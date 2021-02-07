Рамос навесил на дальнюю зону штрафной и получил ответный пас, а дальше у него отобрал мяч отработавший в обороне Педро Роша.

Маркитесов по правой зоне закидывал на Бакаева, но там хорошо сработал фланг рижской обороны.

Ух ты, раскрутился Педро Роша с мячом в центре поля, и вынуждены были фолить против него рижане.

Зобнин делал передачу в штрафную с левой стороны, и мяч от игрока "Риги" ушёл на угловой.

41' Уэсли получил на себе фол Зобнина.

40' "Рига" забивает курьёзный гол, но зафиксирован офсайд. Милошевич в падении невольно отправил мяч в ворота, и он был в положении "вне игры".

39' Селихов выручает после удара с близкого расстояния, а добивание переводит на угловой Айртон.

39' Селихов отбивает плотный удар игрока "Риги" из-за пределов штрафной с правого полуфланга - хорошо, что добить оказалось некому.

38' Бакаев вошёл в штрафную с правой стороны и упал - арбитр считает, что против него не фолили.

37' Ошибается "Рига" в длинном переводе с правого края на левый - аут в пользу "Спартака".

37' Камеш тоже пробил из-за пределов штрафной - и вратарь тоже поймал мяч. Вратарь спартаковский - Селихов.

36' Педро Роша сместился с правой стороны к центру и отдал ещё левее на Айртона, который пробил достаточно плотно, однако в руки Пуринсу.

35' Педро Роша забросил в штрафную со стандарта, Кутепов сделал скидку, и вынесли мяч рижане.

35' Против Понсе нарушили правила. "Спартак" исполнит штрафной с левого полуфланга.

34' Зобнин долго отходил под прессингом оппонентов и всё-таки сохранил мяч.

33' Кутепов снимает верховой заброс рижан.

32' Команда Тедеско прибавила в последние минуты, однако для забитых голов нужно "красно-белым" ещё поднажать.

31' Педро Роша навесил с корнера на ближнюю штангу, но потревожить ворота Пуринса у спартаковцев не получилось.

30' "Красно-белые" в спартаковском стиле с короткими передачами дошли до линии чужой штрафной, Понсе нанёс удар, и после рикошета мяч пошёл левее створа. Будет угловой.

29' Маркитесов в чистом подкате выбивает мяч в аут, обрывая атаку соперника.

28' Уэсли сфолил против Бакаева. Новый стандарт для москвичей. Но разыграли они его неопасно.

27' Хендрик невысоко доставил мяч в штрафную, а на дальней штанге его подцепил Маркитесов и со средней дистанции кручёным ударом пробил мимо правого угла.

26' Штрафной заработали спартаковцы на левом фланге. Подача в штрафную ожидается.

25' Игра возобновилась.

23' Пауза на водопой объявлена главным арбитром.

23' С правого полуфланга наносили не самый опасный удар в створ рижане. Селихов сделал то, что и должен был сделать, - намертво поймал мяч.

22' Два угловых подряд подала "Рига", но без реальной опасности воротам спартаковцев.

20' Опасно было у ворот "Спартака"! Удар наносился в близкой дистанции, и защитник только на ленточке заблокировал!

20' Травмированного Соболева заменил Понсе в составе "красно-белых".

18' Писчевич получил заброс на правом фланге и отыгрался с партнёром, но Айртон разобрался в ситуации.

17' "Рига" побольше атакует в последние минуты, но моменты не создаёт.

16' Маркитесов навесил к левому углу штрафной, но некому оказалось принять этот заброс без Соболева.

14' Для Тедеско сейчас возможность наиграть игру вдесятером, пока Соболева не заменили или пока он не вернулся на поле.

13' В центре поля упустили мяч рижане за боковую.

12' Пока вдесятером "Спартак" играет, без Соболева.

11' Роша со штрафного бьёт чуть выше левой штанги.

8' Соболев после столкновения упал и схватился за голову. Коленом в колено попал ему соперник.

7' Бакаев нарушил правила в центре поля на фланге.

6' Бризола не успевает к забросу на правом полуфланге.

5' Пока ничего сильно интересного в игре не происходило, опасные удары по воротам не наносились.

4' Педро Роша отправляет мяч в руки голкиперу противника.

3' Айртон пытает счастье дальним ударом - мяч прилетает в руки Пуринса.