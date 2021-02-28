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Шлёнск
2:1
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
12' Гол
Бартковски Якуб
38' Желтая карточка
Прашелик Матеуш
1:1
44' Гол
Экспозито Эрик
2:1
45' Гол
Экспозито Эрик
64' Желтая карточка
Бартковски Якуб
90'+5
1
Путноцки
Матуш
2
Котуньо
Гильермо
21
Lukasz
Bejger
17
Павелец
Мариуш
4
Штиглец
Дино
37
Скалет
Матье
28
Собота
Вальдемар
10
Павловски
Бартоломей
8
Прашелик
Матеуш
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
20
Горгон
Александр
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
10
Захович
Лука
Шлёнск
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экспозито Эрик 5 0.26
2. Пих Роберт 5 (2) 0.26
3. Павловски Бартоломей 3 0.16
4. Целебан Пётр 2 0.11
5. Пясецки Фабиан 2 0.11
6. Скалет Матье 2 0.11
7. Прашелик Матеуш 1 0.05
8. Собота Вальдемар 1 (1) 0.05
9. Голла Войцех 1 0.05
10. Пуэрто Исраэль 1 0.05
11. Цилла Марсель 1 0.05
12. Штиглец Дино 0 0
13. Мончиньски Кжиштоф 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 5 0.26
2. Кухарчик Михал 2 (1) 0.11
3. Захович Лука 2 0.11
4. Дрыгас Камил 2 (2) 0.11
5. Бенедычак Адриан 2 0.11
6. Ковальчик Себастьян 2 (1) 0.11
7. Бартковски Якуб 1 0.05
8. Подставски Томаш 1 0.05
9. Журавски Мачей 1 0.05
10. Фронччак Адам 1 0.05
11. Смолиньски Кацпер 1 0.05
12. Триантафиллопулос Константинос 1 0.05
13. Дабровски Дамьян 0 0
14. Козловски Кацпер 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 4 1
2. Цилла Марсель 3 1
3. Целебан Пётр 4 0
4. Тамаш Марк 4 0
5. Пясецки Фабиан 4 0
6. Пих Роберт 2 0
7. Павелец Мариуш 2 0
8. Мончиньски Кжиштоф 2 0
9. Пуэрто Исраэль 2 0
10. Палашевски Мацей 2 0
11. Путноцки Матуш 1 0
12. Собота Вальдемар 1 0
13. Шромник Михал 1 0
14. Мусонда Лубамба 1 0
15. Янасик Патрик 1 0
16. Прашелик Матеуш 1 0
17. Левкот Шимон 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 5 1
2. Горгон Александр 5 0
3. Дабровски Дамьян 4 0
4. Ковальчик Себастьян 4 0
5. Дрыгас Камил 3 0
6. Бартковски Якуб 3 0
7. Смолиньски Кацпер 3 0
8. Захович Лука 2 0
9. Штек Давид 2 0
10. Мата Луиш 2 0
11. Бенедычак Адриан 2 0
12. Козловски Кацпер 2 0
13. Фронччак Адам 1 0
14. Цех Бенедикт 1 0
15. Кухарчик Михал 1 0
16. Бурштын Якуб 1 0
17. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 20.83% (5) 25% (6) 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3)
 Погонь Щецин 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лех 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Висла Краков Пяст 2:0 Шлёнск Сталь Мелец 0:0 Шлёнск
Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия
Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 19 12 3 4 33 - 20 39
2. Погонь Щецин Заявка 19 10 5 4 24 - 12 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Лехия Гданьск Заявка 19 9 2 8 25 - 22 29
5. Шлёнск Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
6. Гурник Забже Заявка 19 8 3 8 23 - 22 27
7. Заглембе Любин Заявка 19 7 5 7 23 - 22 26
8. Ягеллония Заявка 19 7 4 8 26 - 29 25
9. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
10. Висла Краков Заявка 19 6 6 7 30 - 26 24
11. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
12. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
13. Краковия Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
14. Висла Плоцк Заявка 18 6 4 8 23 - 28 22
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
3. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
4. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
5. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Краковия Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
12. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
15. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Сталь Мелец Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Лехия Гданьск Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
3. Погонь Щецин Заявка 10 5 1 4 13 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
8. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
9. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Заглембе Любин Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
13. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.14 5.70 85.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.88 3.30 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.55 41.00

Самый высокий коэффициент на матч «Шлёнск» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шлёнск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шлёнск» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.30 1.04 6.30 1.09 2.99 1.37 2.28 1.63 1.74 2.21 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20 1.01 10.75
8.50 1.05 6.25 1.10 5.40 1.13 4.00 1.22 1.91 1.89 2.15 1.65 1.60 2.25 2.31 3.55 1.50 2.48 1.25 3.75 1.04 9.00 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.74 2.09 1.36 3.12
2.55 1.47 1.60 2.25 1.55 2.35 1.07 6.25 1.05 8.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.30
2.37 1.55 1.57 2.30 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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