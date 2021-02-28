21' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
0:1
50' ГолДемирович Эрмедин
0:2
61' ГолХёлер Лукас
68' Желтая карточкаАрангис Чарлес
1:2
70' ГолБэйли Леон
72' Желтая карточкаБэйли Леон
73' Желтая карточкаХёфлер Николас
77' Желтая карточкаШаллаи Роланд
11
Амири
Надим
27
Вирц
Флориан
13
Аларио
Лукас
28
Грэй
Демарай
17
Кюблер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
28 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
50'
0:1
61'
0:2
68'
70'
1:2
72'
73'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
10 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|9 (2)
|0.39
|2.
|Бэйли Леон
|6
|0.26
|3.
|Шик Патрик
|6
|0.26
|4.
|Вирц Флориан
|4
|0.17
|5.
|Диаби Мусса
|3
|0.13
|6.
|Демирбай Керем
|3
|0.13
|7.
|Амири Надим
|2
|0.09
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.09
|9.
|Грэй Демарай
|1
|0.04
|10.
|Драгович Александр
|1
|0.04
|11.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|12.
|Та Джонатан
|1
|0.04
|13.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.04
|14.
|Бендер Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.3
|2.
|Петерсен Нильс
|7 (1)
|0.3
|3.
|Шаллаи Роланд
|5
|0.22
|4.
|Демирович Эрмедин
|4
|0.17
|5.
|Хёлер Лукас
|3
|0.13
|6.
|Линхарт Филипп
|3
|0.13
|7.
|Чон У-Ён
|3
|0.13
|8.
|Хёфлер Николас
|1
|0.04
|9.
|Шмид Жонатан
|1
|0.04
|10.
|Сантамария Батист
|1
|0.04
|11.
|Гульде Мануэль
|1
|0.04
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэйли Леон
|5
|0
|2.
|Диаби Мусса
|5
|0
|3.
|Арангис Чарлес
|4
|0
|4.
|Драгович Александр
|3
|0
|5.
|Та Джонатан
|3
|0
|6.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|7.
|Бендер Ларс
|2
|0
|8.
|Аларио Лукас
|2
|0
|9.
|Беллараби Карим
|2
|0
|10.
|Демирбай Керем
|2
|0
|11.
|Шик Патрик
|2
|0
|12.
|Амири Надим
|2
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|2
|0
|14.
|Тапсоба Эдмон
|2
|0
|15.
|Бендер Свен
|1
|0
|16.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|17.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|18.
|Венделл Боргес
|1
|0
|19.
|Вирц Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|7
|0
|2.
|Хёлер Лукас
|4
|0
|3.
|Шаллаи Роланд
|3
|0
|4.
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|5.
|Гульде Мануэль
|2
|0
|6.
|Шмид Жонатан
|2
|0
|7.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|8.
|Хайнц Доминик
|2
|0
|9.
|Грифо Винченцо
|2
|0
|10.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|11.
|Сантамария Батист
|2
|0
|12.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|13.
|Темпельман Лино
|2
|0
|14.
|Хаберер Яник
|1
|0
|15.
|Кайтель Янник
|1
|0
|16.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|20% (8)
|20% (8)
|7.5% (3)
|10% (4)
|17.5% (7)
|25% (10)
|Фрайбург
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|25% (9)
|11.11% (4)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +8 =4 -8Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц
Байер Л 5:2 Штуттгарт Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург
Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Фрайбург: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Фрайбург 0:0 Байер Л Бундеслига Фрайбург 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Фрайбург Бундеслига Байер Л 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Байер Л Бундеслига Фрайбург 3:2 Байер Л Бундеслига Фрайбург 1:2 Байер Л Кубок Байер Л 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Фрайбург Бундеслига Байер Л 0:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Байер Л Бундеслига Фрайбург 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Фрайбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|67 - 32
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|43 - 20
|50
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|37 - 19
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|46 - 32
|42
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|48 - 31
|39
|6.
|Байер Л
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|41 - 26
|37
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 35
|34
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 26
|34
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|40 - 36
|33
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|44 - 36
|32
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 40
|27
|12.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 35
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|26 - 42
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|23 - 44
|17
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|16 - 61
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|42 - 16
|27
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 1:2 Фрайбург
Исход игры
Байер Л
96.6% (142)
Ничья
0.7% (1)
Фрайбург
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
73.94% (105)
Меньше
26.06% (37)
Обе команды забьют
Да
73.94% (105)
Нет
26.06% (37)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
55.1% (81)
2:0 Байер Л
14.3% (21)
1:0 Байер Л
10.2% (15)
3:1 Байер Л
9.5% (14)
3:2 Байер Л
2.7% (4)
1:2 Фрайбург
2% (3)
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