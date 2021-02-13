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Севилья
 
Позже

Стадион:
Уэска
13
Буну
Яссин
17
Видаль
Алеш
3
Серхи
Гомес
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
21
Торрес
Оливер
6
Гудель
Неманья
10
Ракитич
Иван
24
Гомес
Алехандро
9
Де
Йонг
Люк
11
Мунир
Эль-Хаддади
1
Фернандес
Альваро
III
18
Сиовас
Димитрис
14
Пулидо
Хорхе
22
Сильва
Гастон
3
Маффео
Пабло
17
Рико
Микель
2
Думбия
Идрисса
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
12
Окадзаки
Синджи
9
Мир
Рафа
Севилья
4-3-3
Уэска
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 13 0.62
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.19
3. Сусо Хесус 3 0.14
4. Мунир Эль-Хаддади 3 0.14
5. Де Йонг Люк 2 0.1
6. Хордан Хоан 1 0.05
7. Ракитич Иван 1 0.05
8. Гомес Алехандро 1 0.05
9. Эскудеро Серхио 1 0.05
10. Кунде Жюль 1 0.05
11. Навас Хесус 0 0
12. Фернандо Режес 0 0
13. Видаль Алеш 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 6 0.27
2. Рамирес Сандро 2 0.09
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.09
4. Феррейро Давид 1 0.05
5. Маффео Пабло 1 0.05
6. Галан Хави 1 0.05
7. Окадзаки Синджи 1 0.05
8. Сиовас Димитрис 1 0.05
9. Рико Микель 1 0.05
10. Гарсия Борха I 1 0.05
11. Сеоане Хайме 1 0.05
12. Лопес Педро 0 0
13. Карлос Хуан Реал 0 0
14. Гомес Серхио 0 0
15. Эскрих Даниэль 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 6 0
2. Фернандо Режес 5 0
3. Хордан Хоан 3 1
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Серхи Гомес 1 0
14. Акунья Маркос 1 0
15. Рекик Карим 1 0
16. Буну Яссин 1 0
17. Сусо Хесус 1 0
18. Видаль Алеш 1 0
19. Мунир Эль-Хаддади 1 0
20. Эн-Несири Юссеф 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 6 0
2. Онтиверос Хавьер 5 0
3. Пулидо Хорхе 3 1
4. Сиовас Димитрис 3 0
5. Маффео Пабло 3 0
6. Думбия Идрисса 3 0
7. Лопес Педро 2 0
8. Сильва Гастон 2 0
9. Сеоане Хайме 2 0
10. Галан Хави 2 0
11. Эскрих Даниэль 2 0
12. Окадзаки Синджи 1 0
13. Луизинью Коррейя 1 0
14. Москера Педро 1 0
15. Феррейро Давид 1 0
16. Рамирес Сандро 1 0
17. Мир Рафа 1 0
18. Нвакали Келечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 23.33% (7) 6.67% (2) 13.33% (4) 16.67% (5) 10% (3) 30% (9)
 Уэска 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 38.89% (7) 22.22% (4) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья
Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси
Уэска Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска
Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска

Последние игры между собой

Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Уэска 0:1 Севилья Ла Лига Уэска 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 21 16 4 1 43 - 13 52
2. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
3. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
4. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Гранада 1:1 Заявка 23 8 7 8 27 - 37 31
8. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Гранада 1:1 Заявка 12 6 4 2 17 - 14 22
4. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
5. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
6. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М 1:1 Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада 1:1 Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 23-го тура Ла Лиги между "Севильей" и "Уэской". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Уэска от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2021, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 140
Севилья 98.6% (138)
X 1.4% (2)
Уэска 0% (0)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Уэска
1.63
4.30
7.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.30 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.05 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.75 6.60
  1.63 3.80 6.69

Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 7.00 1.07 3.02 1.36 2.36 1.59 1.80 2.12 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30
9.00 1.03 7.30 1.10 3.00 1.39 2.31 1.66 1.92 1.94 1.71 2.21 1.39 3.25 1.27 4.00 1.08 7.00 1.08 7.60 1.01 13.50 0.00 12.50 0.00 20.00
3.15 1.40 2.76 1.50 2.35 1.65 1.95 1.95 1.71 2.24 1.54 2.63 1.26 4.18 1.10 8.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.84 1.96 1.37 3.10 1.11 6.55 1.08 7.90
1.72 2.12 1.36 3.25 1.10 7.30
2.78 1.49 2.27 1.70 1.77 2.18 1.49 2.80 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.36 1.59 1.61 2.32 1.22 4.25 1.16 5.55
2.45 1.55 1.58 2.31 1.22 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.73
Букмекер Да Нет
5.70 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Где смотреть матч Севилья - Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Севилья - Уэска

Исход игры
Севилья
98.6% (136)
Ничья
1.4% (2)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.36% (38)
Меньше
71.64% (96)
Обе команды забьют
Да
20.9% (28)
Нет
79.1% (106)
Популярный счёт
2:0 Севилья
52.2% (72)
1:0 Севилья
15.9% (22)
2:1 Севилья
10.1% (14)
3:0 Севилья
8.7% (12)
3:1 Севилья
8% (11)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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