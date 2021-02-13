17' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
1:0
29' ГолТринкан Франсишку
36' Undefined phrase: football_event_Месси Лионель
2:0
45' ГолМесси Лионель
53' Желтая карточкаТачи
24
Фирпо
Жуниор
12
Пуч
Рикард
2
Тачи
16
Эдгар
Мендес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
29'
36'
45'
2:0
53'
57'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|14 (2)
|0.64
|2.
|Гризманн Антуан
|6
|0.27
|3.
|Фати Ансу
|4
|0.18
|4.
|Де Йонг Френки
|3
|0.14
|5.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.09
|6.
|Дембеле Усман
|2
|0.09
|7.
|Гонсалес Педро
|2
|0.09
|8.
|Тринкан Франсишку
|2
|0.09
|9.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.09
|10.
|Альба Жорди
|1
|0.05
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0.05
|12.
|Ленгле Клеман
|1
|0.05
|13.
|Пуч Рикард
|1
|0.05
|14.
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|15.
|Бускетс Серхио
|0
|0
|16.
|Дест Серджино
|0
|0
|17.
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|18.
|Мингеса Оскар
|0
|0
|19.
|Мориба Илайкс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|5 (1)
|0.22
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.17
|3.
|Эдгар Мендес
|3
|0.13
|4.
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|5.
|Химо Наварро
|1
|0.04
|6.
|Риоха Луис
|1
|0.04
|7.
|Пина Томас
|1
|0.04
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.04
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.04
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|11.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|7
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|6
|0
|4.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|5.
|Месси Лионель
|3
|0
|6.
|Пике Херард
|2
|0
|7.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|8.
|Мингеса Оскар
|2
|0
|9.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|10.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0
|12.
|Дембеле Усман
|1
|0
|13.
|Аленья Карлес
|1
|0
|14.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|15.
|Дест Серджино
|1
|0
|16.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|17.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|7
|1
|2.
|Лежён Флорьян
|8
|0
|3.
|Пина Томас
|7
|0
|4.
|Батталья Родриго
|5
|1
|5.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|3
|1
|7.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|8.
|Тачи
|3
|1
|9.
|Химо Наварро
|4
|0
|10.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|11.
|Ману Гарсия
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Сайнс Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|15% (6)
|15% (6)
|25% (10)
|10% (4)
|20% (8)
|15% (6)
|Алавес
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б
Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья
Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче
Последние игры между собой
Барселона: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|44 - 13
|54
|2.
|Барселона
|2:0 Заявка
|22
|14
|4
|4
|46 - 20
|46
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 19
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 37
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Хетафе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|17 - 28
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|16.
|Алавес
|0:2 Заявка
|23
|5
|7
|11
|19 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Барселона
|2:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 11
|24
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 7
|21
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|0:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|2:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|15.
|Алавес
|0:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона 2:1 Алавес
Исход игры
Барселона
97.4% (149)
Ничья
2% (3)
Алавес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (80)
Меньше
46.67% (70)
Обе команды забьют
Да
30.67% (46)
Нет
69.33% (104)
Популярный счёт
2:0 Барселона
41.8% (64)
3:0 Барселона
19.6% (30)
3:1 Барселона
14.4% (22)
2:1 Барселона
10.5% (16)
4:0 Барселона
3.9% (6)
4:1 Барселона
2.6% (4)
1:0 Барселона
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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