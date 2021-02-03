Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Уэска
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|13
|0.62
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.19
|3.
|Сусо Хесус
|3
|0.14
|4.
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.14
|5.
|Де Йонг Люк
|2
|0.1
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.05
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.05
|8.
|Гомес Алехандро
|1
|0.05
|9.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.05
|10.
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|11.
|Навас Хесус
|0
|0
|12.
|Фернандо Режес
|0
|0
|13.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|6
|0.27
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.09
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.09
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.05
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0.05
|6.
|Галан Хави
|1
|0.05
|7.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.05
|8.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.05
|9.
|Рико Микель
|1
|0.05
|10.
|Гарсия Борха I
|1
|0.05
|11.
|Сеоане Хайме
|1
|0.05
|12.
|Лопес Педро
|0
|0
|13.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|14.
|Гомес Серхио
|0
|0
|15.
|Эскрих Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|6
|0
|2.
|Фернандо Режес
|5
|0
|3.
|Хордан Хоан
|3
|1
|4.
|Ракитич Иван
|4
|0
|5.
|Навас Хесус
|4
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|2
|0
|8.
|Окампос Лукас
|2
|0
|9.
|Торрес Оливер
|2
|0
|10.
|Кунде Жюль
|2
|0
|11.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|12.
|Васкес Франко
|1
|0
|13.
|Серхи Гомес
|1
|0
|14.
|Акунья Маркос
|1
|0
|15.
|Рекик Карим
|1
|0
|16.
|Буну Яссин
|1
|0
|17.
|Сусо Хесус
|1
|0
|18.
|Видаль Алеш
|1
|0
|19.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|20.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|6
|0
|2.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|4.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|5.
|Маффео Пабло
|3
|0
|6.
|Думбия Идрисса
|3
|0
|7.
|Лопес Педро
|2
|0
|8.
|Сильва Гастон
|2
|0
|9.
|Сеоане Хайме
|2
|0
|10.
|Галан Хави
|2
|0
|11.
|Эскрих Даниэль
|2
|0
|12.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|13.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|14.
|Москера Педро
|1
|0
|15.
|Феррейро Давид
|1
|0
|16.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|17.
|Мир Рафа
|1
|0
|18.
|Нвакали Келечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|23.33% (7)
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|10% (3)
|30% (9)
|Уэска
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья
Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси
Уэска Последние 20 матчей: +3 =7 -10Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска
Последние игры между собой
Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Уэска: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|42 - 12
|51
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 19
|46
|3.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|44 - 20
|43
|4.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|31 - 16
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 37
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 33
|26
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Хетафе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|17 - 28
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 25
|20
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|19.
|Эльче
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|18 - 28
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 7
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|5.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья - Уэска
Исход игры
Севилья
95.7% (44)
Ничья
4.3% (2)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25% (11)
Меньше
75% (33)
Обе команды забьют
Да
20.45% (9)
Нет
79.55% (35)
Популярный счёт
2:0 Севилья
58.7% (27)
1:0 Севилья
8.7% (4)
3:0 Севилья
8.7% (4)
2:1 Севилья
8.7% (4)
1:1 Ничья
4.3% (2)
3:1 Севилья
4.3% (2)
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