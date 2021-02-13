  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Гранада
0:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Атлетико М
0'
39' Желтая карточка
Суарес Луис
43' Желтая карточка
Ньигес Сауль
60'
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
8
Этеки
Ян
19
Монторо
Анхель
24
Кенеди
Роберт
23
Видаль
Молина
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
4
Кондогбия
Жоффрей
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
8
Ньигес
Сауль
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
Гранада
5-4-1
Атлетико М
3-1-4-2

Ход матча

39'
 
Суарес Луис
43'
 
Ньигес Сауль
46'
 
Врсалько Шиме
Кондогбия Жоффрей
58'
Эррера Янгель
Этеки Ян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 5 0.22
2. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.22
3. Кенеди Роберт 3 0.13
4. Видаль Молина 3 0.13
5. Мачис Дарвин 2 0.09
6. Санчес Герман 2 0.09
7. Эррера Янгель 2 0.09
8. Милья Луис 1 0.04
9. Монторо Анхель 1 (1) 0.04
10. Дуарте Домингуш 1 0.04
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Пуэртас Антонио 0 0
13. Гоналон Максим 0 0
14. Соро Альберто 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 16 (2) 0.76
2. Льоренте Маркос 6 0.29
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.29
4. Корреа Анхель 3 0.14
5. Карраско Янник 2 0.1
6. Ньигес Сауль 2 0.1
7. Коста Диего 2 (1) 0.1
8. Лемар Тома 1 0.05
9. Эрмосо Марио 1 0.05
10. Коке Хорхе 1 0.05
11. Торрейра Лукас 1 0.05
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 6 1
2. Фулкье Димитри 7 0
3. Санчес Герман 7 0
4. Эррера Янгель 6 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 4 0
7. Пуэртас Антонио 4 0
8. Суарес Луис III 4 0
9. Монторо Анхель 3 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Этеки Ян 0 1
12. Кенеди Роберт 1 0
13. Мачис Дарвин 1 0
14. Вико Федерико 1 0
15. Милья Луис 1 0
16. Нева Карлос 1 0
17. Барсия Серхио 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 8 0
2. Коке Хорхе 6 0
3. Суарес Луис 4 0
4. Ньигес Сауль 4 0
5. Хименес Хосе 3 0
6. Эрмосо Марио 3 0
7. Фелипе Аугусто IV 3 0
8. Фелиш Жоау 3 0
9. Врсалько Шиме 2 0
10. Кондогбия Жоффрей 2 0
11. Эррера Эктор 2 0
12. Корреа Анхель 2 0
13. Карраско Янник 2 0
14. Льоренте Маркос 2 0
15. Коста Диего 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 12% (3) 20% (5) 20% (5) 12% (3) 8% (2) 28% (7)
 Атлетико М 7.32% (3) 12.2% (5) 17.07% (7) 21.95% (9) 14.63% (6) 26.83% (11)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада
Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Гранада: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 0
Атлетико М 6:1 Гранада Ла Лига Атлетико М 1:0 Гранада Ла Лига Гранада 1:1 Атлетико М Ла Лига Гранада 0:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 7:1 Гранада Примера Атлетико М 3:0 Гранада Примера Гранада 0:2 Атлетико М Примера Гранада 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Гранада Примера Атлетико М 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 21 16 4 1 42 - 12 52
2. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
3. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
4. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Гранада 0:0 Заявка 23 8 7 8 26 - 36 31
8. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Гранада 0:0 Заявка 12 6 4 2 16 - 13 22
4. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
5. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
6. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М 0:0 Заявка 10 7 2 1 16 - 7 23
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    62'
    Эрмосо нарушает правила у своей штрафной. Судья всё видел.
  • 61'
    Диего Мартинес активно работает у бровки, постоянно заряжает подопечных, чтобы те боролись до конца.
  • Угловой
    60'
    Угловой у ворот "Гранады", следует подача, но Суарес не смог переправить мяч с левого края вратарской.
  • 59'
    "Гранада" могла умчаться в контратаку три в три, но Молина перемудрил в комбинации и потерял мяч.
  • Замена
    58'
    Замена у "Гранады". Янгель Эррера вместо Этеки.

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  • Фол, нарушение
    57'
    Этеки нарушает правила у центрального круга.
  • 56'
    Молина угрожал воротам Облака ударом с линии штрафной, мяч летит выше.
  • Угловой
    54'
    Атака "Гранады" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
  • 53'
    Этеки решается на удар с дальней позиции. Мяч летит над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    52'
    Мачиса с нарушением правил останавливают, но до ворот далеко.
  • 51'
    А вот хозяева ничего не форсирует, а спокойно переходит из обороны в атаку, стараясь подольше подержать мяч.
  • Фол, нарушение
    50'
    Эрмосо нарушает правила на левом фланге обороны.
  • 49'
    Веселенькое начало получилось, и теперь интересно, как поведет себя ужаленная "Гранада".
  • Штанга
    48'
    Луис Суарес принимает мяч на правом углу вратарской, после чего отправил его точно в перекладину ворот "Гранады". Повезло хозяевам.
  • 48'
    Довольно плотно пока действует "Гранада", не давая "Атлетико" возможности сильно разгуляться. Тем не менее, мяч все равно время от времени доходит до штрафной хозяев.
  • Замена
    47'
    Кондогбия на второй тайм не вышел. Вместо него теперь Врсалько.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм на "Нуэво Лос Карменес".
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:0. 
  • 45'
    Антонио Матеу Лаос посматривает на часы. Решил ничего не добавлять к первому тайму.
  • 44'
    Не удается "Гранаде" дотащить мяч до штрафной площади. Футболисты "Атлетико" плотно опекают соперника и держат зоны.
  • Желтая карточка
    43'
    А теперь у Сауля есть жёлтая, за подкат сзади.
  • Желтая карточка
    42'
    Показали нам эпизод с Суаресом, который решил поговорить с арбитром. Момент остался за кадром, однако после него у уругвайца теперь есть карточка жёлтого цвета.
  • Фол, нарушение
    41'
    Молина нарушает правила теперь в атаке.
  • Фол, нарушение
    40'
    Фелипе Аугусто нарушает правила в штрафной соперника.
  • Угловой
    39'
    "Атлетико" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 37'
    Мячом всецело владеет "Атлетико", а "Гранада" пробует организовать прессинг, встречает противника за центральной линией.
  • 36'
    У "Гранады" не держится мяч, приходится все время обороняться. А это очень сложно, силы могут и закончится.
  • Угловой
    35'
    "Гранада" зарабатывает угловой, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.
  • 34'
    58% игрового времени мяч находится под контролем игроков "Атлетико", такая статистика никого удивлять не должна.
  • 33'
    Продолжают гости растягивать оборону "Гранады", двигая мяч на подступах к штрафной, но все это очень уж предсказуемо и медленно.
  • Опасный момент
    32'
    Луис Суарес нашел возможность для удара с правого края вратарской. Руи Силва в полном порядке.
  • 31'
    Диего Симеоне активно подсказывает на бровке своим атакующим игрокам, не нравится тренеру, как его подопечные открываются в свободные зоны.
  • Угловой
    30'
    Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • Фол, нарушение
    29'
    И вновь фол. Только теперь нарушает правила Вальехо на половине поля "матрасников".
  • Фол, нарушение
    28'
    А сейчас Льоренте с нарушением правил отобрал мяч у соперника.
  • Фол, нарушение
    27'
    Теперь нарушает правила Луис Суарес в атаке. Судья всё видел.
  • Фол, нарушение
    26'
    Дарвин Мачис нарушает правила в середине поля.
  • 25'
    Половина тайма позади, а у команд всего два удара по воротам и один в створ. Что-то здесь неладное.
  • 24'
    Скорости сейчас не потрясают. Теперь "Гранада" на правах хозяев забрала мяч под контроль, чему гости не особенно препятствуют.
  • 23'
    Диего Мартинес к бровке постоянно выходит, что-то подсказывает, жестикулирует. Не по плану игра идёт, надо что-то предпринимать.
  • 21'
    В центр поля перешла борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.
  • 20'
    Попытались игроки "Атлетико" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 19'
    Мартинес вовсю гонит своих ребят в атаку, а им приходится защищаться. Теряют мячи хозяева при выходе из обороны.
  • 18'
    "Атлетико" верен себе и старается как можно быстрее открыть счет, "Гранада" пока обороняется.
  • 17'
    Позиционная атака "Атлетико" затянулась, никак гости не придумают, каким образом вскрыть оборону соперника.
  • 16'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Атлетико", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 15'
    "Гранада" пробует прессинговать, но "Атлетико" неплохо уходит от давления, катая мяч на своей половине поля.
  • Угловой
    14'
    "Гранада" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно. А ведь Облак ошибся на выходе.
  • 13'
    Требует наставник "Гранады" действовать своих подопечных чуточку активнее. Идут вперед они, но до удара довести дело не могут. "Атлетико" здорово обороняется.
  • 12'
    Хозяева теперь устроили неспешный перепас в центре поля, а "Атлетико" экономит силы. Ни прессинга, ни попыток мяч отобрать.
  • 11'
    После вспышки активности игра вновь успокоилась. Вновь "матрасники" катают мяч в центре, без особого продвижения вперед.
  • 10'
    Корреа в очередной раз угрожал воротам "Гранады", но на этот раз мяч после его удара улетел на трибуны.
  • 9'
    Очень плотно действует "Гранада", прессингует активно. Хватит ли сил так играть хотя бы тайм - посмотрим.
  • Опасный момент
    8'
    Руи Силва успел среагировать на удар Анхеля Корреа. Надёжно сыграл голкипер "Гранады".
  • Фол, нарушение
    7'
    Очень много стыков стало, борьба на каждом участке поля. Кондогбия теперь нарушает.
  • 6'
    Только получили "матрасники" мяч, как на них набросились с прессингом. Пришлось выносить куда глаза глядят. Это потеря, конечно.
  • Фол, нарушение
    5'
    Фелипе Аугусто с нарушением правил отобрал мяч у Молины в середине поля.
  • 5'
    Команды пытаются держать довольно высокий темп. Если бы и моменты начали создавать, не было бы им цены.
  • Фол, нарушение
    4'
    Сауль нарушает правила на половине поля соперника.
  • 3'
    Хозяева в центре поля пока подбирают все мячи, не давая "Атлетико" спокойно себя чувствовать при созидании атак.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Антонио Матеу Лаоса, фиксирует он первое нарушение правил в матче.
  • 1'
    "Гранада" проводит матч в комплекте формы красно-синего цвета, в жёлтой игроки из столицы Испании.
  • Первый тайм начался
    Наша встреча началась!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.60 2.17 2.17
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 3.80 1.83
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 2.05 2.35
  6.38 2.48 2.06

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.05 6.35 1.10 2.60 1.47 1.99 1.82 1.60 2.65 1.24 4.05 1.17 4.85 1.04 9.00 1.02 9.40
2.45 1.55 1.57 2.40 1.28 3.60 1.06 8.80 1.71 2.14 1.04 10.00 1.05 9.50 1.04 10.00 1.02 10.39 1.05 9.20 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
3.25 1.36 2.65 1.51 2.04 1.84 1.61 2.40 1.43 2.95 1.47 2.77 1.58 2.47 1.44 2.91 1.55 2.58 1.44 2.98 1.18 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 10.00
1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00 1.06 9.20 1.04 8.58
1.29 3.79 1.15 5.84 1.21 4.64 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.75
2.85 1.42 1.82 1.97 1.38 3.00 1.10 5.91 1.07 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Где смотреть матч Гранада 0:0 Атлетико М онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:0 Атлетико М

Исход игры
Гранада
2% (3)
Ничья
5.4% (8)
Атлетико М
92.6% (137)
Тотал 2.5
Больше
51.39% (74)
Меньше
48.61% (70)
Обе команды забьют
Да
52.78% (76)
Нет
47.22% (68)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
38.5% (57)
0:1 Атлетико М
23.6% (35)
0:2 Атлетико М
18.2% (27)
1:3 Атлетико М
6.1% (9)
1:1 Ничья
4.1% (6)
0:4 Атлетико М
1.4% (2)
0:3 Атлетико М
1.4% (2)
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