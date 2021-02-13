Гранада
0:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Атлетико М
39' Желтая карточкаСуарес Луис
43' Желтая карточкаНьигес Сауль
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
8
Этеки
Ян
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
39'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|5
|0.22
|2.
|Сольдадо Роберто
|5 (1)
|0.22
|3.
|Кенеди Роберт
|3
|0.13
|4.
|Видаль Молина
|3
|0.13
|5.
|Мачис Дарвин
|2
|0.09
|6.
|Санчес Герман
|2
|0.09
|7.
|Эррера Янгель
|2
|0.09
|8.
|Милья Луис
|1
|0.04
|9.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.04
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|13.
|Гоналон Максим
|0
|0
|14.
|Соро Альберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|16 (2)
|0.76
|2.
|Льоренте Маркос
|6
|0.29
|3.
|Фелиш Жоау
|6 (1)
|0.29
|4.
|Корреа Анхель
|3
|0.14
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.1
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.1
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.1
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.05
|9.
|Эрмосо Марио
|1
|0.05
|10.
|Коке Хорхе
|1
|0.05
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.05
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|6
|1
|2.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|3.
|Санчес Герман
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|6
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|4
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|8.
|Суарес Луис III
|4
|0
|9.
|Монторо Анхель
|3
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|11.
|Этеки Ян
|0
|1
|12.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|13.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|14.
|Вико Федерико
|1
|0
|15.
|Милья Луис
|1
|0
|16.
|Нева Карлос
|1
|0
|17.
|Барсия Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|8
|0
|2.
|Коке Хорхе
|6
|0
|3.
|Суарес Луис
|4
|0
|4.
|Ньигес Сауль
|4
|0
|5.
|Хименес Хосе
|3
|0
|6.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|7.
|Фелипе Аугусто IV
|3
|0
|8.
|Фелиш Жоау
|3
|0
|9.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|11.
|Эррера Эктор
|2
|0
|12.
|Корреа Анхель
|2
|0
|13.
|Карраско Янник
|2
|0
|14.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|15.
|Коста Диего
|1
|0
|16.
|Лемар Тома
|1
|0
|17.
|Парти Томас
|1
|0
|18.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|19.
|Витоло Виктор
|1
|0
|20.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|12% (3)
|20% (5)
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|28% (7)
|Атлетико М
|7.32% (3)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|26.83% (11)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +8 =5 -7Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада
Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =4 -2Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Гранада: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 0
Атлетико М 7:1 Гранада Примера Атлетико М 3:0 Гранада Примера Гранада 0:2 Атлетико М Примера Гранада 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Гранада Примера Атлетико М 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|21
|16
|4
|1
|42 - 12
|52
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 19
|46
|3.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|44 - 20
|43
|4.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|31 - 16
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Гранада
|0:0 Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 36
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 37
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Хетафе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|17 - 28
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 25
|20
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|3.
|Гранада
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 7
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|17.
|Гранада
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Атлетико М
Исход игры
Гранада
2% (3)
Ничья
5.4% (8)
Атлетико М
92.6% (137)
Тотал 2.5
Больше
51.39% (74)
Меньше
48.61% (70)
Обе команды забьют
Да
52.78% (76)
Нет
47.22% (68)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
38.5% (57)
0:1 Атлетико М
23.6% (35)
0:2 Атлетико М
18.2% (27)
1:3 Атлетико М
6.1% (9)
1:1 Ничья
4.1% (6)
0:4 Атлетико М
1.4% (2)
0:3 Атлетико М
1.4% (2)
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