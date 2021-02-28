Шлёнск
2:1
Перерыв
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Погонь Щецин
0:1
11' ГолБартковски Якуб
38' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
1:1
44' ГолЭкспозито Эрик
2:1
45' ГолЭкспозито Эрик
37
Скалет
Матье
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
11'
0:1
38'
44'
1:1
45'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|5
|0.26
|2.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.26
|3.
|Павловски Бартоломей
|3
|0.16
|4.
|Целебан Пётр
|2
|0.11
|5.
|Пясецки Фабиан
|2
|0.11
|6.
|Скалет Матье
|2
|0.11
|7.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.05
|8.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.05
|9.
|Голла Войцех
|1
|0.05
|10.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.05
|11.
|Цилла Марсель
|1
|0.05
|12.
|Штиглец Дино
|0
|0
|13.
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|5
|0.26
|2.
|Захович Лука
|2
|0.11
|3.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.11
|4.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.11
|5.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.11
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.11
|7.
|Бартковски Якуб
|1
|0.05
|8.
|Подставски Томаш
|1
|0.05
|9.
|Журавски Мачей
|1
|0.05
|10.
|Фронччак Адам
|1
|0.05
|11.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.05
|13.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|14.
|Козловски Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|4
|1
|2.
|Цилла Марсель
|3
|1
|3.
|Целебан Пётр
|4
|0
|4.
|Тамаш Марк
|4
|0
|5.
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|6.
|Пих Роберт
|2
|0
|7.
|Павелец Мариуш
|2
|0
|8.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|9.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|10.
|Палашевски Мацей
|2
|0
|11.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|12.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|13.
|Шромник Михал
|1
|0
|14.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|15.
|Янасик Патрик
|1
|0
|16.
|Прашелик Матеуш
|1
|0
|17.
|Левкот Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|5
|1
|2.
|Горгон Александр
|5
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|4.
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|3
|0
|6.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|7.
|Захович Лука
|2
|0
|8.
|Бартковски Якуб
|2
|0
|9.
|Штек Давид
|2
|0
|10.
|Мата Луиш
|2
|0
|11.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|12.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|13.
|Фронччак Адам
|1
|0
|14.
|Цех Бенедикт
|1
|0
|15.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|16.
|Бурштын Якуб
|1
|0
|17.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|22.73% (5)
|27.27% (6)
|0
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|Погонь Щецин
|10% (2)
|10% (2)
|20% (4)
|25% (5)
|15% (3)
|20% (4)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лех 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Висла Краков Пяст 2:0 Шлёнск Сталь Мелец 0:0 Шлёнск
Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =5 -3Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия
Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|19
|10
|6
|3
|24 - 11
|36
|3.
|Ракув
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 20
|34
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|25 - 22
|29
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 22
|27
|6.
|Шлёнск
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 20
|26
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 29
|25
|9.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 26
|24
|11.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|13.
|Краковия
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 28
|22
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 42
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|1:1 Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|15.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|14.
|Шлёнск
|1:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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