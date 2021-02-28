  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
АЕК
0' 22'
1
Диудис
Сократис
58
Молло
Йоан
4
Велес
Фран
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
88
Маурисио
Жозе
17
Ниассе
Шейх
55
Александропулос
Сотириос
23
Нгбакото
Йени
27
Иоаннидис
Фотис
99
Кампецис
Анаргирос
30
Атанасиадис
Гиоргос
24
Сварнас
Эфстратиос
5
Неделчару
Ионуц
15
Лаци
Жига
3
Лопеш
Элдер
4
Шимански
Дамиан
20
Манталос
Петрос
6
Крстичич
Ненад
9
Гарсия
Леви
11
Ансарифард
Карим
17
Танкович
Муамер
Панатинаикос
4-3-3
АЕК
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 6 0.25
2. Македа Федерико 4 0.17
3. Кампецис Анаргирос 3 0.13
4. Санкаре Юнусс 2 0.08
5. Канталапьерда Аитор 2 0.08
6. Иоаннидис Фотис 2 0.08
7. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.04
8. Маурисио Жозе 1 0.04
9. Велес Фран 1 0.04
10. Эммануилидис Димитриос 1 0.04
11. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.04
12. Шенквельд Барт 1 0.04
13. Курбелис Димитрис 1 0.04
14. Санчес Факундо 0 0
15. Загаритис Василиос 0 0
16. Александропулос Сотириос 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 8 (1) 0.33
2. Оливейра Нелсон 5 (2) 0.21
3. Гарсия Леви 3 0.13
4. Шахов Евгений 3 0.13
5. Ливайя Марко 3 0.13
6. Шимански Дамиан 3 0.13
7. Галанопулос Костас 3 0.13
8. Танкович Муамер 2 0.08
9. Симоэш Андре 2 0.08
10. Манталос Петрос 1 0.04
11. Албанис Христос 1 0.04
12. Махаирас Теодосиос 1 0.04
13. Крстичич Ненад 1 0.04
14. Неделчару Ионуц 1 0.04
15. Энобахаре Брайт 1 0.04
16. Митай Марио 0 0
17. Паулинью Паулу 0 0
18. Лаци Жига 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Александропулос Сотириос 7 0
2. Санчес Факундо 6 0
3. Загаритис Василиос 4 1
4. Македа Федерико 5 0
5. Вильяфаньес Лукас 5 0
6. Велес Фран 5 0
7. Молло Йоан 3 1
8. Шенквельд Барт 4 0
9. Курбелис Димитрис 4 0
10. Пуггурас Ахиллеас 4 0
11. Карлитос Карлос 4 0
12. Хуанкар 2 1
13. Диудис Сократис 3 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 2 0
16. Кампецис Анаргирос 1 0
17. Иоаннидис Фотис 1 0
18. Серпезис Димитриос 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 10 0
2. Инсуа Эмануэль 6 1
3. Ливайя Марко 6 0
4. Шахов Евгений 2 1
5. Паулинью Паулу 2 1
6. Манталос Петрос 2 1
7. Чигринский Дмитрий 3 0
8. Оливейра Нелсон 3 0
9. Симоэш Андре 3 0
10. Лопеш Элдер 3 0
11. Неделчару Ионуц 3 0
12. Сварнас Эфстратиос 3 0
13. Ансарифард Карим 2 0
14. Танкович Муамер 2 0
15. Шимански Дамиан 2 0
16. Гарсия Леви 2 0
17. Цидотас Панайотис 1 0
18. Бакакис Михалис 1 0
19. Галанопулос Костас 1 0
20. Хнид Нассим 1 0
21. Лаци Жига 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 15.38% (4) 19.23% (5) 23.08% (6) 19.23% (5) 7.69% (2) 15.38% (4)
 АЕК 15.79% (6) 13.16% (5) 13.16% (5) 7.89% (3) 26.32% (10) 23.68% (9)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Панетоликос 1:0 Панатинаикос ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Атромитос 2:3 Панатинаикос
Панатинаикос 0:0 Ламия Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос
АЕК Последние 20 матчей: +9 =4 -7
АЕК 2:2 Астерас Лариса 2:4 АЕК АЕК 4:2 Волос АЕК 0:2 Арис Салоники
Аполлон Смирнис 2:1 АЕК ОФИ 0:2 АЕК АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
АЕК 1:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:3 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Панатинаикос Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК 0:0 Заявка 24 13 6 5 38 - 27 45
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 24 12 6 6 27 - 16 42
6. Астерас Заявка 24 11 8 5 26 - 23 41
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 24 6 8 10 23 - 34 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина Заявка 24 6 7 11 21 - 26 25
11. Ламия Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
13. Панетоликос Заявка 24 3 8 13 12 - 31 17
14. Лариса Заявка 23 2 7 14 13 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 12 6 4 2 12 - 5 22
6. АЕК 0:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 0:0 Заявка 12 8 2 2 19 - 12 26
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос 0:0 Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
АЕК
3.30
3.20
2.43
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.10 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.20 2.38
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 2.95 2.20
  3.30 2.99 2.43

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.90 1.06 5.85 1.10 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.27 3.76 1.19 4.55 1.05 8.30 1.03 8.90
6.80 1.08 5.20 1.14 2.48 1.50 1.87 1.87 1.75 2.08 1.50 2.39 1.22 4.00 1.19 4.40 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 14.50 0.00 15.50 0.00 20.00
7.22 1.10 2.44 1.55 2.12 1.72 1.79 2.04 1.57 2.40 1.44 2.76 1.19 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.65 2.24 1.32 3.38
2.35 1.55 1.57 2.42 1.28 3.70 1.04 8.30 1.03 10.00
2.16 1.68 1.77 2.04 1.38 2.98 1.25 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62
2.20 1.63 1.51 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.77
Букмекер Да Нет
5.55 1.11
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 АЕК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 