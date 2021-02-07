Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 44'
Рига
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
13 Крал АлексПолузащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Киршс РайвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Мбомбо КулеНападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва
Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Рига Последние 20 матчей: +13 =0 -7Краснодар 1:0 Рига Зенит 4:0 Рига Рига 0:3 Вентспилс РФШ Рига 3:0 Рига
Тукумс-2000 0:2 Рига Рига 5:1 Метта Рига 2:0 Даугавпилс Елгава 0:2 Рига Рига 2:1 Лиепая Спартак Юрмала 1:2 Рига Рига 0:1 Селтик Рига 1:0 Валмиера Гласс Рига 1:0 Тре Фьори Вентспилс 0:2 Рига Рига 0:2 РФШ Рига Метта 0:3 Рига Рига 5:2 Тукумс-2000 Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Даугавпилс 0:1 Рига Рига 3:0 Елгава
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Рига» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рига» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Рига», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Рига
Исход игры
Спартак Москва
97.3% (145)
Ничья
2% (3)
Рига
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.36% (61)
Меньше
57.64% (83)
Обе команды забьют
Да
33.33% (48)
Нет
66.67% (96)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
49% (73)
3:1 Спартак Москва
16.1% (24)
2:1 Спартак Москва
13.4% (20)
3:0 Спартак Москва
10.1% (15)
1:0 Спартак Москва
4.7% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!