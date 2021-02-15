Кадис
0:4
Второй тайм: 65'
Стадион: Рамон де Карранса
Атлетик Б
0:1
5' ГолБеренгер Алекс
0:2
15' ГолЛопес Унаи
19' Желтая карточкаНуньес Унай
0:3
29' ГолБеренгер Алекс
33' Желтая карточкаКала Хуан
47' Желтая карточкаХименес Фали
0:4
52' ГолУильямс Иньяки
16
Кала
Хуан
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
26 Флере ХуанВратарь
- Защитник
-
37 Мартин АлексЗащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
5'
0:1
15'
0:2
19'
29'
0:3
33'
47'
52'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|6
|0.26
|2.
|Лосано Энтони
|3
|0.13
|3.
|Хименес Альваро
|2
|0.09
|4.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.09
|5.
|Переа Альберто
|1
|0.04
|6.
|Алекс Фернандес
|1
|0.04
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.04
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Искьердо Хайро
|1
|0.04
|10.
|Алехо Иван
|1
|0.04
|11.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|12.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.23
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.23
|3.
|Муньяин Икер
|4
|0.18
|4.
|Гарсия Рауль
|3 (1)
|0.14
|5.
|Лопес Унаи
|3
|0.14
|6.
|Капа Андер
|2
|0.09
|7.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.09
|8.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.05
|9.
|Нуньес Унай
|1
|0.05
|10.
|Йерай Альварес
|1
|0.05
|11.
|Сансет Ойян
|1
|0.05
|12.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.05
|13.
|Юри Берчиче
|0
|0
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|6
|0
|2.
|Хименес Фали
|6
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Негредо Альваро
|2
|1
|5.
|Мауро Маркос
|2
|1
|6.
|Искьердо Хайро
|3
|0
|7.
|Акапо Карлос
|1
|1
|8.
|Алькала Педро
|2
|0
|9.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|10.
|Малбашич Филип
|2
|0
|11.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|12.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|13.
|Алехо Иван
|2
|0
|14.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|15.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|16.
|Мари Хосе
|1
|0
|17.
|Собрино Рубен
|1
|0
|18.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|19.
|Гарридо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|2.
|Иньиго Мартинес
|7
|0
|3.
|Йерай Альварес
|6
|0
|4.
|Нуньес Унай
|5
|0
|5.
|Капа Андер
|4
|0
|6.
|Гарсия Дани
|4
|0
|7.
|Лопес Унаи
|4
|0
|8.
|Весга Микель
|4
|0
|9.
|Юри Берчиче
|3
|0
|10.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|11.
|Венседор Унай
|3
|0
|12.
|Кодро Кенан
|2
|0
|13.
|Морсильо Хон
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|16.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|17.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|Атлетик Б
|12% (3)
|8% (2)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|40% (10)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +6 =5 -9Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте
Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =5 -6Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б
Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетик Б: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|44 - 13
|54
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|41 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|31 - 38
|33
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Атлетик Б
|4:0 Заявка
|22
|8
|4
|10
|32 - 26
|28
|11.
|Леванте
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|31 - 32
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|13.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|17 - 29
|24
|14.
|Кадис
|0:4 Заявка
|23
|6
|6
|11
|20 - 39
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 32
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|4:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|17.
|Кадис
|0:4 Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|0:4 Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Атлетик Б
|4:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис 0:4 Атлетик Б
Исход игры
Кадис
4.7% (7)
Ничья
33.3% (50)
Атлетик Б
62% (93)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
71.23% (104)
Нет
28.77% (42)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
34.7% (52)
1:1 Ничья
27.3% (41)
0:1 Атлетик Б
17.3% (26)
0:2 Атлетик Б
4.7% (7)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:0 Кадис
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:1 Кадис
2% (3)
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