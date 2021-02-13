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  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
2:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Алавес
0'
17' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
1:0
29' Гол
Тринкан Франсишку
36' Undefined phrase: football_event_
Месси Лионель
2:0
45' Гол
Месси Лионель
53' Желтая карточка
Тачи
2:1
57' Гол
 57'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
21
Де
Йонг
Френки
15
Ленгле
Клеман
24
Фирпо
Жуниор
27
Мориба
Илайкс
5
Бускетс
Серхио
12
Пуч
Рикард
17
Тринкан
Франсишку
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
2
Тачи
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
17
Кордоба
Иньиго
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
Барселона
4-3-3
Алавес
4-4-2

Ход матча

17'
 
Агиррегабириа Мартин
29'
Тринкан Франсишку
(Мориба Илайкс)
1:0
36'
Месси Лионель
 
45'
Месси Лионель
(Бускетс Серхио)
2:0
46'
 
Лагуардия Виктор
Агиррегабириа Мартин
46'
Юмтити Самуэль
Бускетс Серхио
 
46'
 
Риоха Луис
Кордоба Иньиго
53'
 
Тачи
57'
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 14 (2) 0.64
2. Гризманн Антуан 6 0.27
3. Фати Ансу 4 0.18
4. Де Йонг Френки 3 0.14
5. Коутиньо Филиппе 2 0.09
6. Дембеле Усман 2 0.09
7. Гонсалес Педро 2 0.09
8. Тринкан Франсишку 2 0.09
9. Брайтвайт Мартин 2 0.09
10. Альба Жорди 1 0.05
11. Роберто Серхи 1 0.05
12. Ленгле Клеман 1 0.05
13. Пуч Рикард 1 0.05
14. Араухо Рональд 1 0.05
15. Бускетс Серхио 0 0
16. Дест Серджино 0 0
17. Фирпо Жуниор 0 0
18. Мингеса Оскар 0 0
19. Мориба Илайкс 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 5 (1) 0.22
2. Лукас Перес 4 (3) 0.17
3. Эдгар Мендес 3 0.13
4. Дейверсон Силва 1 0.04
5. Химо Наварро 1 0.04
6. Риоха Луис 1 0.04
7. Пина Томас 1 0.04
8. Эли Родриго 1 0.04
9. Сайнс Борха 1 0.04
10. Йота Пелетейро 0 0
11. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 6 0
4. Де Йонг Френки 4 0
5. Месси Лионель 3 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Роберто Серхи 1 0
12. Дембеле Усман 1 0
13. Аленья Карлес 1 0
14. Тринкан Франсишку 1 0
15. Дест Серджино 1 0
16. Гонсалес Педро 1 0
17. Фати Ансу 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 7 1
2. Лежён Флорьян 8 0
3. Пина Томас 7 0
4. Батталья Родриго 5 1
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Лагуардия Виктор 3 1
7. Йота Пелетейро 3 1
8. Тачи 3 1
9. Химо Наварро 4 0
10. Дейверсон Силва 3 0
11. Ману Гарсия 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 15% (6) 15% (6) 25% (10) 10% (4) 20% (8) 15% (6)
 Алавес 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б
Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья
Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче

Последние игры между собой

Барселона: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Алавес 1:1 Барселона Ла Лига Алавес 0:5 Барселона Ла Лига Барселона 4:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:2 Барселона Примера
Барселона 3:0 Алавес Примера Барселона 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Барселона Примера Барселона 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:6 Барселона Примера Барселона 1:2 Алавес Примера Барселона 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:3 Барселона Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 21 17 3 1 44 - 13 54
2. Барселона 2:0 Заявка 22 14 4 4 46 - 20 46
3. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
16. Алавес 0:2 Заявка 23 5 7 11 19 - 31 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Барселона 2:0 Заявка 11 7 3 1 25 - 11 24
4. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес 0:2 Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона 2:0 Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Алавес 0:2 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! РИОХА!!! Выходит на свидание с Тер Штегеном Риоха, поражая левый от себя угол. 
  • 57'
    Мяч после удара Лукаса Переса разминается со створом ворот. 
  • 56'
    Не без труда, но гости выходят из-под высокого прессинга. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Месси нарушает правила, сбивая в подкате Рубена Дуарте. 
  • Желтая карточка
    53'
    Тачи снова фолит, на сей раз арбитр наказывает его желтой карточкой. 

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  • 52'
    Лионель Месси подаёт со штрафного, но пробить никому не удаётся, Клеман Ленгле лишь коснулся мяча затылком. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Тачи нарушил правила, право на штрафной удар получает "Барселона".
  • 50'
    Фернандес Абелардо схватился за голову, убойный момент не реализовали его подопечные. Не лучший поединок для Переса. С исполнением стандартов дела не складываются, ещё и момент испортил. 
  • Опасный момент
    49'
    ПЕРЕС!!! Лукас врывается в штрафную площадку с левого фланга, сближается с Тер Штегеном и бьёт - выше!
  • Замена
    48'
    Замена и у "Барселоны". Ушёл Бускетс, вышел Умтити. 
  • Замена
    47'
    В перерыве произошли замены в составе "Алавеса". Вместо Кордобы и Агиррегарибии вышли Лагуардия и Риоха. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Продолжаем смотреть матч "Барселона" - "Алавес". 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв на "Камп Ноу".
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МЕССИ!!! Теперь Лионель забивает легитимный гол, обыгрывая нескольких оппонентов и пробивая точно в угол.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено к первому тайму.
  • 44'
    Со стандартными положениями и у хозяев сегодня отношения не складываются, навязать борьбу на втором этаже не получается. 
  • Угловой
    43'
    Мяч после прострела Лионеля Месси покидает пределы поля, корнер для "Барселоны".
  • 42'
    Оскар Мингеса выпускает мяч за лицевую линию на правом фланге, удар от ворот предстоит выполнить Фернандо Пачеко.
  • 41'
    Не складывается у Лукаса Переса с подачами, каждый раз он отправляет мяч в ту точку, где нет партнёров. 
  • Угловой
    40'
    Удар Переса был заблокирован, мяч ушёл на угловой. Лукас уже отправился к углу поля.
  • Видеоповтор
    38'
    Отпраздновали второй гол хозяева, но, как выяснилось, рано. Положение вне игры было у Гризманна, поэтому счёт остаётся 1-0.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! МЕССИ!!! Гризманн не реализовал выход 1 на 1, но мяч отскочил на набегавшего Месси, который не промахнулся. 
  • 36'
    Серхио Бускетс надёжен на втором этаже, выбивая мяч из собственной штрафной площадки. 
  • Офсайд
    35'
    Тринкан не забивает, оказавшись перед вратарём. Как выяснилось чуть позже, Франсишку был в офсайде. 
  • Офсайд
    34'
    Раньше положенного сделал рывок Антуан Гризманн, в результате чего оказался в положении "вне игры".
  • 33'
    Хозяева снова идут вперёд, желая увеличить перевес на волне успеха. Придётся "Алавесу" раскрываться, что подарит "Барселоне" больше пространства и свободных зон. 
  • 32'
    Как часто бывает, более слабый клуб пропускает в тот момент, когда казалось, что игра, как минимум, равная. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ТРИНКАН!!! Франсишку открывается под передачу в центре штрафной площадки, пробивая в касание. 
  • Опасный момент
    29'
    Родриго Батталья решается на удар в касание из-за пределов штрафной площадки, но Тер Штеген не дремлет. 
  • 28'
    Трудно хозяевам преодолевать оборонительные редуты противника, который выстроил несколько защитных линий. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Оскар Мингеса на газоне, штрафной удар для "Барселоны" в центре поля. 
  • 26'
    Франсишку Тринкан встречается с мячом на линии штрафной площадки, но пробить не удаётся, слишком много соперников. 
  • Угловой
    25'
    Ещё один угловой удар исполнили гости, но снова Лукас Перес выполнить акцентированный навес не смог. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Флорьян Лежён перестарался в отборе мяча, нарушив правила в борьбе с Лионелем Месси. 
  • 23'
    В последние минуты чаще атакует "Алавес", но пока без ударов, дело ограничивается доходами до штрафной площадки либо навесом. 
  • 22'
    Заброс в штрафную площадку "Барселоны" не составил проблем защитникам.
  • Травма, повреждение
    21'
    Врачи появились на поле, в помощи нуждается Рубен Дуарте. 
  • 19'
    Компактнее стали действовать игроки "Алавеса", благодаря чему не позволяют оппоненту бить по воротам, как это было на старте поединка. 
  • Желтая карточка
    18'
    Желтая карточка в руках арбитра, её получает Аггирегарибиа. 
  • 18'
    Лукас Перес выполнил подачу от углового флажка, но найти партнёров не сумел. 
  • Угловой
    17'
    Кордоба простреливает в штрафную площадку, но на пути мяча оказывается защитник "Барселоны" - корнер для гостей.
  • Фол, нарушение
    16'
    Пока лишь фолами на чужой половине поля отмечаются гости, как в данном эпизоде: Иньиго Кордоба прошёлся по ногам Морибе. 
  • Офсайд
    14'
    Поднята рука главного арбитра встречи - в офсайд забрался Жуниор Фирпо.
  • Фол, нарушение
    13'
    Нарушение правил фиксирует арбитр, Лукас Перес уронил Клемана Ленгле.
  • 12'
    Илайкс Мориба попытался выполнить проникающую передачу в штрафную площадку, но точной она не получилась. 
  • Угловой
    11'
    Хозяева разыграли угловой на левом фланге, продолжив атаку. 
  • 10'
    Угловой удар опасным не получился, позволив гостям убежать в контратаку, которая завершилась неточным ударом Лукаса Переса.
  • Угловой
    9'
    Месси пробивает по воротам с острого угла, но справляется голкипер, переводя мяч на корнер. 
  • 8'
    Получили мяч гости, но тут же его потеряли, не успев даже центр поля перейти.
  • 6'
    Если так и дальше пойдёт, то гол "Барселоны" произойдёт в ближайшее время. Нужно "Алавесу" отодвигать игру от своих ворот.
  • 5'
    Франсишку Тринкан проник в штрафную площадку и пробил, но попасть в створ не сумел.
  • 4'
    Резво начинает "Барселона", стремится забить быстрый гол. 
  • Опасный момент
    3'
    Гризманн пробивает из пределов штрафной площадки, но блокируют защитники. 
  • 2'
    С центра поля начали гости, но быстро потеряли мяч, смотрим за атакой "Барселоны".
  • Первый тайм начался
    1'
    Время футбола на "Камп Ноу".
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 22.00 93.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 6.00 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 25.00 48.00
  1.11 9.19 28.39

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.11 4.65 1.16 2.69 1.44 2.17 1.69 1.75 2.20 1.41 2.91 1.28 3.50 1.12 5.50 1.09 6.00 1.01 10.25
14.00 1.01 7.20 1.09 5.80 1.13 5.30 1.15 3.90 1.25 1.93 1.97 2.05 1.75 1.53 2.50 1.18 3.25 1.05 8.04 1.04 7.20 1.04 9.50 1.03 10.00
6.37 1.14 2.91 1.44 2.27 1.68 2.61 1.53 2.25 1.69 1.89 1.99 2.75 1.48 2.17 1.74 1.87 2.01 1.55 2.54 1.41 3.03 1.29 3.80 1.11 7.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 2.79 1.44 1.73 2.11 1.30 3.52 1.20 4.55
2.55 1.50 1.68 2.18 1.53 2.50 1.10 6.80 1.06 8.80
2.19 1.73 1.79 2.10 1.39 3.13 1.26 3.99 1.28 3.82 1.15 5.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.65 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.15 1.16 5.30
4.65 1.15 3.43 1.27 1.97 1.82 1.47 2.65 1.30 3.50 1.12 5.23

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Барселона 2:1 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Барселона 2:1 Алавес

Исход игры
Барселона
97.4% (149)
Ничья
2% (3)
Алавес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (80)
Меньше
46.67% (70)
Обе команды забьют
Да
30.67% (46)
Нет
69.33% (104)
Популярный счёт
2:0 Барселона
41.8% (64)
3:0 Барселона
19.6% (30)
3:1 Барселона
14.4% (22)
2:1 Барселона
10.5% (16)
4:0 Барселона
3.9% (6)
4:1 Барселона
2.6% (4)
1:0 Барселона
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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