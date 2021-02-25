Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.24
|2.
|Вернер Тимо
|5
|0.2
|3.
|Жоржиньо II
|5 (5)
|0.2
|4.
|Маунт Мэйсон
|4 (1)
|0.16
|5.
|Жиру Оливье
|4
|0.16
|6.
|Зума Курт
|4
|0.16
|7.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.08
|8.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.08
|9.
|Силва Тьяго
|2
|0.08
|10.
|Зиеш Хаким
|1
|0.04
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.04
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.04
|13.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.04
|14.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.04
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|16.
|Ковачич Матео
|0
|0
|17.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|15 (7)
|0.6
|2.
|Рэшфорд Маркус
|9
|0.36
|3.
|Кавани Эдинсон
|6
|0.24
|4.
|Марсьяль Антони
|4
|0.16
|5.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.16
|6.
|Погба Поль
|3
|0.12
|7.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.12
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.08
|9.
|Магуайр Гарри
|2
|0.08
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|11.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.04
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|13.
|Шоу Люк
|0
|0
|14.
|Мата Хуан
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|6
|0
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|3.
|Силва Тьяго
|3
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|5.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|6.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|7.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|8.
|Ковачич Матео
|2
|0
|9.
|Чилуэлл Бен
|2
|0
|10.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|12.
|Хаверц Кай
|2
|0
|13.
|Жиру Оливье
|1
|0
|14.
|Зума Курт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|6
|0
|2.
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|3.
|Шоу Люк
|5
|0
|4.
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Фред Сантос
|3
|0
|6.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|7.
|Матич Неманья
|2
|0
|8.
|Байи Эрик
|2
|0
|9.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|10.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|11.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|12.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|13.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|16.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|17.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|5% (2)
|15% (6)
|15% (6)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|30% (12)
|Манчестер Юнайтед
|5.88% (3)
|19.61% (10)
|13.73% (7)
|9.8% (5)
|25.49% (13)
|25.49% (13)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси
Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =6 -2Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|50 - 15
|59
|2.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|44 - 27
|49
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|53 - 32
|49
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|39 - 29
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|41 - 25
|43
|6.
|Эвертон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 33
|40
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|45 - 34
|40
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|37 - 26
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|37 - 27
|36
|10.
|Лидс
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|43 - 43
|35
|11.
|Арсенал
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 26
|34
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 32
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 43
|32
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 43
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|18 - 30
|28
|16.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|26 - 32
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|26 - 43
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|21 - 32
|22
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|19 - 55
|14
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|3
|2
|20
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 16
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|12.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|13.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 27
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Челси
33.3% (17)
Ничья
41.2% (21)
Манчестер Юнайтед
25.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.5% (12)
2:1 Челси
19.6% (10)
1:2 Манчестер Юнайтед
17.6% (9)
2:2 Ничья
11.8% (6)
2:0 Челси
3.9% (2)
1:0 Челси
3.9% (2)
0:0 Ничья
3.9% (2)
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