеев Алексей 1 0.05
8. Подберёзкин Вячеслав 1 0.05
9. Калинин Игорь 1 0.05
10. Шаболин Артём 1 0.05
11. Августиняк Рафал 1 0.05
12. Ефремов Дмитрий 0 0
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Йовичич Бранко 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Газинский Юрий 5 0
3. Олссон Кристоффер 5 0
4. Мартынович Александр 3 1
5. Петров Сергей 4 0
6. Смольников Игорь 4 0
7. Рамирес Кристиан 4 0
8. Сорокин Егор 2 1
9. Камболов Руслан 3 0
10. Берг Маркус 3 0
11. Классон Виктор 2 0
12. Де Вильена Тонни 2 0
13. Уткин Даниил 2 0
14. Ионов Алексей 1 0
15. Ари Феррейра 1 0
16. Кабелла Реми 1 0
17. Черников Александр 1 0
18. Литвинов Вячеслав 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 7 0
2. Калинин Игорь 5 0
3. Емельянов Роман 3 1
4. Ароян Вараздат 3 1
5. Мишкич Даниэль 4 0
6. Егорычев Андрей 4 0
7. Погребняк Павел 2 1
8. Страндберг Стефан 2 1
9. Бикфалви Эрик 3 0
10. Подберёзкин Вячеслав 3 0
11. Помазун Илья 3 0
12. Золотов Николай 3 0
13. Августиняк Рафал 3 0
14. Кулаков Денис 2 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Йовичич Бранко 2 0
17. Годзюр Ярослав 1 0
18. Панюков Андрей 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Герасимов Алексей 1 0
23. Магомадов Чингиз 1 0
24. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 9.38% (3) 15.63% (5) 15.63% (5) 15.63% (5) 21.88% (7) 21.88% (7)
 Урал 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси
Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар
Урал Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига
Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Урал: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Урал 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Урал 2:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Урал Товарищеские матчи
Краснодар 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Краснодар Премьер-лига Урал 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Урал 3:3 Краснодар Кубок Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Краснодар 6:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 20 11 4 5 35 - 19 37
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Динамо Москва Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
7. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
8. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
9. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 20 7 5 8 20 - 23 26
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
12. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 152
    Краснодар 90.1% (137)
    X 4.6% (7)
    Урал 5.3% (8)
    Все прогнозы
    1.83 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Урал
    1.53
    4.80
    8.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.44 4.60 7.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.80 7.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.30 8.70

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.02 1.18 4.85 1.13 5.20 1.02 9.60
    13.00 1.01 9.70 1.05 4.10 1.25 3.20 1.35 2.12 1.77 1.89 1.97 1.66 2.30 1.42 2.85 1.20 4.50 1.13 5.20 1.03 8.80 1.03 9.40 0.00 17.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.04 1.38 2.06 1.76 1.47 2.68 1.18 5.35 1.11 6.40
    2.08 1.82 1.45 2.70 1.14 5.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.19 4.65
    3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.84
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.29
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    Прогнозы на матч Краснодар - Урал

    Исход игры
    Краснодар
    90.2% (138)
    Ничья
    4.6% (7)
    Урал
    5.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.65% (71)
    Меньше
    52.35% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    48.32% (72)
    Нет
    51.68% (77)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    30.7% (47)
    2:0 Краснодар
    28.1% (43)
    1:0 Краснодар
    19.6% (30)
    3:1 Краснодар
    6.5% (10)
    1:2 Урал
    5.2% (8)
    1:1 Ничья
    3.3% (5)
    3:0 Краснодар
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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