"Гранада" могла умчаться в контратаку три в три, но Молина перемудрил в комбинации и потерял мяч.

Угловой у ворот "Гранады", следует подача, но Суарес не смог переправить мяч с левого края вратарской.

Диего Мартинес активно работает у бровки, постоянно заряжает подопечных, чтобы те боролись до конца.

Эрмосо нарушает правила у своей штрафной. Судья всё видел.

Стартовал второй тайм на "Нуэво Лос Карменес".

Кондогбия на второй тайм не вышел. Вместо него теперь Врсалько.

Довольно плотно пока действует "Гранада", не давая "Атлетико" возможности сильно разгуляться. Тем не менее, мяч все равно время от времени доходит до штрафной хозяев.

Луис Суарес принимает мяч на правом углу вратарской, после чего отправил его точно в перекладину ворот "Гранады". Повезло хозяевам.

Веселенькое начало получилось, и теперь интересно, как поведет себя ужаленная "Гранада".

А вот хозяева ничего не форсирует, а спокойно переходит из обороны в атаку, стараясь подольше подержать мяч.

Мачиса с нарушением правил останавливают, но до ворот далеко.

Этеки решается на удар с дальней позиции. Мяч летит над перекладиной.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:0.

45' Антонио Матеу Лаос посматривает на часы. Решил ничего не добавлять к первому тайму.

44' Не удается "Гранаде" дотащить мяч до штрафной площади. Футболисты "Атлетико" плотно опекают соперника и держат зоны.

43' А теперь у Сауля есть жёлтая, за подкат сзади.

42' Показали нам эпизод с Суаресом, который решил поговорить с арбитром. Момент остался за кадром, однако после него у уругвайца теперь есть карточка жёлтого цвета.

41' Молина нарушает правила теперь в атаке.

40' Фелипе Аугусто нарушает правила в штрафной соперника.

39' "Атлетико" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

37' Мячом всецело владеет "Атлетико", а "Гранада" пробует организовать прессинг, встречает противника за центральной линией.

36' У "Гранады" не держится мяч, приходится все время обороняться. А это очень сложно, силы могут и закончится.

35' "Гранада" зарабатывает угловой, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.

34' 58% игрового времени мяч находится под контролем игроков "Атлетико", такая статистика никого удивлять не должна.

33' Продолжают гости растягивать оборону "Гранады", двигая мяч на подступах к штрафной, но все это очень уж предсказуемо и медленно.

32' Луис Суарес нашел возможность для удара с правого края вратарской. Руи Силва в полном порядке.

31' Диего Симеоне активно подсказывает на бровке своим атакующим игрокам, не нравится тренеру, как его подопечные открываются в свободные зоны.

30' Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

29' И вновь фол. Только теперь нарушает правила Вальехо на половине поля "матрасников".

28' А сейчас Льоренте с нарушением правил отобрал мяч у соперника.

27' Теперь нарушает правила Луис Суарес в атаке. Судья всё видел.

26' Дарвин Мачис нарушает правила в середине поля.

25' Половина тайма позади, а у команд всего два удара по воротам и один в створ. Что-то здесь неладное.

24' Скорости сейчас не потрясают. Теперь "Гранада" на правах хозяев забрала мяч под контроль, чему гости не особенно препятствуют.

23' Диего Мартинес к бровке постоянно выходит, что-то подсказывает, жестикулирует. Не по плану игра идёт, надо что-то предпринимать.

21' В центр поля перешла борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.

20' Попытались игроки "Атлетико" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

19' Мартинес вовсю гонит своих ребят в атаку, а им приходится защищаться. Теряют мячи хозяева при выходе из обороны.

18' "Атлетико" верен себе и старается как можно быстрее открыть счет, "Гранада" пока обороняется.

17' Позиционная атака "Атлетико" затянулась, никак гости не придумают, каким образом вскрыть оборону соперника.

16' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Атлетико", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

15' "Гранада" пробует прессинговать, но "Атлетико" неплохо уходит от давления, катая мяч на своей половине поля.

14' "Гранада" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно. А ведь Облак ошибся на выходе.

13' Требует наставник "Гранады" действовать своих подопечных чуточку активнее. Идут вперед они, но до удара довести дело не могут. "Атлетико" здорово обороняется.

12' Хозяева теперь устроили неспешный перепас в центре поля, а "Атлетико" экономит силы. Ни прессинга, ни попыток мяч отобрать.

11' После вспышки активности игра вновь успокоилась. Вновь "матрасники" катают мяч в центре, без особого продвижения вперед.

10' Корреа в очередной раз угрожал воротам "Гранады", но на этот раз мяч после его удара улетел на трибуны.

9' Очень плотно действует "Гранада", прессингует активно. Хватит ли сил так играть хотя бы тайм - посмотрим.

8' Руи Силва успел среагировать на удар Анхеля Корреа. Надёжно сыграл голкипер "Гранады".

7' Очень много стыков стало, борьба на каждом участке поля. Кондогбия теперь нарушает.

6' Только получили "матрасники" мяч, как на них набросились с прессингом. Пришлось выносить куда глаза глядят. Это потеря, конечно.

5' Фелипе Аугусто с нарушением правил отобрал мяч у Молины в середине поля.

5' Команды пытаются держать довольно высокий темп. Если бы и моменты начали создавать, не было бы им цены.

4' Сауль нарушает правила на половине поля соперника.

3' Хозяева в центре поля пока подбирают все мячи, не давая "Атлетико" спокойно себя чувствовать при созидании атак.

2' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Антонио Матеу Лаоса, фиксирует он первое нарушение правил в матче.

1' "Гранада" проводит матч в комплекте формы красно-синего цвета, в жёлтой игроки из столицы Испании.