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  3. Англия
Эвертон
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
9' Гол
Ришарлисон
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Кин Майкл
29'
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
4
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
21
Гомеш
Андре
10
Сигурдссон
Гильфи
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
44
Форстер
Фрейзер
22
Салису
Мохаммед
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
12
Дженепо
Мусса
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
11
Редмонд
Натан
10
Адамс
Че
9
Ингс
Дэнни
Эвертон
4-3-1-2
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

9'
Ришарлисон
(Сигурдссон Гильфи)
1:0
26'
Кин Майкл
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.52
2. Родригес Хамес 5 0.2
3. Ришарлисон 5 (1) 0.2
4. Сигурдссон Гильфи 4 (2) 0.16
5. Кин Майкл 3 0.12
6. Дукуре Абдулай 2 0.08
7. Мина Йерри 2 0.08
8. Айуоби Алекс 1 0.04
9. Бернард Дуарте 1 0.04
10. Холгейт Мэйсон 1 0.04
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.31
2. Уорд-Праус Джеймс 5 0.19
3. Адамс Че 4 0.15
4. Армстронг Стюарт 3 0.12
5. Вестергор Янник 3 0.12
6. Уолкотт Тео 2 0.08
7. Минамино Такуми 2 0.08
8. Ромеу Ориоль 1 0.04
9. Редмонд Натан 1 0.04
10. Беднарек Ян 1 0.04
11. Дженепо Мусса 1 0.04
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 6 0
2. Ришарлисон 3 1
3. Аллан Маркес 4 0
4. Холгейт Мэйсон 4 0
5. Годфри Бен 4 0
6. Родригес Хамес 3 0
7. Кин Майкл 3 0
8. Гомеш Андре 3 0
9. Калверт-Льюин Доминик 3 0
10. Бернард Дуарте 2 0
11. Динь Люка 0 1
12. Сигурдссон Гильфи 1 0
13. Тосун Дженк 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Маккарти Алекс 2 0
8. Стивенс Джек 2 0
9. Диалло Ибраима 2 0
10. Янкевиц Александр 0 1
11. Армстронг Стюарт 1 0
12. Ингс Дэнни 1 0
13. Вестергор Янник 1 0
14. Адамс Че 1 0
15. Рамсей Кейн 1 0
16. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 13.89% (5) 19.44% (7) 25% (9) 13.89% (5) 11.11% (4) 16.67% (6)
 Саутгемптон 12.9% (4) 19.35% (6) 32.26% (10) 12.9% (4) 6.45% (2) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон
Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 19 5 2 52 - 16 62
2. Манчестер Юнайтед Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
3. Лестер Заявка 26 15 4 7 45 - 30 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон 1:0 Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 26 9 7 10 27 - 33 34
13. Кристал Пэлас Заявка 26 9 6 11 29 - 43 33
14. Саутгемптон 0:1 Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 26 7 7 12 18 - 34 28
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 26 3 2 21 15 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон 0:1 Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон 1:0 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
14. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
15. Кристал Пэлас Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 2 1 10 9 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 5 0 25 - 13 29
4. Эвертон 1:0 Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Саутгемптон 0:1 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Угловой
    30'
    Уорд-Праус с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Эвертона" сразу же выбили мяч на правый фланг. 
  • 29'
    Уорд-Праус со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Калверт-Льюин в прыжке выбил мяч головой на угловой. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Холгейт на левом фланге нарушил правила против Уорд-Прауса. Теперь уже "Саутгемптон" заработал неплохой стандарт. 
  • Офсайд
    27'
    Динь со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Холгейт оторвался от игроков "Саутгемптона" и головой сбросил мяч в центр по линии вратарской на Кина, Майкл головой отправил мяч в сетку ворот. "Эвертон" неплохо разыграл стандарт, но Холгейт оказался в офсайде в момент подачи. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Редмонд на правом фланге нарушил правила против Холгейта. "Эвертон" заработал неплохой стандарт. 

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  • 25'
    Динь попытался ещё разок совершить рывок вперёд по правому флангу, в борьбе с Беднареком Люка упустил мяч в аут. 
  • 24'
    Продолжают команды действовать у нас в среднем темпе, по такой игре "Эвертону" конечно же довольно комфортно играть по счёту. 
  • 23'
    Динь с левого фланга выполнил ещё одну подачу в штрафную площадь, на этот раз мяч свалился с ноги у Люка и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 22'
    Динь с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Вестергор оказался первым на мяче и выбил его обратно на левый фланг. 
  • 21'
    Игроки "Саутгемптона" довольно много контролируют мяч на своей половине поля, но вот с развитием атак у "святых" имеются очень большие проблемы. 
  • 20'
    Гомеш с левой половины поля выполнил неплохую передачу в центр штрафной площади на ход Калверту-Льюину, вновь Форстер вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.  
  • Угловой
    19'
    Уорд-Праус с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Ришарлисон выбил мяч за пределы штрафной площади, Редмонд оказался первым на подборе, Натан сразу же пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 18'
    Ингс с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Кин не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 17'
    "Эвертон" старается временами использовать высокий прессинг, пока у "Саутгемптона" на старте мало совсем мало что получается. 
  • Офсайд
    16'
    Сигурдссон со стандарта выполнил опасную подачу к линии вратарской, мог быть голевой момент, но Ришарлисон оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Сигурдссон выполнил передачу на ход Калверту-Льюину по правому флангу, Салису в борьбе за верховой мяч нарушил правила против форварда "Эвертона". 
  • 14'
    Редмонд на этот раз попытался пройти вперёд по правому флангу, но вновь Натана настиг Аллан, под прессингом соперника игрок "Саутгемптона" упустил мяч в аут и на этот раз. 
  • 13'
    Всё нормально с Мохаммедом Салису, показал фланговый защитник "Саутгемптона", что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Салису в борьбе за верховой мяч в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение, но Калверт-Льюин не нарушал правил, а поэтому гол "Эвертона" был справедливо засчитан. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Ришарлисон!!! Пикфорд от радиуса своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля "Саутгемптона", Калверт-Льюин выиграл верховую борьбу за мяч и головой сбросил его на Сигурдссона к радиусу штрафной площади "святых", Гильфи быстро отдал пас на ход Ришарлисону, который получил мяч на входе в штрафную площадь, затем Ришарлисон убежал к правому углу вратарской, обыграл Форстера и спокойно отправил мяч в сетку. 
  • 10'
    Игроки "Эвертона" теперь уже перехватили контроль над мячом, не спешит команда Карло Анчелотти, стараются "ириски" играть в свой футбол. 
  • 9'
    Динь прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Вестергор головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    8'
    Угловой у ворот "Эвертона". Уорд-Праус выполнил подачу к левому углу вратарской, Калвер-Льюин удачно выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 7'
    Дукуре из центра поля прошёл немного вперёд, а затем Абдулай выполнил тонкую передачу в центр штрафной площади на Калверта-Льюина, Форстер грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Офсайд
    6'
    Калверт-Льюин при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Дукуре, мог быть неплохой момент, но при ответной передаче форвард "Эвертона" оказался в офсайде. 
  • 5'
    Из центра поля последовала безадресная передача в исполнении Армстронга в штрафную площадь "Эвертона", Пикфорд немного размялся при игре на выходе. 
  • 4'
    Редмонд попытался пройти вперёд по левому флангу, но Натан слишком далеко отпустил от себя мяч, под давлением Аллана Редмонд в итоге упустил его в аут. 
  • Судья
    3'
    Ришарлисон в борьбе с Вестергором оказался на газоне на левой половине поля, Мартин Аткинсон показал, что нужно играть дальше. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, игроки "Саутгемптона" пока контролируют мяч в центре поля, но дальше продвинуться у них не получается. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, сможет ли сегодня "Эвертон" на своём поле переиграть "Саутгемптон" и продолжить борьбу за зону Лиги Европы, при этом и "Саутгемптон" уже довольно давно не побеждал, а за последние шесть матчей "святые" и вовсе набрали лишь одно очко, команде Ральфа Хазенхюттля есть за что бороться, а поэтому "ирискам" в этот вечер будет очень непросто. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.70 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.78 3.64
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.50 7.20
  2.13 3.46 3.48

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 8.30 1.05 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.86 1.59 2.36 1.34 3.14 1.12 5.35 1.09 5.70 1.02 9.40
9.22 1.03 8.09 1.07 7.77 1.08 6.10 1.12 2.20 1.72 2.70 1.45 1.83 2.05 2.04 1.77 1.57 2.40 1.27 3.70 1.19 4.60 1.05 7.80 1.04 8.45 0.00 17.50
3.59 1.32 2.76 1.48 2.19 1.72 1.90 1.98 1.69 2.25 1.48 2.76 1.34 3.47 1.12 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 1.95 1.85 1.45 2.75 1.14 5.25 1.10 7.10
3.00 1.38 1.97 1.79 2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60
3.00 1.42 2.46 1.58 1.93 1.95 1.57 2.49 1.41 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.75 1.45 1.72 2.12 1.34 3.26 1.20 4.55
3.90 1.25 2.63 1.37 1.77 1.98 1.33 3.58 1.16 4.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
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Где смотреть матч Эвертон 1:0 Саутгемптон онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Саутгемптон

Исход игры
Эвертон
89.4% (144)
Ничья
8.1% (13)
Саутгемптон
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (85)
Меньше
45.16% (70)
Обе команды забьют
Да
61.94% (96)
Нет
38.06% (59)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
47.8% (77)
1:0 Эвертон
18.6% (30)
2:0 Эвертон
16.1% (26)
1:1 Ничья
6.8% (11)
3:1 Эвертон
3.7% (6)
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