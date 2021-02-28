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Челси
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
20
Хадсон-Одои
Каллум
7
Канте
Н'Голо
17
Ковачич
Матео
21
Чилуэлл
Бен
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
18
Жиру
Оливье
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
21
Джеймс
Дэниэл
10
Рэшфорд
Маркус
Челси
3-4-2-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.24
2. Вернер Тимо 5 0.2
3. Жоржиньо II 5 (5) 0.2
4. Маунт Мэйсон 4 (1) 0.16
5. Жиру Оливье 4 0.16
6. Зума Курт 4 0.16
7. Чилуэлл Бен 2 0.08
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.08
9. Силва Тьяго 2 0.08
10. Зиеш Хаким 1 0.04
11. Хаверц Кай 1 0.04
12. Джеймс Рис II 1 0.04
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.04
14. Пулишич Кристиан 1 0.04
15. Алонсо Маркос 1 0.04
16. Ковачич Матео 0 0
17. Канте Н'Голо 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 15 (7) 0.6
2. Рэшфорд Маркус 9 0.36
3. Кавани Эдинсон 6 0.24
4. Марсьяль Антони 4 0.16
5. Мактоминай Скотт 4 0.16
6. Погба Поль 3 0.12
7. Джеймс Дэниэл 3 0.12
8. Уан-Биссака Аарон 2 0.08
9. Магуайр Гарри 2 0.08
10. Линделоф Виктор 1 0.04
11. Гринвуд Мэйсон 1 0.04
12. Ван де Бек Донни 1 0.04
13. Шоу Люк 0 0
14. Мата Хуан 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Алонсо Маркос 2 0
8. Ковачич Матео 2 0
9. Чилуэлл Бен 2 0
10. Пулишич Кристиан 2 0
11. Маунт Мэйсон 2 0
12. Хаверц Кай 2 0
13. Жиру Оливье 1 0
14. Зума Курт 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 6 0
2. Фернандеш Бруну 5 0
3. Шоу Люк 5 0
4. Погба Поль 3 0
5. Фред Сантос 3 0
6. Рэшфорд Маркус 3 0
7. Матич Неманья 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Туанзебе Аксел 2 0
10. Джеймс Дэниэл 2 0
11. Марсьяль Антони 0 1
12. Кавани Эдинсон 1 0
13. Ван де Бек Донни 1 0
14. Хендерсон Дин 1 0
15. Фосу-Менса Тимоти 1 0
16. Уан-Биссака Аарон 1 0
17. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 5% (2) 15% (6) 15% (6) 17.5% (7) 17.5% (7) 30% (12)
 Манчестер Юнайтед 5.88% (3) 19.61% (10) 13.73% (7) 9.8% (5) 25.49% (13) 25.49% (13)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси
Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс

Последние игры между собой

Челси: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кубок Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок лиги
Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 19 5 2 52 - 16 62
2. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
3. Лестер Заявка 26 15 4 7 45 - 30 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 26 9 7 10 27 - 33 34
13. Кристал Пэлас Заявка 26 9 6 11 29 - 43 33
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 26 7 7 12 18 - 34 28
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
15. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
16. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
9. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
11. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 158
    Челси 39.9% (63)
    X 40.5% (64)
    Манчестер Юнайтед 19.6% (31)
    Все прогнозы
    2.31 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.46
    3.40
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.23 3.35 3.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.34 3.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.40 3.25
      2.35 3.36 3.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.10 1.02 8.60 1.04 3.20 1.33 2.53 1.52 1.90 2.10 1.44 2.79 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.25
    10.00 1.03 7.90 1.07 3.25 1.35 2.50 1.51 2.14 1.76 1.86 2.02 1.70 2.15 1.41 2.95 1.28 3.65 1.12 5.90 1.08 6.80 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
    3.74 1.30 3.07 1.42 2.84 1.48 2.23 1.72 1.93 1.97 1.71 2.24 1.51 2.72 1.35 3.42 1.12 7.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.95 1.85 1.40 2.95 1.12 6.20 1.09 7.50
    1.88 1.97 1.37 2.85 1.11 5.90
    3.03 1.43 2.49 1.59 1.95 1.95 1.59 2.49 1.43 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.24 4.05 1.16 5.20
    2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
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    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Челси
    39.9% (63)
    Ничья
    40.5% (64)
    Манчестер Юнайтед
    19.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.25% (82)
    Меньше
    46.75% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    82.47% (127)
    Нет
    17.53% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (46)
    2:1 Челси
    25.3% (40)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    15.2% (24)
    1:0 Челси
    10.8% (17)
    2:2 Ничья
    7.6% (12)
    0:0 Ничья
    2.5% (4)
    2:0 Челси
    1.3% (2)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    1.3% (2)
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