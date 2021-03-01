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Волос
1:2
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
4' Гол
Фортунис Костас
1:1
10' Гол
Грильо Фаусто
16' Желтая карточка
М'Вила Янн
20' Желтая карточка
Камара Мохамед III
32' Желтая карточка
Нинис Сотирис
54' Желтая карточка
Баррьентос Жан
58' Желтая карточка
Митоглу Герасимос
1:2
83' Гол
М'Вила Янн
85' Желтая карточка
Феррари Франко
90'+6
55
Клейман
Борис
22
Текио
Серхио
24
Митоглу
Герасимос
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
6
Цоканис
Тасос
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
8
Нинис
Сотирис
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
1
Са
Жозе
72
Лала
Кенни
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
27
Брума
Арминду
7
Фортунис
Костас
28
Вальбуэна
Матьё
11
Эль-Араби
Юссеф
Волос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 9 (2) 0.38
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.13
3. Переа Хуан 3 0.13
4. Бартоло Хулиан 2 0.08
5. Варда Амр 2 0.08
6. Ринстра Дан 1 0.04
7. Коломбо Родриго 1 0.04
8. Феррари Франко 1 0.04
9. Димопулос Стергиос 1 0.04
10. Грильо Фаусто 1 0.04
11. Киакос Яннис 1 0.04
12. Мартинес Николас II 0 0
13. Ренату Сантуш 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 17 0.71
2. Масурас Гиоргос 7 0.29
3. Хассан Ахмед 7 0.29
4. Фортунис Костас 6 0.25
5. М'Вила Янн 4 0.17
6. Бухалакис Андреас 3 0.13
7. Брума Арминду 3 0.13
8. Камара Мохамед III 2 0.08
9. Врусаи Мариус 2 0.08
10. Судани Эль-Арби 2 (1) 0.08
11. Вальбуэна Матьё 1 (1) 0.04
12. Семеду Рубен 1 0.04
13. Кафу Карлуш 1 0.04
14. Кейперс Уго 1 0.04
15. Ба Уссейну 1 0.04
16. Андруцос Танасис 0 0
17. Силва Тьягу 0 0
18. Ловера Максимилиано 0 0
19. Ранджелович Лазар 0 0
20. Рафинья Марсио 0 0
21. Папастатопулос Сократис 0 0
22. Дрэгер Мохамед 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 9 0
2. Переа Хуан 8 0
3. Санчес Сальвадор 5 1
4. Феррари Франко 5 1
5. Митоглу Герасимос 5 1
6. Коломбо Родриго 4 1
7. Текио Серхио 4 0
8. Нинис Сотирис 3 0
9. Гуаррочена Икер 3 0
10. Дувикас Анастасиос 3 0
11. Бартоло Хулиан 3 0
12. Ринстра Дан 1 1
13. Клейман Борис 2 0
14. Цоканис Тасос 2 0
15. Димопулос Стергиос 2 0
16. Дентакис Антонис 2 0
17. Грильо Фаусто 2 0
18. Киакос Яннис 2 0
19. Ендришек Эрик 1 0
20. Буэно Альберто 1 0
21. Критикос Анастасиос 1 0
22. Мартинес Николас II 1 0
23. Варда Амр 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Ба Уссейну 7 1
2. Семеду Рубен 7 0
3. Камара Мохамед III 6 0
4. М'Вила Янн 3 0
5. Рябчук Олег 3 0
6. Рафинья Марсио 2 0
7. Фортунис Костас 2 0
8. Бухалакис Андреас 2 0
9. Брума Арминду 2 0
10. Сиссе Папе Абу 2 0
11. Андруцос Танасис 2 0
12. Холебас Хосе 1 0
13. Пападопулос Авраам 1 0
14. Са Жозе 1 0
15. Масурас Гиоргос 1 0
16. Родригеш Педру 1 0
17. Ранджелович Лазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 20% (5) 12% (3) 12% (3) 16% (4) 4% (1) 36% (9)
 Олимпиакос 6.9% (4) 6.9% (4) 17.24% (10) 13.79% (8) 17.24% (10) 37.93% (22)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас
ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос
Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпиакос: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос 4:1 Волос Суперлига Волос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:0 Волос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 24 19 4 1 58 - 12 61
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 24 13 6 5 39 - 28 45
5. Панатинаикос Заявка 24 12 6 6 28 - 17 42
6. Астерас Заявка 24 11 8 5 26 - 23 41
7. Волос Заявка 24 7 9 8 25 - 31 30
8. Атромитос Заявка 24 6 8 10 23 - 34 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина Заявка 24 6 7 11 21 - 26 25
11. Ламия Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
13. Панетоликос Заявка 24 3 8 13 12 - 31 17
14. Лариса Заявка 23 2 7 14 13 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 12 6 4 2 13 - 6 22
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 8 3 1 26 - 9 27
2. АЕК Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 14.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 5.10 1.34
Бонус: 5 000 ₽ 98.00 14.00 1.01

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.25 1.01 9.40 1.03 3.62 1.27 3.30 1.33 2.01 1.89 1.68 2.19 1.36 3.04 1.19 4.75 1.14 4.80 1.03 9.40
13.00 1.01 9.70 1.05 3.75 1.21 2.95 1.31 2.35 1.55 1.93 1.88 1.50 2.48 1.18 4.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.07 7.50 1.05 9.00 1.04 9.00 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.12 1.36 2.22 1.66 1.48 2.65
3.05 1.35 2.01 1.75 1.48 2.70 1.13 4.80 1.80 1.95 1.20 4.20 1.11 5.80
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.12 1.36 1.73 2.11 1.31 3.45
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.58
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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