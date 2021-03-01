Эвертон
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Гудисон Парк
Саутгемптон
1:0
9' ГолРишарлисон
26' Undefined phrase: football_event_Кин Майкл
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кинг ДжошуаНападающий
-
48 Kyle John
-
38 Ryan Astley
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Рамсей КейнЗащитник
- Защитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
-
65 Уоттс КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Ферри УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
26'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.52
|2.
|Родригес Хамес
|5
|0.2
|3.
|Ришарлисон
|5 (1)
|0.2
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|4 (2)
|0.16
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.12
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.08
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.08
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.04
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.04
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Годфри Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|8 (2)
|0.31
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0.19
|3.
|Адамс Че
|4
|0.15
|4.
|Армстронг Стюарт
|3
|0.12
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.12
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.08
|7.
|Минамино Такуми
|2
|0.08
|8.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.04
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.04
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.04
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.04
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|2.
|Ришарлисон
|3
|1
|3.
|Аллан Маркес
|4
|0
|4.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|5.
|Годфри Бен
|4
|0
|6.
|Родригес Хамес
|3
|0
|7.
|Кин Майкл
|3
|0
|8.
|Гомеш Андре
|3
|0
|9.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|10.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|11.
|Динь Люка
|0
|1
|12.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|13.
|Тосун Дженк
|1
|0
|14.
|Ольсен Робин
|1
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|16.
|Мина Йерри
|1
|0
|17.
|Дэйвис Том
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Беднарек Ян
|3
|1
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|4
|0
|7.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|8.
|Стивенс Джек
|2
|0
|9.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|10.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|11.
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|12.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|13.
|Вестергор Янник
|1
|0
|14.
|Адамс Че
|1
|0
|15.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|16.
|Уоттс Калеб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|25% (9)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|Саутгемптон
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|32.26% (10)
|12.9% (4)
|6.45% (2)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон
Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|52 - 16
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|53 - 32
|50
|3.
|Лестер
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|45 - 30
|49
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 25
|44
|6.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 33
|43
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|47 - 34
|43
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|38 - 26
|39
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|27 - 33
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 43
|33
|14.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|26
|8
|6
|12
|31 - 44
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|18 - 34
|28
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|21 - 32
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|8
|15
|20 - 55
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|26
|3
|2
|21
|15 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 32
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|25 - 13
|29
|4.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Саутгемптон
Исход игры
Эвертон
89.4% (144)
Ничья
8.1% (13)
Саутгемптон
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (85)
Меньше
45.16% (70)
Обе команды забьют
Да
61.94% (96)
Нет
38.06% (59)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
47.8% (77)
1:0 Эвертон
18.6% (30)
2:0 Эвертон
16.1% (26)
1:1 Ничья
6.8% (11)
3:1 Эвертон
3.7% (6)
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