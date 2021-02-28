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Панатинаикос
1:1
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
38' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
54' Желтая карточка
Нгбакото Йени
1:0
58' Гол
Велес Фран
65' Желтая карточка
Крстичич Ненад
1:1
73' Гол
Гарсия Леви
86' Желтая карточка
Маурисио Жозе
89' Желтая карточка
Лопеш Элдер
90' Желтая карточка
Молло Йоан
90'+6
1
Диудис
Сократис
58
Молло
Йоан
4
Велес
Фран
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
88
Маурисио
Жозе
17
Ниассе
Шейх
55
Александропулос
Сотириос
23
Нгбакото
Йени
27
Иоаннидис
Фотис
99
Кампецис
Анаргирос
30
Атанасиадис
Гиоргос
24
Сварнас
Эфстратиос
5
Неделчару
Ионуц
15
Лаци
Жига
3
Лопеш
Элдер
4
Шимански
Дамиан
20
Манталос
Петрос
6
Крстичич
Ненад
9
Гарсия
Леви
11
Ансарифард
Карим
17
Танкович
Муамер
Панатинаикос
4-3-3
АЕК
4-3-3

Ход матча

38'
Александропулос Сотириос
 
54'
Нгбакото Йени
 
58'
Велес Фран
(Пуггурас Ахиллеас)
1:0
65'
 
Крстичич Ненад
67'
 
Махаирас Теодосиос
Танкович Муамер
73'
1:1
Гарсия Леви
78'
Карлитос Карлос
Нгбакото Йени
 
78'
Хадзийованнис Анастасиос
Иоаннидис Фотис
 
85'
Вильяфаньес Лукас
Александропулос Сотириос
 
86'
Маурисио Жозе
 
89'
 
Лопеш Элдер
90'
 
Христопулос Эфтимиос
Ансарифард Карим
90'
Молло Йоан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 6 0.25
2. Македа Федерико 4 0.17
3. Кампецис Анаргирос 3 0.13
4. Санкаре Юнусс 2 0.08
5. Велес Фран 2 0.08
6. Канталапьерда Аитор 2 0.08
7. Иоаннидис Фотис 2 0.08
8. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.04
9. Маурисио Жозе 1 0.04
10. Эммануилидис Димитриос 1 0.04
11. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.04
12. Шенквельд Барт 1 0.04
13. Курбелис Димитрис 1 0.04
14. Санчес Факундо 0 0
15. Пуггурас Ахиллеас 0 0
16. Загаритис Василиос 0 0
17. Александропулос Сотириос 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 8 (1) 0.33
2. Оливейра Нелсон 5 (2) 0.21
3. Гарсия Леви 4 0.17
4. Шахов Евгений 3 0.13
5. Ливайя Марко 3 0.13
6. Шимански Дамиан 3 0.13
7. Галанопулос Костас 3 0.13
8. Танкович Муамер 2 0.08
9. Симоэш Андре 2 0.08
10. Манталос Петрос 1 0.04
11. Албанис Христос 1 0.04
12. Махаирас Теодосиос 1 0.04
13. Крстичич Ненад 1 0.04
14. Неделчару Ионуц 1 0.04
15. Энобахаре Брайт 1 0.04
16. Митай Марио 0 0
17. Паулинью Паулу 0 0
18. Лаци Жига 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Александропулос Сотириос 8 0
2. Санчес Факундо 6 0
3. Молло Йоан 4 1
4. Загаритис Василиос 4 1
5. Македа Федерико 5 0
6. Вильяфаньес Лукас 5 0
7. Велес Фран 5 0
8. Шенквельд Барт 4 0
9. Курбелис Димитрис 4 0
10. Пуггурас Ахиллеас 4 0
11. Карлитос Карлос 4 0
12. Хуанкар 2 1
13. Диудис Сократис 3 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 2 0
16. Нгбакото Йени 1 0
17. Маурисио Жозе 1 0
18. Кампецис Анаргирос 1 0
19. Иоаннидис Фотис 1 0
20. Серпезис Димитриос 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 11 0
2. Инсуа Эмануэль 6 1
3. Ливайя Марко 6 0
4. Лопеш Элдер 4 0
5. Шахов Евгений 2 1
6. Паулинью Паулу 2 1
7. Манталос Петрос 2 1
8. Чигринский Дмитрий 3 0
9. Оливейра Нелсон 3 0
10. Симоэш Андре 3 0
11. Неделчару Ионуц 3 0
12. Сварнас Эфстратиос 3 0
13. Ансарифард Карим 2 0
14. Танкович Муамер 2 0
15. Шимански Дамиан 2 0
16. Гарсия Леви 2 0
17. Цидотас Панайотис 1 0
18. Бакакис Михалис 1 0
19. Галанопулос Костас 1 0
20. Хнид Нассим 1 0
21. Лаци Жига 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 22.22% (6) 7.41% (2) 14.81% (4)
 АЕК 15.38% (6) 12.82% (5) 12.82% (5) 7.69% (3) 28.21% (11) 23.08% (9)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Панетоликос 1:0 Панатинаикос ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Атромитос 2:3 Панатинаикос
Панатинаикос 0:0 Ламия Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос
АЕК Последние 20 матчей: +9 =4 -7
АЕК 2:2 Астерас Лариса 2:4 АЕК АЕК 4:2 Волос АЕК 0:2 Арис Салоники
Аполлон Смирнис 2:1 АЕК ОФИ 0:2 АЕК АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос АЕК 2:4 Брага

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
АЕК 1:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:3 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Панатинаикос Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 24 13 6 5 39 - 28 45
5. Панатинаикос Заявка 24 12 6 6 28 - 17 42
6. Астерас Заявка 24 11 8 5 26 - 23 41
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 24 6 8 10 23 - 34 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина Заявка 24 6 7 11 21 - 26 25
11. Ламия Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
13. Панетоликос Заявка 24 3 8 13 12 - 31 17
14. Лариса Заявка 23 2 7 14 13 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 12 6 4 2 13 - 6 22
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Александропулос Сотириос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 20.00 1.12 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.20 2.38
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 1.11 8.50
  6.45 1.55 3.92

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.90 1.06 5.85 1.10 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.27 3.76 1.19 4.55 1.05 8.30 1.03 8.90
2.62 1.45 1.72 2.05 1.77 1.97 1.20 4.20 1.75 2.08 1.12 5.55 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 14.50 0.00 15.50 0.00 20.00
2.34 1.60 1.93 1.90 1.49 2.61 1.32 3.33 1.33 3.25 1.44 2.77 1.79 2.04 1.57 2.40 1.64 2.27 1.37 3.07 1.19 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.65 2.24 1.32 3.38
1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00 1.04 8.30 1.03 10.00
1.30 3.39 1.15 5.08 1.38 2.98 1.25 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62
2.20 1.63 1.51 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.55 1.11
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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