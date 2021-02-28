  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Байер Л
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Фрайбург
0' 16'
21
Гриль
Леннарт
24
Фосу-Менса
Тимоти
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
18
Венделл
Боргес
11
Амири
Надим
20
Арангис
Чарлес
27
Вирц
Флориан
9
Бэйли
Леон
13
Аларио
Лукас
28
Грэй
Демарай
21
Мюллер
Флориан
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
23
Хайнц
Доминик
30
Гюнтер
Кристиан
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
9
Хёлер
Лукас
Байер Л
4-3-3
Фрайбург
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 9 (2) 0.39
2. Шик Патрик 6 0.26
3. Бэйли Леон 5 0.22
4. Вирц Флориан 4 0.17
5. Диаби Мусса 3 0.13
6. Демирбай Керем 3 0.13
7. Амири Надим 2 0.09
8. Баумгартлингер Юлиан 2 0.09
9. Грэй Демарай 1 0.04
10. Драгович Александр 1 0.04
11. Вайзер Митчелл 1 0.04
12. Та Джонатан 1 0.04
13. Тапсоба Эдмон 1 0.04
14. Бендер Ларс 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.3
2. Петерсен Нильс 7 (1) 0.3
3. Шаллаи Роланд 5 0.22
4. Демирович Эрмедин 3 0.13
5. Линхарт Филипп 3 0.13
6. Чон У-Ён 3 0.13
7. Хёлер Лукас 2 0.09
8. Хёфлер Николас 1 0.04
9. Шмид Жонатан 1 0.04
10. Сантамария Батист 1 0.04
11. Гульде Мануэль 1 0.04
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Диаби Мусса 5 0
2. Бэйли Леон 4 0
3. Арангис Чарлес 3 0
4. Драгович Александр 3 0
5. Та Джонатан 3 0
6. Синкгравен Дэйли 3 0
7. Бендер Ларс 2 0
8. Аларио Лукас 2 0
9. Беллараби Карим 2 0
10. Демирбай Керем 2 0
11. Шик Патрик 2 0
12. Амири Надим 2 0
13. Фосу-Менса Тимоти 2 0
14. Тапсоба Эдмон 2 0
15. Бендер Свен 1 0
16. Баумгартлингер Юлиан 1 0
17. Градецки Лукаш 1 0
18. Венделл Боргес 1 0
19. Вирц Флориан 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 6 0
2. Хёлер Лукас 4 0
3. Гульде Мануэль 2 0
4. Шмид Жонатан 2 0
5. Кюблер Лукас 2 0
6. Хайнц Доминик 2 0
7. Грифо Винченцо 2 0
8. Квон Чхан Хун 2 0
9. Сантамария Батист 2 0
10. Линхарт Филипп 2 0
11. Шаллаи Роланд 2 0
12. Демирович Эрмедин 2 0
13. Темпельман Лино 2 0
14. Хаберер Яник 1 0
15. Кайтель Янник 1 0
16. Шлоттербек Кевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 20.51% (8) 20.51% (8) 7.69% (3) 10.26% (4) 15.38% (6) 25.64% (10)
 Фрайбург 17.65% (6) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7) 23.53% (8) 11.76% (4)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц
Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург
Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Фрайбург: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Фрайбург 2:4 Байер Л Бундеслига Фрайбург 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Фрайбург Бундеслига Байер Л 2:0 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 0:0 Байер Л Бундеслига Фрайбург 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Фрайбург Бундеслига Байер Л 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Байер Л Бундеслига Фрайбург 3:2 Байер Л Бундеслига Фрайбург 1:2 Байер Л Кубок Байер Л 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Фрайбург Бундеслига Байер Л 0:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Байер Л Бундеслига Фрайбург 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Фрайбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
2. РБ Лейпциг Заявка 23 15 5 3 43 - 20 50
3. Вольфсбург Заявка 23 12 9 2 37 - 19 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л 0:0 Заявка 23 10 8 5 40 - 24 38
7. Унион Берлин Заявка 23 8 10 5 36 - 26 34
8. Боруссия М Заявка 23 8 9 6 40 - 36 33
9. Штуттгарт Заявка 23 8 8 7 44 - 36 32
10. Фрайбург 0:0 Заявка 23 8 8 7 35 - 34 32
11. Хоффенхайм Заявка 23 7 6 10 37 - 40 27
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 23 7 5 11 23 - 35 26
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта Заявка 23 4 6 13 26 - 42 18
17. Майнц Заявка 23 4 5 14 23 - 44 17
18. Шальке 04 Заявка 23 1 6 16 16 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л 0:0 Заявка 12 5 5 2 23 - 15 20
7. Фрайбург 0:0 Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
9. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
16. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л 0:0 Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
10. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
12. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
13. Фрайбург 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 17 13
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Байер Л 96.6% (141)
X 0.7% (1)
Фрайбург 2.7% (4)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Фрайбург
1.98
4.20
4.57
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.80 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.98 3.76 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 4.20 4.00
  1.76 4.08 4.57

Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.01 9.90 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.25 1.79 1.68 2.19 1.45 2.67 1.19 4.25 1.15 4.70 1.04 8.10 1.04 7.70
14.00 1.01 8.48 1.04 3.70 1.27 2.90 1.40 1.97 1.82 1.94 1.92 1.55 2.45 1.37 3.05 1.17 4.90 1.13 5.80 1.03 9.34 1.04 9.00 1.01 16.00
4.80 1.21 2.81 1.47 2.33 1.65 2.07 1.81 1.81 2.07 1.63 2.37 1.52 2.66 1.20 5.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.48 1.20 4.75 1.13 6.00
2.52 1.52 1.62 2.27 1.30 3.50 1.06 7.36 1.04 8.43
3.40 1.36 2.96 1.43 2.34 1.64 1.79 2.09 1.55 2.53 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.12 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
4.72 1.15 3.49 1.26 2.00 1.90 1.48 2.63 1.30 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.95 1.42
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Байер Л 0:0 Фрайбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Фрайбург

Исход игры
Байер Л
96.5% (139)
Ничья
0.7% (1)
Фрайбург
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
74.1% (103)
Меньше
25.9% (36)
Обе команды забьют
Да
74.1% (103)
Нет
25.9% (36)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
54.9% (79)
2:0 Байер Л
14.6% (21)
3:1 Байер Л
9.7% (14)
1:0 Байер Л
9.7% (14)
3:2 Байер Л
2.8% (4)
1:2 Фрайбург
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 