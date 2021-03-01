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АХ Лёвен
2:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Антверпен
0'
1:0
25' Гол
Мерсье Ксавье
2:0
29' Гол
Аль-Тамари Мусса
38' Желтая карточка
Сек Абдулай
42'
90
Ромо
Рафаэль
25
Патрис
Луи
5
Нгава
Пьер-Айвес
2
Емелка
Вацлав
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
29
Малинов
Кристиян
6
Юбер
Давид
14
Сова
Камаль
9
Анри
Тома
13
Аль-Тамари
Мусса
97
Де
Волф
Ортвин
4
Сек
Абдулай
31
Ле
Маршан
Максим
2
Де
Лат
Ричи
14
Де
Паув
Нилл
15
Бойя
Франк
5
Верстрате
Биргер
94
Лукаку
Джордан
16
Геркенс
Питер
11
Рафаэлов
Лиор
7
Ламкель
Зе
Дидье
АХ Лёвен
4-3-3
Антверпен
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 19 (5) 0.66
2. Мерсье Ксавье 8 (1) 0.28
3. Сова Камаль 8 0.28
4. Мертенс Матье 3 0.1
5. Малинов Кристиян 1 0.03
6. Влитинк Тибо 1 0.03
7. Эппиа Джошуа 1 0.03
8. Котыш Саша 1 0.03
9. Дуплюс Фредерик 1 0.03
10. Нгава Пьер-Айвес 1 0.03
11. Аль-Тамари Мусса 1 0.03
12. Юбер Давид 1 (1) 0.03
13. Де Норре Каспер 0 0
14. Емелка Вацлав 0 0
15. Шрейверс Сьебе 0 0
16. Мини Оливье 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 8 0.28
2. Рафаэлов Лиор 7 (1) 0.24
3. Ламкель Зе Дидье 4 0.14
4. Геркенс Питер 3 0.1
5. Юклеред Симен 3 0.1
6. Сек Абдулай 3 0.1
7. Хонгла Мартин 3 0.1
8. Миёши Коджи 2 0.07
9. Бенавенте Кристиан 2 0.07
10. Батубинсика Дилан 2 0.07
11. Пий Джуниор 2 0.07
12. Арун Фарис 1 0.03
13. Де Паув Нилл 1 0.03
14. Нана Ампома 1 0.03
15. Лукаку Джордан 0 0
16. Бута 0 0
17. Желен Жереми 0 0
18. Бойя Франк 0 0
19. Нсимба Брюни 0 0

Карточки

АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 7 1
2. Анри Тома 4 1
3. Нгава Пьер-Айвес 3 1
4. Юбер Давид 4 0
5. Сова Камаль 4 0
6. Мертенс Матье 2 1
7. Котыш Саша 3 0
8. Емелка Вацлав 3 0
9. Рэмекерс Тун 3 0
10. Влитинк Тибо 2 0
11. Дуплюс Фредерик 1 0
12. Ромо Рафаэль 1 0
13. Мерсье Ксавье 1 0
14. Шрейверс Сьебе 1 0
15. Шиманга Катуку 1 0
16. Мини Оливье 1 0
17. Де Норре Каспер 1 0
18. Векеманс Даан 1 0
19. Асанте Исаак 1 0
20. Аль-Тамари Мусса 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 7 0
2. Хонгла Мартин 7 0
3. Батубинсика Дилан 5 1
4. Де Лат Ричи 6 0
5. Бута 6 0
6. Лукаку Джордан 4 0
7. Мбокани Дьёмерси 4 0
8. Геркенс Питер 3 0
9. Ламкель Зе Дидье 3 0
10. Верстрате Биргер 1 1
11. Желен Жереми 1 1
12. Рафаэлов Лиор 2 0
13. Де Паув Нилл 2 0
14. Сек Абдулай 2 0
15. Бойя Франк 2 0
16. Ле Маршан Максим 1 0
17. Миёши Коджи 1 0
18. Юклеред Симен 1 0
19. Бейраванд Алиреза 1 0
20. Де Сарт Алексис 1 0
21. Нана Ампома 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АХ Лёвен 9.09% (4) 15.91% (7) 18.18% (8) 22.73% (10) 11.36% (5) 22.73% (10)
 Антверпен 19.05% (8) 19.05% (8) 9.52% (4) 9.52% (4) 11.9% (5) 30.95% (13)

Предыдущие игры

АХ Лёвен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге
АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге
Антверпен Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Антверпен
Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец

Последние игры между собой

АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Антверпен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Антверпен 3:2 АХ Лёвен Первый дивизион А Антверпен 1:0 АХ Лёвен Товарищеские матчи Антверпен 2:0 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 0:0 Антверпен Первый дивизион Б
Антверпен 2:1 АХ Лёвен Второй дивизион АХ Лёвен 1:1 Антверпен Второй дивизион АХ Лёвен 2:2 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:2 АХ Лёвен Бельгийская вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 27 20 3 4 58 - 18 63
2. Антверпен 0:2 Заявка 29 14 6 9 44 - 38 48
3. Генк Заявка 29 13 7 9 54 - 41 46
4. Остенде Заявка 29 13 7 9 45 - 36 46
5. Андерлехт Заявка 29 11 12 6 39 - 30 45
6. Зульте-Варегем Заявка 29 13 4 12 46 - 50 43
7. АХ Лёвен 2:0 Заявка 29 12 7 10 46 - 46 43
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 29 12 5 12 52 - 55 41
9. Мехелен Заявка 29 11 7 11 42 - 46 40
10. Стандард Заявка 29 10 10 9 41 - 37 40
11. Шарлеруа Заявка 28 11 6 11 41 - 38 39
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк Заявка 29 10 6 13 36 - 42 36
14. Эйпен Заявка 29 8 12 9 35 - 44 36
15. Сент-Трюйден Заявка 29 8 7 14 35 - 44 31
16. Серкль Брюгге Заявка 29 9 2 18 34 - 46 29
17. Мускрон-Перювельз Заявка 29 6 9 14 26 - 45 27
18. Васланд-Беверен Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 14 10 1 3 27 - 11 31
2. Остенде Заявка 15 9 4 2 32 - 18 31
3. Андерлехт Заявка 14 7 6 1 18 - 8 27
4. АХ Лёвен 2:0 Заявка 15 8 2 5 21 - 18 26
5. Генк Заявка 14 7 4 3 30 - 18 25
6. Антверпен 0:2 Заявка 14 7 4 3 22 - 17 25
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 15 6 4 5 29 - 26 22
8. Стандард Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
9. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
10. Шарлеруа Заявка 13 5 3 5 14 - 11 18
11. Сент-Трюйден Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Эйпен Заявка 14 4 5 5 19 - 23 17
13. Кортрейк Заявка 15 5 2 8 22 - 29 17
14. Зульте-Варегем Заявка 15 5 2 8 19 - 30 17
15. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
16. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 5 6 14 - 18 14
17. Серкль Брюгге Заявка 15 4 1 10 20 - 25 13
18. Васланд-Беверен Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Зульте-Варегем Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
3. Мехелен Заявка 14 7 3 4 19 - 20 24
4. Антверпен 0:2 Заявка 15 7 2 6 22 - 21 23
5. Генк Заявка 15 6 3 6 24 - 23 21
6. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 1 7 23 - 29 19
8. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 14 - 13 19
9. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
10. Эйпен Заявка 15 4 7 4 16 - 21 19
11. Стандард Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
12. Андерлехт Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
13. АХ Лёвен 2:0 Заявка 14 4 5 5 25 - 28 17
14. Серкль Брюгге Заявка 14 5 1 8 14 - 21 16
15. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
16. Васланд-Беверен Заявка 15 3 5 7 19 - 29 14
17. Сент-Трюйден Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
18. Мускрон-Перювельз Заявка 15 3 4 8 12 - 27 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power at Den Dreef. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Антверпен
3.50
6.59
2.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.80 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.88 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.90 11.00
  3.51 3.61 2.04

Самый высокий коэффициент на матч «АХ Лёвен» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АХ Лёвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АХ Лёвен» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.00 12.25 1.01 4.80 1.17 3.85 1.26 2.41 1.63 1.88 1.92 1.54 2.41 1.27 3.48 1.18 4.05 1.06 6.95 1.05 7.40
10.00 1.03 7.50 1.07 3.30 1.30 2.55 1.47 7.77 1.05 2.12 1.72 5.80 1.11 2.62 1.45 1.95 1.80 1.52 2.42 1.23 3.90 1.17 4.70 1.05 8.50 1.04 9.00
4.98 1.19 2.58 1.52 2.08 1.79 1.82 2.04 1.61 2.37 1.41 2.98 1.71 2.21 1.57 2.48 1.21 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.25
2.55 1.47 1.65 2.15 1.30 3.30 1.07 7.50 1.52 2.42 1.08 7.00 1.05 8.50
2.32 1.62 1.92 1.93 1.48 2.69 1.31 3.43 1.58 2.45 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.95 1.18 3.52 1.30 1.97 1.84 1.46 2.72 1.29 3.60
3.45 1.28 1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.30
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч АХ Лёвен 2:0 Антверпен онлайн

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