Волос
1:1
Перерыв
Стадион: Пантессалико
Олимпиакос
0:1
4' ГолФортунис Костас
1:1
10' ГолГрильо Фаусто
16' Желтая карточкаМ'Вила Янн
20' Желтая карточкаКамара Мохамед III
32' Желтая карточкаНинис Сотирис
22
Текио
Серхио
23
Ринстра
Дан
1
Са
Жозе
72
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
72 Лала КенниЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
4'
0:1
10'
1:1
16'
32'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|9 (2)
|0.38
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.13
|3.
|Переа Хуан
|3
|0.13
|4.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.08
|5.
|Варда Амр
|2
|0.08
|6.
|Ринстра Дан
|1
|0.04
|7.
|Коломбо Родриго
|1
|0.04
|8.
|Феррари Франко
|1
|0.04
|9.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.04
|10.
|Грильо Фаусто
|1
|0.04
|11.
|Киакос Яннис
|1
|0.04
|12.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|13.
|Ренату Сантуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|17
|0.71
|2.
|Масурас Гиоргос
|7
|0.29
|3.
|Хассан Ахмед
|7
|0.29
|4.
|Фортунис Костас
|6
|0.25
|5.
|Бухалакис Андреас
|3
|0.13
|6.
|М'Вила Янн
|3
|0.13
|7.
|Брума Арминду
|3
|0.13
|8.
|Камара Мохамед III
|2
|0.08
|9.
|Врусаи Мариус
|2
|0.08
|10.
|Судани Эль-Арби
|2 (1)
|0.08
|11.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|0.04
|12.
|Семеду Рубен
|1
|0.04
|13.
|Кафу Карлуш
|1
|0.04
|14.
|Кейперс Уго
|1
|0.04
|15.
|Ба Уссейну
|1
|0.04
|16.
|Андруцос Танасис
|0
|0
|17.
|Силва Тьягу
|0
|0
|18.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|19.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|20.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|21.
|Дрэгер Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Переа Хуан
|8
|0
|3.
|Санчес Сальвадор
|5
|1
|4.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|5.
|Феррари Франко
|4
|1
|6.
|Митоглу Герасимос
|4
|1
|7.
|Текио Серхио
|4
|0
|8.
|Нинис Сотирис
|3
|0
|9.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|10.
|Дувикас Анастасиос
|3
|0
|11.
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|12.
|Ринстра Дан
|1
|1
|13.
|Клейман Борис
|2
|0
|14.
|Цоканис Тасос
|2
|0
|15.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|16.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|17.
|Грильо Фаусто
|2
|0
|18.
|Киакос Яннис
|2
|0
|19.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|20.
|Буэно Альберто
|1
|0
|21.
|Критикос Анастасиос
|1
|0
|22.
|Мартинес Николас II
|1
|0
|23.
|Варда Амр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ба Уссейну
|7
|1
|2.
|Семеду Рубен
|7
|0
|3.
|Камара Мохамед III
|6
|0
|4.
|М'Вила Янн
|3
|0
|5.
|Рябчук Олег
|3
|0
|6.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|7.
|Фортунис Костас
|2
|0
|8.
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|9.
|Брума Арминду
|2
|0
|10.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|11.
|Андруцос Танасис
|2
|0
|12.
|Холебас Хосе
|1
|0
|13.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|14.
|Са Жозе
|1
|0
|15.
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|16.
|Родригеш Педру
|1
|0
|17.
|Ранджелович Лазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|4.17% (1)
|37.5% (9)
|Олимпиакос
|5.36% (3)
|7.14% (4)
|17.86% (10)
|14.29% (8)
|17.86% (10)
|37.5% (21)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +5 =8 -7Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =3 -3ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос
Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпиакос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1 Заявка
|24
|18
|5
|1
|57 - 12
|59
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|39 - 28
|45
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|28 - 17
|42
|6.
|Астерас
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|26 - 23
|41
|7.
|Волос
|1:1 Заявка
|24
|7
|10
|7
|25 - 30
|31
|8.
|Атромитос
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|23 - 34
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 26
|25
|11.
|Ламия
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|12 - 34
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|20 - 39
|19
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|12 - 31
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|13 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:1 Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|1:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|2.
|Олимпиакос
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 9
|25
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
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