Тачи снова фолит, на сей раз арбитр наказывает его желтой карточкой.

Не без труда, но гости выходят из-под высокого прессинга.

Мяч после удара Лукаса Переса разминается со створом ворот.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! РИОХА!!! Выходит на свидание с Тер Штегеном Риоха, поражая левый от себя угол.

В перерыве произошли замены в составе "Алавеса". Вместо Кордобы и Агиррегарибии вышли Лагуардия и Риоха.

Замена и у "Барселоны". Ушёл Бускетс, вышел Умтити.

ПЕРЕС!!! Лукас врывается в штрафную площадку с левого фланга, сближается с Тер Штегеном и бьёт - выше!

Фернандес Абелардо схватился за голову, убойный момент не реализовали его подопечные. Не лучший поединок для Переса. С исполнением стандартов дела не складываются, ещё и момент испортил.

Лионель Месси подаёт со штрафного, но пробить никому не удаётся, Клеман Ленгле лишь коснулся мяча затылком.

Первый тайм

— Перерыв на "Камп Ноу".

45' ГО-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МЕССИ!!! Теперь Лионель забивает легитимный гол, обыгрывая нескольких оппонентов и пробивая точно в угол.

45' 2 минуты добавлено к первому тайму.

44' Со стандартными положениями и у хозяев сегодня отношения не складываются, навязать борьбу на втором этаже не получается.

43' Мяч после прострела Лионеля Месси покидает пределы поля, корнер для "Барселоны".

42' Оскар Мингеса выпускает мяч за лицевую линию на правом фланге, удар от ворот предстоит выполнить Фернандо Пачеко.

41' Не складывается у Лукаса Переса с подачами, каждый раз он отправляет мяч в ту точку, где нет партнёров.

40' Удар Переса был заблокирован, мяч ушёл на угловой. Лукас уже отправился к углу поля.

38' Отпраздновали второй гол хозяева, но, как выяснилось, рано. Положение вне игры было у Гризманна, поэтому счёт остаётся 1-0.

37' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МЕССИ!!! Гризманн не реализовал выход 1 на 1, но мяч отскочил на набегавшего Месси, который не промахнулся.

36' Серхио Бускетс надёжен на втором этаже, выбивая мяч из собственной штрафной площадки.

35' Тринкан не забивает, оказавшись перед вратарём. Как выяснилось чуть позже, Франсишку был в офсайде.

34' Раньше положенного сделал рывок Антуан Гризманн, в результате чего оказался в положении "вне игры".

33' Хозяева снова идут вперёд, желая увеличить перевес на волне успеха. Придётся "Алавесу" раскрываться, что подарит "Барселоне" больше пространства и свободных зон.

32' Как часто бывает, более слабый клуб пропускает в тот момент, когда казалось, что игра, как минимум, равная.

30' ГО-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ТРИНКАН!!! Франсишку открывается под передачу в центре штрафной площадки, пробивая в касание.

29' Родриго Батталья решается на удар в касание из-за пределов штрафной площадки, но Тер Штеген не дремлет.

28' Трудно хозяевам преодолевать оборонительные редуты противника, который выстроил несколько защитных линий.

27' Оскар Мингеса на газоне, штрафной удар для "Барселоны" в центре поля.

26' Франсишку Тринкан встречается с мячом на линии штрафной площадки, но пробить не удаётся, слишком много соперников.

25' Ещё один угловой удар исполнили гости, но снова Лукас Перес выполнить акцентированный навес не смог.

24' Флорьян Лежён перестарался в отборе мяча, нарушив правила в борьбе с Лионелем Месси.

23' В последние минуты чаще атакует "Алавес", но пока без ударов, дело ограничивается доходами до штрафной площадки либо навесом.

22' Заброс в штрафную площадку "Барселоны" не составил проблем защитникам.

21' Врачи появились на поле, в помощи нуждается Рубен Дуарте.

19' Компактнее стали действовать игроки "Алавеса", благодаря чему не позволяют оппоненту бить по воротам, как это было на старте поединка.

18' Желтая карточка в руках арбитра, её получает Аггирегарибиа.

18' Лукас Перес выполнил подачу от углового флажка, но найти партнёров не сумел.

17' Кордоба простреливает в штрафную площадку, но на пути мяча оказывается защитник "Барселоны" - корнер для гостей.

16' Пока лишь фолами на чужой половине поля отмечаются гости, как в данном эпизоде: Иньиго Кордоба прошёлся по ногам Морибе.

14' Поднята рука главного арбитра встречи - в офсайд забрался Жуниор Фирпо.

13' Нарушение правил фиксирует арбитр, Лукас Перес уронил Клемана Ленгле.

12' Илайкс Мориба попытался выполнить проникающую передачу в штрафную площадку, но точной она не получилась.

11' Хозяева разыграли угловой на левом фланге, продолжив атаку.

10' Угловой удар опасным не получился, позволив гостям убежать в контратаку, которая завершилась неточным ударом Лукаса Переса.

9' Месси пробивает по воротам с острого угла, но справляется голкипер, переводя мяч на корнер.

8' Получили мяч гости, но тут же его потеряли, не успев даже центр поля перейти.

6' Если так и дальше пойдёт, то гол "Барселоны" произойдёт в ближайшее время. Нужно "Алавесу" отодвигать игру от своих ворот.

5' Франсишку Тринкан проник в штрафную площадку и пробил, но попасть в створ не сумел.

4' Резво начинает "Барселона", стремится забить быстрый гол.

3' Гризманн пробивает из пределов штрафной площадки, но блокируют защитники.

2' С центра поля начали гости, но быстро потеряли мяч, смотрим за атакой "Барселоны".