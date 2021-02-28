Львов
0:1
Первый тайм: 19'
Стадион: Арена Львов
Динамо Киев
0:1
1' ГолБеседин Артём
12
Костик
Орест
10
Алваро
13
Ныч
Назарий
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitaly Shumsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
1'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алваро
|2
|0.13
|2.
|Кравчук Юрий
|2
|0.13
|3.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.07
|4.
|Шина Алвес
|1
|0.07
|5.
|Грисьо Максим
|1
|0.07
|6.
|Maroine Mihoubi
|1
|0.07
|7.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.07
|8.
|Ныч Назарий
|1
|0.07
|9.
|Чирьяк Фране
|0
|0
|10.
|Ренан Соарес
|0
|0
|11.
|Кошман Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|9 (3)
|0.56
|2.
|Вербич Беньямин
|3
|0.19
|3.
|Беседин Артём
|3
|0.19
|4.
|Буяльский Виталий
|2
|0.13
|5.
|Шапаренко Николай
|2
|0.13
|6.
|Гармаш Денис
|2
|0.13
|7.
|Супряга Владислав
|2
|0.13
|8.
|Де Пена Карлос
|1
|0.06
|9.
|Родригес Жерсон
|1
|0.06
|10.
|Андриевский Александр
|1
|0.06
|11.
|Попов Денис II
|1
|0.06
|12.
|Караваев Александр
|0
|0
|13.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|14.
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|7
|1
|2.
|Maroine Mihoubi
|5
|1
|3.
|Рафаэль да Сильва
|6
|0
|4.
|Шина Алвес
|2
|1
|5.
|Казлаускас Донатас
|3
|0
|6.
|Клименчук Егор
|3
|0
|7.
|Махмутович Энес
|3
|0
|8.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|9.
|Кошман Игорь
|2
|0
|10.
|Ныч Назарий
|2
|0
|11.
|Кравчук Юрий
|2
|0
|12.
|Луис Филипе
|1
|0
|13.
|Алваро
|1
|0
|14.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|15.
|Захаркив Юрий
|1
|0
|16.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|17.
|Borislav Topic II
|1
|0
|18.
|Якимец Владимир
|1
|0
|19.
|Oleksandr Romanchuk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|3
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|1
|3.
|Шапаренко Николай
|2
|1
|4.
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|5.
|Де Пена Карлос
|3
|0
|6.
|Попов Денис II
|3
|0
|7.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|8.
|Беседин Артём
|2
|0
|9.
|Родригес Жерсон
|2
|0
|10.
|Миколенко Виталий
|2
|0
|11.
|Шепелев Владимир
|0
|1
|12.
|Нещерет Руслан
|0
|1
|13.
|Гармаш Денис
|1
|0
|14.
|Бойко Денис
|1
|0
|15.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|16.
|Андриевский Александр
|1
|0
|17.
|Вербич Беньямин
|1
|0
|18.
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|0
|Динамо Киев
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +3 =5 -12Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец
Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк
Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 12
|37
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 12
|30
|3.
|Заря
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 11
|29
|4.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|5.
|Ворскла
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Минай
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 29
|13
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|13.
|Львов
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 30
|12
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Львов 0:1 Динамо Киев
Исход игры
Львов
0% (0)
Ничья
0.7% (1)
Динамо Киев
99.3% (143)
Тотал 2.5
Больше
35% (49)
Меньше
65% (91)
Обе команды забьют
Да
29.29% (41)
Нет
70.71% (99)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
49.3% (71)
1:2 Динамо Киев
19.4% (28)
0:1 Динамо Киев
13.2% (19)
1:3 Динамо Киев
7.6% (11)
0:3 Динамо Киев
4.9% (7)
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