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Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 44'
Рига
0' 44'
Спартак Москва
Рига

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва
Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Рига Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Краснодар 1:0 Рига Зенит 4:0 Рига Рига 0:3 Вентспилс РФШ Рига 3:0 Рига
Тукумс-2000 0:2 Рига Рига 5:1 Метта Рига 2:0 Даугавпилс Елгава 0:2 Рига Рига 2:1 Лиепая Спартак Юрмала 1:2 Рига Рига 0:1 Селтик Рига 1:0 Валмиера Гласс Рига 1:0 Тре Фьори Вентспилс 0:2 Рига Рига 0:2 РФШ Рига Метта 0:3 Рига Рига 5:2 Тукумс-2000 Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Даугавпилс 0:1 Рига Рига 3:0 Елгава
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Зобнин делал передачу в штрафную с левой стороны, и мяч от игрока "Риги" ушёл на угловой.
  • Фол, нарушение
    44'
    Ух ты, раскрутился Педро Роша с мячом в центре поля, и вынуждены были фолить против него рижане.
  • 43'
    Маркитесов по правой зоне закидывал на Бакаева, но там хорошо сработал фланг рижской обороны.
  • 42'
    Рамос навесил на дальнюю зону штрафной и получил ответный пас, а дальше у него отобрал мяч отработавший в обороне Педро Роша.

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  • Фол, нарушение
    41'
    Уэсли получил на себе фол Зобнина.
  • Офсайд
    40'
    "Рига" забивает курьёзный гол, но зафиксирован офсайд. Милошевич в падении невольно отправил мяч в ворота, и он был в положении "вне игры".
  • Опасный момент
    39'
    Селихов выручает после удара с близкого расстояния, а добивание переводит на угловой Айртон.
  • 39'
    Селихов отбивает плотный удар игрока "Риги" из-за пределов штрафной с правого полуфланга - хорошо, что добить оказалось некому.
  • Судья
    38'
    Бакаев вошёл в штрафную с правой стороны и упал - арбитр считает, что против него не фолили.
  • 37'
    Ошибается "Рига" в длинном переводе с правого края на левый - аут в пользу "Спартака".
  • 37'
    Камеш тоже пробил из-за пределов штрафной - и вратарь тоже поймал мяч. Вратарь спартаковский - Селихов.
  • 36'
    Педро Роша сместился с правой стороны к центру и отдал ещё левее на Айртона, который пробил достаточно плотно, однако в руки Пуринсу.
  • 35'
    Педро Роша забросил в штрафную со стандарта, Кутепов сделал скидку, и вынесли мяч рижане.
  • Фол, нарушение
    35'
    Против Понсе нарушили правила. "Спартак" исполнит штрафной с левого полуфланга.
  • 34'
    Зобнин долго отходил под прессингом оппонентов и всё-таки сохранил мяч.
  • 33'
    Кутепов снимает верховой заброс рижан.
  • 32'
    Команда Тедеско прибавила в последние минуты, однако для забитых голов нужно "красно-белым" ещё поднажать.
  • 31'
    Педро Роша навесил с корнера на ближнюю штангу, но потревожить ворота Пуринса у спартаковцев не получилось.
  • Угловой
    30'
    "Красно-белые" в спартаковском стиле с короткими передачами дошли до линии чужой штрафной, Понсе нанёс удар, и после рикошета мяч пошёл левее створа. Будет угловой.
  • 29'
    Маркитесов в чистом подкате выбивает мяч в аут, обрывая атаку соперника.
  • Фол, нарушение
    28'
    Уэсли сфолил против Бакаева. Новый стандарт для москвичей. Но разыграли они его неопасно.
  • 27'
    Хендрик невысоко доставил мяч в штрафную, а на дальней штанге его подцепил Маркитесов и со средней дистанции кручёным ударом пробил мимо правого угла.
  • Фол, нарушение
    26'
    Штрафной заработали спартаковцы на левом фланге. Подача в штрафную ожидается.
  • 25'
    Игра возобновилась.
  • 23'
    Пауза на водопой объявлена главным арбитром.
  • 23'
    С правого полуфланга наносили не самый опасный удар в створ рижане. Селихов сделал то, что и должен был сделать, - намертво поймал мяч.
  • Угловой
    22'
    Два угловых подряд подала "Рига", но без реальной опасности воротам спартаковцев.
  • Опасный момент
    20'
    Опасно было у ворот "Спартака"! Удар наносился в близкой дистанции, и защитник только на ленточке заблокировал!
  • Замена
    20'
    Травмированного Соболева заменил Понсе в составе "красно-белых".
  • 18'
    Писчевич получил заброс на правом фланге и отыгрался с партнёром, но Айртон разобрался в ситуации.
  • 17'
    "Рига" побольше атакует в последние минуты, но моменты не создаёт.
  • 16'
    Маркитесов навесил к левому углу штрафной, но некому оказалось принять этот заброс без Соболева.
  • 14'
    Для Тедеско сейчас возможность наиграть игру вдесятером, пока Соболева не заменили или пока он не вернулся на поле.
  • 13'
    В центре поля упустили мяч рижане за боковую.
  • 12'
    Пока вдесятером "Спартак" играет, без Соболева.
  • 11'
    Роша со штрафного бьёт чуть выше левой штанги.
  • Травма, повреждение
    8'
    Соболев после столкновения упал и схватился за голову. Коленом в колено попал ему соперник.
  • Фол, нарушение
    7'
    Бакаев нарушил правила в центре поля на фланге.
  • 6'
    Бризола не успевает к забросу на правом полуфланге.
  • 5'
    Пока ничего сильно интересного в игре не происходило, опасные удары по воротам не наносились.
  • 4'
    Педро Роша отправляет мяч в руки голкиперу противника.
  • 3'
    Айртон пытает счастье дальним ударом - мяч прилетает в руки Пуринса.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добрый день любителям футбола! Московский "Спартак" в товарищеском матче на сборе в ОАЭ померится силами с чемпионом Латвии "Ригой". Текстовую трансляцию встречи можно читать на LiveResult.Ru, проведет её Кирилл Иванцов.
Прогнозы 149
Спартак Москва 97.3% (145)
X 2% (3)
Рига 0.7% (1)
-1
выиграет Спартак Москва
"Спартак" в матче солигорским "Шахтёром" показал, что никакого рвения или желания показывать... Ещё
Иван Кершнер #
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1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Рига
1.80
5.20
7.49
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.20 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.20 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.00 5.25
  1.37 4.35 7.49

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.25 1.00 4.50 1.16 3.72 1.23 2.36 1.55 1.90 1.88 1.61 2.43 1.32 3.32 1.23 3.90 1.08 6.25 1.06 6.75 1.01 10.25
5.25 1.13 3.90 1.23 2.08 1.70 1.57 2.31 1.35 3.05 2.08 1.70 1.12 5.55 1.77 1.98 1.09 6.50 1.02 11.00 1.08 7.00 1.08 7.00 1.07 7.60 1.01 13.00 1.01 12.00
2.55 1.44 2.29 1.56 2.01 1.75 1.73 2.00 1.56 2.23 1.44 2.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.56 1.60 2.31 1.24 3.96
1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00
3.08 1.31 2.50 1.47 1.87 1.87 1.59 2.23 1.39 2.74
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.00 1.79 1.58 2.35
1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Рига

Исход игры
Спартак Москва
97.3% (145)
Ничья
2% (3)
Рига
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.36% (61)
Меньше
57.64% (83)
Обе команды забьют
Да
33.33% (48)
Нет
66.67% (96)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
49% (73)
3:1 Спартак Москва
16.1% (24)
2:1 Спартак Москва
13.4% (20)
3:0 Спартак Москва
10.1% (15)
1:0 Спартак Москва
4.7% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
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