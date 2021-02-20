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Краснодар
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.47
2. Кабелла Реми 6 (1) 0.32
3. Классон Виктор 5 (1) 0.26
4. Сулейманов Магомед-Шапи 3 0.16
5. Петров Сергей 2 0.11
6. Ари Феррейра 2 (1) 0.11
7. Вандерсон 1 0.05
8. Олссон Кристоффер 1 0.05
9. Де Вильена Тонни 1 0.05
10. Уткин Даниил 1 0.05
11. Сабуа Леон 1 0.05
12. Ионов Алексей 0 0
13. Камболов Руслан 0 0
14. Смольников Игорь 0 0
15. Газинский Юрий 0 0
16. Марков Евгений 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.26
2. Егорычев Андрей 2 0.11
3. Эль Кабир Отман 1 0.05
4. Погребняк Павел 1 0.05
5. Страндберг Стефан 1 0.05
6. Панюков Андрей 1 0.05
7. Евсеев Алексей 1 0.05
8. Подберёзкин Вячеслав 1 0.05
9. Калинин Игорь 1 0.05
10. Шаболин Артём 1 0.05
11. Августиняк Рафал 1 0.05
12. Ефремов Дмитрий 0 0
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Йовичич Бранко 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Газинский Юрий 5 0
3. Олссон Кристоффер 5 0
4. Мартынович Александр 3 1
5. Петров Сергей 4 0
6. Смольников Игорь 4 0
7. Рамирес Кристиан 4 0
8. Сорокин Егор 2 1
9. Камболов Руслан 3 0
10. Берг Маркус 3 0
11. Классон Виктор 2 0
12. Де Вильена Тонни 2 0
13. Уткин Даниил 2 0
14. Ионов Алексей 1 0
15. Ари Феррейра 1 0
16. Кабелла Реми 1 0
17. Черников Александр 1 0
18. Литвинов Вячеслав 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 7 0
2. Калинин Игорь 5 0
3. Емельянов Роман 3 1
4. Ароян Вараздат 3 1
5. Мишкич Даниэль 4 0
6. Егорычев Андрей 4 0
7. Погребняк Павел 2 1
8. Страндберг Стефан 2 1
9. Бикфалви Эрик 3 0
10. Подберёзкин Вячеслав 3 0
11. Помазун Илья 3 0
12. Золотов Николай 3 0
13. Августиняк Рафал 3 0
14. Кулаков Денис 2 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Йовичич Бранко 2 0
17. Годзюр Ярослав 1 0
18. Панюков Андрей 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Герасимов Алексей 1 0
23. Магомадов Чингиз 1 0
24. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 9.38% (3) 15.63% (5) 15.63% (5) 15.63% (5) 21.88% (7) 21.88% (7)
 Урал 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси
Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар
Урал Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига
Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Урал: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Урал 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Урал 2:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Урал Товарищеские матчи
Краснодар 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Краснодар Премьер-лига Урал 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Урал 3:3 Краснодар Кубок Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Краснодар 6:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 43 - 15 41
2. ЦСКА Москва Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 19 10 2 7 24 - 20 32
6. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
7. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
8. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
9. Локомотив Москва Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
10. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
11. Химки Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
14. Ротор Заявка 19 3 5 11 9 - 30 14
15. Тамбов Заявка 19 3 4 12 13 - 29 13
16. Уфа Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
4. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Химки Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 5 19
2. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
11. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Уфа Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.55 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.75 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.60 7.10

Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.02 1.88 1.56 2.43 1.36 3.04 1.16 4.90 1.12 5.20 1.02 9.20
13.00 1.01 8.80 1.05 3.85 1.25 2.95 1.39 2.01 1.83 1.80 2.05 1.58 2.44 1.39 3.00 1.17 4.70 1.13 5.40 1.03 9.50 1.03 10.00 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.06 1.76 1.47 2.68 1.16 5.15 1.11 6.40
2.07 1.76 1.45 2.65 1.14 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.75 1.45 1.75 2.08 1.32 3.38 1.19 4.65
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.79
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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Прогнозы на матч Краснодар - Урал

Исход игры
Краснодар
79.4% (50)
Ничья
7.9% (5)
Урал
12.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (33)
Меньше
44.07% (26)
Обе команды забьют
Да
57.63% (34)
Нет
42.37% (25)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
30.2% (19)
2:0 Краснодар
22.2% (14)
1:0 Краснодар
14.3% (9)
1:2 Урал
12.7% (8)
1:1 Ничья
4.8% (3)
3:1 Краснодар
3.2% (2)
2:2 Ничья
3.2% (2)
3:0 Краснодар
3.2% (2)
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