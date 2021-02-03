  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
 
Позже

Стадион:
Алавес

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 13 (2) 0.62
2. Гризманн Антуан 6 0.29
3. Фати Ансу 4 0.19
4. Де Йонг Френки 3 0.14
5. Коутиньо Филиппе 2 0.1
6. Дембеле Усман 2 0.1
7. Гонсалес Педро 2 0.1
8. Брайтвайт Мартин 2 0.1
9. Альба Жорди 1 0.05
10. Роберто Серхи 1 0.05
11. Тринкан Франсишку 1 0.05
12. Ленгле Клеман 1 0.05
13. Пуч Рикард 1 0.05
14. Араухо Рональд 1 0.05
15. Дест Серджино 0 0
16. Фирпо Жуниор 0 0
17. Мингеса Оскар 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 5 (1) 0.23
2. Лукас Перес 4 (3) 0.18
3. Эдгар Мендес 3 0.14
4. Дейверсон Силва 1 0.05
5. Химо Наварро 1 0.05
6. Риоха Луис 1 0.05
7. Пина Томас 1 0.05
8. Эли Родриго 1 0.05
9. Сайнс Борха 1 0.05
10. Йота Пелетейро 0 0
11. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 6 0
4. Де Йонг Френки 4 0
5. Месси Лионель 3 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Роберто Серхи 1 0
12. Дембеле Усман 1 0
13. Аленья Карлес 1 0
14. Тринкан Франсишку 1 0
15. Дест Серджино 1 0
16. Гонсалес Педро 1 0
17. Фати Ансу 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 7 1
2. Лежён Флорьян 8 0
3. Пина Томас 7 0
4. Батталья Родриго 5 1
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Лагуардия Виктор 3 1
7. Йота Пелетейро 3 1
8. Химо Наварро 4 0
9. Тачи 2 1
10. Дейверсон Силва 3 0
11. Ману Гарсия 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Хоселу Санмартин 1 0
14. Хави Лопеc 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 15% (6) 15% (6) 25% (10) 10% (4) 20% (8) 15% (6)
 Алавес 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б
Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья
Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче

Последние игры между собой

Барселона: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Алавес 1:1 Барселона Ла Лига Алавес 0:5 Барселона Ла Лига Барселона 4:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:2 Барселона Примера
Барселона 3:0 Алавес Примера Барселона 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Барселона Примера Барселона 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:6 Барселона Примера Барселона 1:2 Алавес Примера Барселона 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:3 Барселона Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 20 16 3 1 42 - 12 51
2. Реал Мадрид Заявка 22 14 4 4 39 - 19 46
3. Барселона Заявка 21 13 4 4 44 - 20 43
4. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 22 6 8 8 26 - 33 26
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Хетафе Заявка 22 6 6 10 17 - 28 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 0 3 18 - 7 21
4. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
5. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
6. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
9. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Барселона 93.5% (43)
    X 6.5% (3)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Алавес
    1.33
    5.81
    9.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.50 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.60 9.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.40 9.50
      1.33 5.81 10.02

    Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.95 1.13 4.20 1.20 2.52 1.50 2.01 1.80 1.67 2.34 1.35 3.20 1.25 3.78 1.09 6.15 1.07 6.65 1.00 11.75
    13.00 1.01 5.00 1.14 4.30 1.22 2.60 1.52 2.05 1.84 1.81 2.10 1.65 2.35 1.36 3.30 1.27 3.95 1.11 6.20 1.08 6.90 1.02 11.50 1.01 12.00
    5.69 1.17 2.63 1.54 2.34 1.66 2.05 1.86 1.79 2.13 1.63 2.40 1.26 4.20 1.10 8.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
    2.50 1.52 1.64 2.26 1.27 3.95
    3.34 1.37 2.66 1.53 1.96 1.94 1.66 2.34 1.46 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.30
    2.07 1.73 1.52 2.44 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Барселона - Алавес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Барселона - Алавес

    Исход игры
    Барселона
    93.5% (43)
    Ничья
    6.5% (3)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    29.55% (13)
    Нет
    70.45% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    45.7% (21)
    3:0 Барселона
    15.2% (7)
    2:1 Барселона
    10.9% (5)
    4:1 Барселона
    6.5% (3)
    3:1 Барселона
    6.5% (3)
    4:0 Барселона
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     