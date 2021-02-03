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Севилья
 
Позже

Стадион:
Уэска

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 13 0.62
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.19
3. Сусо Хесус 3 0.14
4. Мунир Эль-Хаддади 3 0.14
5. Де Йонг Люк 2 0.1
6. Хордан Хоан 1 0.05
7. Ракитич Иван 1 0.05
8. Гомес Алехандро 1 0.05
9. Эскудеро Серхио 1 0.05
10. Кунде Жюль 1 0.05
11. Навас Хесус 0 0
12. Фернандо Режес 0 0
13. Видаль Алеш 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 6 0.27
2. Рамирес Сандро 2 0.09
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.09
4. Феррейро Давид 1 0.05
5. Маффео Пабло 1 0.05
6. Галан Хави 1 0.05
7. Окадзаки Синджи 1 0.05
8. Сиовас Димитрис 1 0.05
9. Рико Микель 1 0.05
10. Гарсия Борха I 1 0.05
11. Сеоане Хайме 1 0.05
12. Лопес Педро 0 0
13. Карлос Хуан Реал 0 0
14. Гомес Серхио 0 0
15. Эскрих Даниэль 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Гудель Неманья 6 0
2. Фернандо Режес 5 0
3. Хордан Хоан 3 1
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Серхи Гомес 1 0
14. Акунья Маркос 1 0
15. Рекик Карим 1 0
16. Буну Яссин 1 0
17. Сусо Хесус 1 0
18. Видаль Алеш 1 0
19. Мунир Эль-Хаддади 1 0
20. Эн-Несири Юссеф 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 6 0
2. Онтиверос Хавьер 5 0
3. Пулидо Хорхе 3 1
4. Сиовас Димитрис 3 0
5. Маффео Пабло 3 0
6. Думбия Идрисса 3 0
7. Лопес Педро 2 0
8. Сильва Гастон 2 0
9. Сеоане Хайме 2 0
10. Галан Хави 2 0
11. Эскрих Даниэль 2 0
12. Окадзаки Синджи 1 0
13. Луизинью Коррейя 1 0
14. Москера Педро 1 0
15. Феррейро Давид 1 0
16. Рамирес Сандро 1 0
17. Мир Рафа 1 0
18. Нвакали Келечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 23.33% (7) 6.67% (2) 13.33% (4) 16.67% (5) 10% (3) 30% (9)
 Уэска 5.56% (1) 5.56% (1) 16.67% (3) 38.89% (7) 22.22% (4) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья
Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси
Уэска Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска
Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска

Последние игры между собой

Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Уэска 0:1 Севилья Ла Лига Уэска 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 20 16 3 1 42 - 12 51
2. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
3. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
4. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 22 6 8 8 26 - 33 26
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
4. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
5. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
6. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
9. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Уэска от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Севилья 95.7% (44)
    X 4.3% (2)
    Уэска 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Уэска
    1.55
    4.30
    7.63
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.30 6.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.10 6.85
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.80 7.40
      1.55 4.05 7.63

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.20 1.03 7.20 1.07 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.17 1.36 3.12 1.25 3.78 1.09 6.45 1.06 7.10
    9.50 1.03 7.10 1.06 3.15 1.36 2.39 1.61 1.99 1.88 1.76 2.15 1.38 3.05 1.27 3.80 1.10 6.90 1.08 7.20 1.01 13.00 0.00 12.50 0.00 21.00
    3.24 1.38 2.85 1.47 2.44 1.62 2.00 1.90 1.76 2.17 1.57 2.54 1.27 4.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.77 1.44 1.82 1.99 1.37 3.10 1.11 6.70 1.07 8.10
    1.78 2.04 1.36 3.15 1.10 6.90
    2.88 1.47 2.35 1.66 1.83 2.10 1.51 2.70 1.38 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45
    2.39 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Где смотреть матч Севилья - Уэска онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Уэска

    Исход игры
    Севилья
    95.7% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Уэска
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (11)
    Меньше
    75% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    20.45% (9)
    Нет
    79.55% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    58.7% (27)
    1:0 Севилья
    8.7% (4)
    3:0 Севилья
    8.7% (4)
    2:1 Севилья
    8.7% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    3:1 Севилья
    4.3% (2)
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