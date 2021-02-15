  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
0:4
Второй тайм: 65'

Стадион:
Атлетик Б
0'
0:1
5' Гол
Беренгер Алекс
0:2
15' Гол
Лопес Унаи
19' Желтая карточка
Нуньес Унай
0:3
29' Гол
Беренгер Алекс
33' Желтая карточка
Кала Хуан
47' Желтая карточка
Хименес Фали
0:4
52' Гол
Уильямс Иньяки
65'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
19
Алькала
Педро
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
3
Хименес
Фали
5
Гарридо
Хон
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
12
Беренгер
Алекс
8
Лопес
Унаи
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
Кадис
4-4-2
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Беренгер Алекс
(Уильямс Иньяки)
15'
0:2
Лопес Унаи
19'
 
Нуньес Унай
29'
0:3
Беренгер Алекс
(Муньяин Икер)
33'
Кала Хуан
 
46'
Алехо Иван
Лосано Энтони
 
46'
Шапоньич Иван
Санчес Сальвадор
 
46'
Собрино Рубен
Переа Альберто
 
46'
Искьердо Хайро
Негредо Альваро
 
47'
Хименес Фали
 
52'
0:4
Уильямс Иньяки
(Нуньес Унай)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 6 0.26
2. Лосано Энтони 3 0.13
3. Хименес Альваро 2 0.09
4. Санчес Сальвадор 2 0.09
5. Переа Альберто 1 0.04
6. Алекс Фернандес 1 0.04
7. Кала Хуан 1 0.04
8. Помбо Хорхе 1 0.04
9. Искьердо Хайро 1 0.04
10. Алехо Иван 1 0.04
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.23
2. Беренгер Алекс 5 0.23
3. Муньяин Икер 4 0.18
4. Гарсия Рауль 3 (1) 0.14
5. Лопес Унаи 3 0.14
6. Капа Андер 2 0.09
7. Вильялибре Асьер 2 0.09
8. Де Маркос Оскар 1 0.05
9. Нуньес Унай 1 0.05
10. Йерай Альварес 1 0.05
11. Сансет Ойян 1 0.05
12. Кодро Кенан 1 (1) 0.05
13. Юри Берчиче 0 0
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 6 0
2. Хименес Фали 6 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Мауро Маркос 2 1
6. Искьердо Хайро 3 0
7. Акапо Карлос 1 1
8. Алькала Педро 2 0
9. Йонссон Йенс 2 0
10. Малбашич Филип 2 0
11. Альфонсо Луис 2 0
12. Санчес Сальвадор 2 0
13. Алехо Иван 2 0
14. Алекс Фернандес 1 0
15. Аугусто Фернандес 1 0
16. Мари Хосе 1 0
17. Собрино Рубен 1 0
18. Помбо Хорхе 1 0
19. Гарридо Хон 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 6 1
2. Иньиго Мартинес 7 0
3. Йерай Альварес 6 0
4. Нуньес Унай 5 0
5. Капа Андер 4 0
6. Гарсия Дани 4 0
7. Лопес Унаи 4 0
8. Весга Микель 4 0
9. Юри Берчиче 3 0
10. Беренгер Алекс 3 0
11. Венседор Унай 3 0
12. Кодро Кенан 2 0
13. Морсильо Хон 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1)
 Атлетик Б 12% (3) 8% (2) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 40% (10)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте
Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б
Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетик Б: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетик Б 0:1 Кадис Ла Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 21 17 3 1 44 - 13 54
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 23 10 3 10 31 - 38 33
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Атлетик Б 4:0 Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
11. Леванте Заявка 22 6 9 7 31 - 32 27
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
14. Кадис 0:4 Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
15. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б 4:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Леванте Заявка 11 4 5 2 18 - 15 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
17. Кадис 0:4 Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис 0:4 Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б 4:0 Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
19. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Кадис 4.7% (7)
X 33.3% (50)
Атлетик Б 62% (93)
Все прогнозы
2.33 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Атлетик Б
5.24
3.35
1.89
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 5.20 3.35 1.89
Бонус: 5 000 ₽ 5.05 3.30 1.86
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 11.00 1.08
  5.24 3.35 1.87

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.00 1.13 4.60 1.18 2.39 1.58 1.90 1.91 1.51 2.80 1.14 5.60
6.90 1.09 5.55 1.15 2.62 1.55 1.90 1.90 1.50 2.52 1.21 4.05 1.14 4.80 1.02 9.00 1.02 9.70
6.00 1.13 5.40 1.20 2.40 1.63 2.28 1.80 1.88 2.15 6.10 1.12 4.60 1.19 3.60 1.28 2.45 1.55 2.85 1.42 1.85 1.95 1.40 2.90 1.12 6.10 1.08 7.77
7.31 1.12 3.16 1.40 2.67 1.53 2.30 1.68 1.94 1.96 1.67 2.33 1.52 2.70 2.42 1.60 3.37 1.34 2.63 1.52 1.91 1.98 1.61 2.40 1.42 2.97 1.41 3.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.33 1.56 1.53 2.40 1.23 3.60 1.04 8.80
2.28 1.63 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 8.90 1.04 12.00
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 4.20 1.06 8.07 1.97 1.82 1.30 3.50 1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00
2.45 1.61 2.01 1.90 1.55 2.61 1.37 3.35 1.90 1.98 1.56 2.51 1.24 4.26 1.26 4.04 1.14 6.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.90 1.84 1.40 2.85 1.08 6.80
2.79 1.44 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
3.35 1.31 2.22 1.65 1.53 2.50 1.17 4.39 1.12 5.42

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
6.40 1.10
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.75 1.24
Где смотреть матч Кадис 0:4 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:4 Атлетик Б

Исход игры
Кадис
4.7% (7)
Ничья
33.3% (50)
Атлетик Б
62% (93)
Тотал 2.5
Больше
43.15% (63)
Меньше
56.85% (83)
Обе команды забьют
Да
71.23% (104)
Нет
28.77% (42)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
34.7% (52)
1:1 Ничья
27.3% (41)
0:1 Атлетик Б
17.3% (26)
0:2 Атлетик Б
4.7% (7)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:0 Кадис
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:1 Кадис
2% (3)
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