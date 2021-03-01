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Волос
1:1
Перерыв

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
4' Гол
Фортунис Костас
1:1
10' Гол
Грильо Фаусто
16' Желтая карточка
М'Вила Янн
20' Желтая карточка
Камара Мохамед III
32' Желтая карточка
Нинис Сотирис
55
Клейман
Борис
22
Текио
Серхио
24
Митоглу
Герасимос
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
6
Цоканис
Тасос
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
8
Нинис
Сотирис
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
1
Са
Жозе
72
Лала
Кенни
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
27
Брума
Арминду
7
Фортунис
Костас
28
Вальбуэна
Матьё
11
Эль-Араби
Юссеф
Волос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Фортунис Костас
(Брума Арминду)
10'
Грильо Фаусто
(Баррьентос Жан)
1:1
16'
 
М'Вила Янн
20'
 
Камара Мохамед III
32'
Нинис Сотирис
 
39'
 
Папастатопулос Сократис
Семеду Рубен

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 9 (2) 0.38
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.13
3. Переа Хуан 3 0.13
4. Бартоло Хулиан 2 0.08
5. Варда Амр 2 0.08
6. Ринстра Дан 1 0.04
7. Коломбо Родриго 1 0.04
8. Феррари Франко 1 0.04
9. Димопулос Стергиос 1 0.04
10. Грильо Фаусто 1 0.04
11. Киакос Яннис 1 0.04
12. Мартинес Николас II 0 0
13. Ренату Сантуш 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 17 0.71
2. Масурас Гиоргос 7 0.29
3. Хассан Ахмед 7 0.29
4. Фортунис Костас 6 0.25
5. Бухалакис Андреас 3 0.13
6. М'Вила Янн 3 0.13
7. Брума Арминду 3 0.13
8. Камара Мохамед III 2 0.08
9. Врусаи Мариус 2 0.08
10. Судани Эль-Арби 2 (1) 0.08
11. Вальбуэна Матьё 1 (1) 0.04
12. Семеду Рубен 1 0.04
13. Кафу Карлуш 1 0.04
14. Кейперс Уго 1 0.04
15. Ба Уссейну 1 0.04
16. Андруцос Танасис 0 0
17. Силва Тьягу 0 0
18. Ловера Максимилиано 0 0
19. Ранджелович Лазар 0 0
20. Рафинья Марсио 0 0
21. Дрэгер Мохамед 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Переа Хуан 8 0
3. Санчес Сальвадор 5 1
4. Коломбо Родриго 4 1
5. Феррари Франко 4 1
6. Митоглу Герасимос 4 1
7. Текио Серхио 4 0
8. Нинис Сотирис 3 0
9. Гуаррочена Икер 3 0
10. Дувикас Анастасиос 3 0
11. Бартоло Хулиан 3 0
12. Ринстра Дан 1 1
13. Клейман Борис 2 0
14. Цоканис Тасос 2 0
15. Димопулос Стергиос 2 0
16. Дентакис Антонис 2 0
17. Грильо Фаусто 2 0
18. Киакос Яннис 2 0
19. Ендришек Эрик 1 0
20. Буэно Альберто 1 0
21. Критикос Анастасиос 1 0
22. Мартинес Николас II 1 0
23. Варда Амр 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Ба Уссейну 7 1
2. Семеду Рубен 7 0
3. Камара Мохамед III 6 0
4. М'Вила Янн 3 0
5. Рябчук Олег 3 0
6. Рафинья Марсио 2 0
7. Фортунис Костас 2 0
8. Бухалакис Андреас 2 0
9. Брума Арминду 2 0
10. Сиссе Папе Абу 2 0
11. Андруцос Танасис 2 0
12. Холебас Хосе 1 0
13. Пападопулос Авраам 1 0
14. Са Жозе 1 0
15. Масурас Гиоргос 1 0
16. Родригеш Педру 1 0
17. Ранджелович Лазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 16.67% (4) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 4.17% (1) 37.5% (9)
 Олимпиакос 5.36% (3) 7.14% (4) 17.86% (10) 14.29% (8) 17.86% (10) 37.5% (21)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас
ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос
Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпиакос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос 4:1 Волос Суперлига Волос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:0 Волос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 Заявка 24 18 5 1 57 - 12 59
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 24 13 6 5 39 - 28 45
5. Панатинаикос Заявка 24 12 6 6 28 - 17 42
6. Астерас Заявка 24 11 8 5 26 - 23 41
7. Волос 1:1 Заявка 24 7 10 7 25 - 30 31
8. Атромитос Заявка 24 6 8 10 23 - 34 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина Заявка 24 6 7 11 21 - 26 25
11. Ламия Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
13. Панетоликос Заявка 24 3 8 13 12 - 31 17
14. Лариса Заявка 23 2 7 14 13 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:1 Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 12 6 4 2 13 - 6 22
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос 1:1 Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
2. Олимпиакос 1:1 Заявка 12 7 4 1 25 - 9 25
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос 1:1 Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Олимпиакос
9.80
5.10
1.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 4.70 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 5.10 1.34
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 3.90 1.42

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.25 1.01 9.40 1.03 3.62 1.27 3.30 1.33 2.01 1.89 1.68 2.19 1.36 3.04 1.19 4.75 1.14 4.80 1.03 9.40
13.00 1.01 9.70 1.05 3.75 1.21 2.95 1.31 7.20 1.07 1.93 1.88 5.55 1.12 2.55 1.47 1.92 1.82 1.52 2.42 1.22 4.00 1.17 4.70 1.04 9.00 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.12 1.36 2.22 1.66 1.48 2.65
3.05 1.35 2.01 1.75 1.48 2.70 1.13 4.80 1.80 1.95 1.20 4.20 1.11 5.80
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.12 1.36 1.73 2.11 1.31 3.45
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.58
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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