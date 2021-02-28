Панатинаикос
1:1
Конец матча
Стадион: Апостолос Николаидис
АЕК
38' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
54' Желтая карточкаНгбакото Йени
1:0
58' ГолВелес Фран
65' Желтая карточкаКрстичич Ненад
1:1
73' ГолГарсия Леви
86' Желтая карточкаМаурисио Жозе
89' Желтая карточкаЛопеш Элдер
90' Желтая карточкаМолло Йоан
58
Молло
Йоан
3
Хуанкар
17
Ниассе
Шейх
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Молло ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
54'
58'
1:0
65'
73'
1:1
86'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|6
|0.25
|2.
|Македа Федерико
|4
|0.17
|3.
|Кампецис Анаргирос
|3
|0.13
|4.
|Санкаре Юнусс
|2
|0.08
|5.
|Велес Фран
|2
|0.08
|6.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.08
|7.
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.08
|8.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.04
|9.
|Маурисио Жозе
|1
|0.04
|10.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.04
|11.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.04
|12.
|Шенквельд Барт
|1
|0.04
|13.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.04
|14.
|Санчес Факундо
|0
|0
|15.
|Пуггурас Ахиллеас
|0
|0
|16.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|17.
|Александропулос Сотириос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|8 (1)
|0.33
|2.
|Оливейра Нелсон
|5 (2)
|0.21
|3.
|Гарсия Леви
|4
|0.17
|4.
|Шахов Евгений
|3
|0.13
|5.
|Ливайя Марко
|3
|0.13
|6.
|Шимански Дамиан
|3
|0.13
|7.
|Галанопулос Костас
|3
|0.13
|8.
|Танкович Муамер
|2
|0.08
|9.
|Симоэш Андре
|2
|0.08
|10.
|Манталос Петрос
|1
|0.04
|11.
|Албанис Христос
|1
|0.04
|12.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.04
|13.
|Крстичич Ненад
|1
|0.04
|14.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|15.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.04
|16.
|Митай Марио
|0
|0
|17.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|18.
|Лаци Жига
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Александропулос Сотириос
|8
|0
|2.
|Санчес Факундо
|6
|0
|3.
|Молло Йоан
|4
|1
|4.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|5.
|Македа Федерико
|5
|0
|6.
|Вильяфаньес Лукас
|5
|0
|7.
|Велес Фран
|5
|0
|8.
|Шенквельд Барт
|4
|0
|9.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|10.
|Пуггурас Ахиллеас
|4
|0
|11.
|Карлитос Карлос
|4
|0
|12.
|Хуанкар
|2
|1
|13.
|Диудис Сократис
|3
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|16.
|Нгбакото Йени
|1
|0
|17.
|Маурисио Жозе
|1
|0
|18.
|Кампецис Анаргирос
|1
|0
|19.
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|20.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|11
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|6
|1
|3.
|Ливайя Марко
|6
|0
|4.
|Лопеш Элдер
|4
|0
|5.
|Шахов Евгений
|2
|1
|6.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|7.
|Манталос Петрос
|2
|1
|8.
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|9.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|10.
|Симоэш Андре
|3
|0
|11.
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|12.
|Сварнас Эфстратиос
|3
|0
|13.
|Ансарифард Карим
|2
|0
|14.
|Танкович Муамер
|2
|0
|15.
|Шимански Дамиан
|2
|0
|16.
|Гарсия Леви
|2
|0
|17.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|18.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|19.
|Галанопулос Костас
|1
|0
|20.
|Хнид Нассим
|1
|0
|21.
|Лаци Жига
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|АЕК
|15.38% (6)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|28.21% (11)
|23.08% (9)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +12 =3 -5Панетоликос 1:0 Панатинаикос ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Атромитос 2:3 Панатинаикос
Панатинаикос 0:0 Ламия Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос
АЕК Последние 20 матчей: +9 =4 -7АЕК 2:2 Астерас Лариса 2:4 АЕК АЕК 4:2 Волос АЕК 0:2 Арис Салоники
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 11
|58
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|39 - 28
|45
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|28 - 17
|42
|6.
|Астерас
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|26 - 23
|41
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 34
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 26
|25
|11.
|Ламия
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|12 - 34
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|20 - 39
|19
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|12 - 31
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|13 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров