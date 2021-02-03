  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Гранада
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 5 0.23
2. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.23
3. Кенеди Роберт 3 0.14
4. Видаль Молина 3 0.14
5. Мачис Дарвин 2 0.09
6. Санчес Герман 2 0.09
7. Эррера Янгель 2 0.09
8. Милья Луис 1 0.05
9. Монторо Анхель 1 (1) 0.05
10. Дуарте Домингуш 1 0.05
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Пуэртас Антонио 0 0
13. Гоналон Максим 0 0
14. Соро Альберто 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 16 (2) 0.8
2. Льоренте Маркос 6 0.3
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.3
4. Корреа Анхель 3 0.15
5. Карраско Янник 2 0.1
6. Ньигес Сауль 2 0.1
7. Коста Диего 2 (1) 0.1
8. Лемар Тома 1 0.05
9. Эрмосо Марио 1 0.05
10. Коке Хорхе 1 0.05
11. Торрейра Лукас 1 0.05
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 6 1
2. Фулкье Димитри 7 0
3. Санчес Герман 7 0
4. Эррера Янгель 6 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 4 0
7. Пуэртас Антонио 4 0
8. Суарес Луис III 4 0
9. Монторо Анхель 3 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Этеки Ян 0 1
12. Кенеди Роберт 1 0
13. Мачис Дарвин 1 0
14. Вико Федерико 1 0
15. Милья Луис 1 0
16. Нева Карлос 1 0
17. Sergio Barcia 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 8 0
2. Коке Хорхе 6 0
3. Суарес Луис 3 0
4. Ньигес Сауль 3 0
5. Хименес Хосе 3 0
6. Эрмосо Марио 3 0
7. Фелипе Аугусто IV 3 0
8. Фелиш Жоау 3 0
9. Врсалько Шиме 2 0
10. Кондогбия Жоффрей 2 0
11. Эррера Эктор 2 0
12. Корреа Анхель 2 0
13. Карраско Янник 2 0
14. Льоренте Маркос 2 0
15. Коста Диего 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 12% (3) 20% (5) 20% (5) 12% (3) 8% (2) 28% (7)
 Атлетико М 7.32% (3) 12.2% (5) 17.07% (7) 21.95% (9) 14.63% (6) 26.83% (11)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада
Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М
Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Гранада: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 0
Атлетико М 6:1 Гранада Ла Лига Атлетико М 1:0 Гранада Ла Лига Гранада 1:1 Атлетико М Ла Лига Гранада 0:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 7:1 Гранада Примера Атлетико М 3:0 Гранада Примера Гранада 0:2 Атлетико М Примера Гранада 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Гранада Примера Атлетико М 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 20 16 3 1 42 - 12 51
2. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
3. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
4. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 22 6 8 8 26 - 33 26
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
4. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
5. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
6. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
9. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2021, осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Гранада 1.9% (1)
    X 7.5% (4)
    Атлетико М 90.6% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Атлетико М
    5.60
    3.50
    1.89
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.50 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 5.60 3.40 1.89
    Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.20 1.84
      5.46 3.37 1.84

    Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.85 1.06 6.00 1.10 2.64 1.46 2.01 1.80 1.61 2.50 1.27 3.76 1.19 4.55 1.05 8.30 1.03 8.90
    7.80 1.06 6.20 1.11 2.75 1.42 2.10 1.76 1.78 2.06 1.61 2.40 1.28 3.65 1.20 4.30 1.06 8.20 1.05 8.90 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    7.94 1.11 2.91 1.46 2.52 1.58 2.12 1.81 1.77 2.15 1.59 2.49 1.20 5.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.54 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.20 1.05 9.60
    1.59 2.33 1.29 3.55 1.06 8.30
    2.57 1.56 2.11 1.82 1.62 2.41 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.17 5.15 1.12 6.30
    2.15 1.65 1.50 2.48 1.18 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.11 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Где смотреть матч Гранада - Атлетико М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Гранада - Атлетико М

    Исход игры
    Гранада
    1.9% (1)
    Ничья
    7.5% (4)
    Атлетико М
    90.6% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (32)
    Меньше
    36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    52.8% (28)
    0:2 Атлетико М
    15.1% (8)
    0:1 Атлетико М
    11.3% (6)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    0:4 Атлетико М
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     