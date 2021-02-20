Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.47
|2.
|Кабелла Реми
|6 (1)
|0.32
|3.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.26
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|3
|0.16
|5.
|Петров Сергей
|2
|0.11
|6.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.11
|7.
|Вандерсон
|1
|0.05
|8.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.05
|9.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.05
|10.
|Уткин Даниил
|1
|0.05
|11.
|Сабуа Леон
|1
|0.05
|12.
|Ионов Алексей
|0
|0
|13.
|Камболов Руслан
|0
|0
|14.
|Смольников Игорь
|0
|0
|15.
|Газинский Юрий
|0
|0
|16.
|Марков Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (3)
|0.26
|2.
|Егорычев Андрей
|2
|0.11
|3.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.05
|4.
|Погребняк Павел
|1
|0.05
|5.
|Страндберг Стефан
|1
|0.05
|6.
|Панюков Андрей
|1
|0.05
|7.
|Евсеев Алексей
|1
|0.05
|8.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.05
|9.
|Калинин Игорь
|1
|0.05
|10.
|Шаболин Артём
|1
|0.05
|11.
|Августиняк Рафал
|1
|0.05
|12.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|13.
|Кулаков Денис
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Йовичич Бранко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|6
|1
|2.
|Газинский Юрий
|5
|0
|3.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|4.
|Мартынович Александр
|3
|1
|5.
|Петров Сергей
|4
|0
|6.
|Смольников Игорь
|4
|0
|7.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|8.
|Сорокин Егор
|2
|1
|9.
|Камболов Руслан
|3
|0
|10.
|Берг Маркус
|3
|0
|11.
|Классон Виктор
|2
|0
|12.
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|13.
|Уткин Даниил
|2
|0
|14.
|Ионов Алексей
|1
|0
|15.
|Ари Феррейра
|1
|0
|16.
|Кабелла Реми
|1
|0
|17.
|Черников Александр
|1
|0
|18.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|7
|0
|2.
|Калинин Игорь
|5
|0
|3.
|Емельянов Роман
|3
|1
|4.
|Ароян Вараздат
|3
|1
|5.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|6.
|Егорычев Андрей
|4
|0
|7.
|Погребняк Павел
|2
|1
|8.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|9.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|11.
|Помазун Илья
|3
|0
|12.
|Золотов Николай
|3
|0
|13.
|Августиняк Рафал
|3
|0
|14.
|Кулаков Денис
|2
|0
|15.
|Араторе Марко
|2
|0
|16.
|Йовичич Бранко
|2
|0
|17.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|18.
|Панюков Андрей
|1
|0
|19.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|20.
|Бавин Юрий
|1
|0
|21.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|22.
|Герасимов Алексей
|1
|0
|23.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|24.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|21.88% (7)
|Урал
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси
Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар
Урал Последние 20 матчей: +7 =8 -5Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Урал: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Краснодар 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Краснодар Премьер-лига Урал 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Урал 3:3 Краснодар Кубок Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига Краснодар 6:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|24 - 20
|32
|6.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|8.
|Рубин
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 25
|28
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|11.
|Химки
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Тамбов
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 29
|13
|16.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Химки
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|4.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Урал
Исход игры
Краснодар
79.4% (50)
Ничья
7.9% (5)
Урал
12.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (33)
Меньше
44.07% (26)
Обе команды забьют
Да
57.63% (34)
Нет
42.37% (25)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
30.2% (19)
2:0 Краснодар
22.2% (14)
1:0 Краснодар
14.3% (9)
1:2 Урал
12.7% (8)
1:1 Ничья
4.8% (3)
3:1 Краснодар
3.2% (2)
2:2 Ничья
3.2% (2)
3:0 Краснодар
3.2% (2)
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