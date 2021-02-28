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Львов
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Динамо Киев
0'
0:1
1' Гол
Беседин Артём
19'
12
Костик
Орест
24
Якимец
Владимир
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
47
Грисьо
Максим
5
Довгий
Алексей
7
Шина
Алвес
96
Рафаэль
да
Сильва
8
Брикнер
Иван
10
Алваро
13
Ныч
Назарий
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
34
Сирота
Александр
25
Забарный
Илья
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
22
Родригес
Жерсон
41
Беседин
Артём
Львов
Динамо Киев

Ход матча

1'
0:1
Беседин Артём

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алваро 2 0.13
2. Кравчук Юрий 2 0.13
3. Рафаэль да Сильва 1 0.07
4. Шина Алвес 1 0.07
5. Грисьо Максим 1 0.07
6. Maroine Mihoubi 1 0.07
7. Maks Juraj Celic 1 0.07
8. Ныч Назарий 1 0.07
9. Чирьяк Фране 0 0
10. Ренан Соарес 0 0
11. Кошман Игорь 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 9 (3) 0.56
2. Вербич Беньямин 3 0.19
3. Беседин Артём 3 0.19
4. Буяльский Виталий 2 0.13
5. Шапаренко Николай 2 0.13
6. Гармаш Денис 2 0.13
7. Супряга Владислав 2 0.13
8. Де Пена Карлос 1 0.06
9. Родригес Жерсон 1 0.06
10. Андриевский Александр 1 0.06
11. Попов Денис II 1 0.06
12. Караваев Александр 0 0
13. Кедзёра Томаш 0 0
14. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 7 1
2. Maroine Mihoubi 5 1
3. Рафаэль да Сильва 6 0
4. Шина Алвес 2 1
5. Казлаускас Донатас 3 0
6. Клименчук Егор 3 0
7. Махмутович Энес 3 0
8. Богунов Ярослав 2 0
9. Кошман Игорь 2 0
10. Ныч Назарий 2 0
11. Кравчук Юрий 2 0
12. Луис Филипе 1 0
13. Алваро 1 0
14. Чирьяк Фране 1 0
15. Захаркив Юрий 1 0
16. Борзенко Сергей 1 0
17. Borislav Topic II 1 0
18. Якимец Владимир 1 0
19. Oleksandr Romanchuk 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 3 1
2. Сидорчук Сергей 2 1
3. Шапаренко Николай 2 1
4. Кедзёра Томаш 3 0
5. Де Пена Карлос 3 0
6. Попов Денис II 3 0
7. Цыганков Виктор 2 0
8. Беседин Артём 2 0
9. Родригес Жерсон 2 0
10. Миколенко Виталий 2 0
11. Шепелев Владимир 0 1
12. Нещерет Руслан 0 1
13. Гармаш Денис 1 0
14. Бойко Денис 1 0
15. Буяльский Виталий 1 0
16. Андриевский Александр 1 0
17. Вербич Беньямин 1 0
18. Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 10% (1) 40% (4) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 0
 Динамо Киев 19.23% (5) 7.69% (2) 15.38% (4) 11.54% (3) 7.69% (2) 38.46% (10)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец
Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк
Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев 3:1 Львов Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Львов Премьер-лига Львов 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Львов Премьер-лига
Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 1:0 Заявка 16 11 4 1 30 - 12 37
2. Шахтёр Донецк Заявка 15 8 6 1 32 - 12 30
3. Заря Заявка 15 8 5 2 27 - 11 29
4. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
5. Ворскла Заявка 16 6 7 3 23 - 14 25
6. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 7 4 21 - 18 22
8. Олимпик Донецк Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
9. Мариуполь Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Минай Заявка 15 3 4 8 12 - 29 13
12. Рух Львов Заявка 16 2 7 7 15 - 27 13
13. Львов 0:1 Заявка 15 3 3 9 10 - 30 12
14. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 6 2 1 23 - 7 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев 1:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Олимпик Донецк Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
9. Минай Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
10. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
11. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов 0:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
14. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 1:0 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2. Заря Заявка 8 5 2 1 15 - 5 17
3. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов 0:1 Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 6 2 0 4 8 - 11 6
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Рух Львов Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
14. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Беседин Артём бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Львов 0% (0)
X 0.7% (1)
Динамо Киев 99.3% (147)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Динамо Киев
9.00
6.10
1.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.00 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 11.50 5.05 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 13.50 6.20 1.22
  13.71 6.21 1.22

Самый высокий коэффициент на матч «Львов» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Львов» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 8.90 1.01 4.40 1.17 3.04 1.35 2.31 1.64 1.80 1.95 1.50 2.41 1.22 3.72 1.18 4.15 1.06 6.90 1.05 7.50
16.50 0.00 10.50 1.03 4.75 1.18 3.90 1.27 2.33 1.60 2.08 1.75 1.85 1.95 1.75 2.07 1.52 2.41 1.27 3.60 1.22 4.20 1.07 6.78 1.06 7.36 1.01 12.50
4.52 1.20 2.71 1.47 2.32 1.61 2.07 1.75 1.83 1.99 1.64 2.26 1.52 2.53 1.19 4.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.04 1.35 2.27 1.59 1.56 2.33 1.22 4.00
3.50 1.30 2.40 1.57 1.58 2.41 1.21 4.02 1.13 5.02
2.97 1.40 2.37 1.58 1.82 2.01 1.57 2.41 1.38 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.99 1.36 1.92 1.82 1.44 2.66
4.63 1.16 3.41 1.27 1.97 1.80 1.45 2.65 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Львов 0:1 Динамо Киев онлайн

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Прогнозы на матч Львов 0:1 Динамо Киев

Исход игры
Львов
0% (0)
Ничья
0.7% (1)
Динамо Киев
99.3% (143)
Тотал 2.5
Больше
35% (49)
Меньше
65% (91)
Обе команды забьют
Да
29.29% (41)
Нет
70.71% (99)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
49.3% (71)
1:2 Динамо Киев
19.4% (28)
0:1 Динамо Киев
13.2% (19)
1:3 Динамо Киев
7.6% (11)
0:3 Динамо Киев
4.9% (7)
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7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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