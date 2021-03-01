Динь со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Холгейт оторвался от игроков "Саутгемптона" и головой сбросил мяч в центр по линии вратарской на Кина, Майкл головой отправил мяч в сетку ворот. "Эвертон" неплохо разыграл стандарт, но Холгейт оказался в офсайде в момент подачи.

Холгейт на левом фланге нарушил правила против Уорд-Прауса. Теперь уже "Саутгемптон" заработал неплохой стандарт.

Уорд-Праус со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Калверт-Льюин в прыжке выбил мяч головой на угловой.

Уорд-Праус с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Эвертона" сразу же выбили мяч на правый фланг.

25' Динь попытался ещё разок совершить рывок вперёд по правому флангу, в борьбе с Беднареком Люка упустил мяч в аут.

24' Продолжают команды действовать у нас в среднем темпе, по такой игре "Эвертону" конечно же довольно комфортно играть по счёту.

23' Динь с левого фланга выполнил ещё одну подачу в штрафную площадь, на этот раз мяч свалился с ноги у Люка и ушёл за лицевую линию поля.

22' Динь с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Вестергор оказался первым на мяче и выбил его обратно на левый фланг.

21' Игроки "Саутгемптона" довольно много контролируют мяч на своей половине поля, но вот с развитием атак у "святых" имеются очень большие проблемы.

20' Гомеш с левой половины поля выполнил неплохую передачу в центр штрафной площади на ход Калверту-Льюину, вновь Форстер вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

19' Уорд-Праус с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Ришарлисон выбил мяч за пределы штрафной площади, Редмонд оказался первым на подборе, Натан сразу же пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

18' Ингс с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Кин не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

17' "Эвертон" старается временами использовать высокий прессинг, пока у "Саутгемптона" на старте мало совсем мало что получается.

16' Сигурдссон со стандарта выполнил опасную подачу к линии вратарской, мог быть голевой момент, но Ришарлисон оказался в офсайде.

15' Сигурдссон выполнил передачу на ход Калверту-Льюину по правому флангу, Салису в борьбе за верховой мяч нарушил правила против форварда "Эвертона".

14' Редмонд на этот раз попытался пройти вперёд по правому флангу, но вновь Натана настиг Аллан, под прессингом соперника игрок "Саутгемптона" упустил мяч в аут и на этот раз.

13' Всё нормально с Мохаммедом Салису, показал фланговый защитник "Саутгемптона", что он готов играть дальше.

12' Салису в борьбе за верховой мяч в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение, но Калверт-Льюин не нарушал правил, а поэтому гол "Эвертона" был справедливо засчитан.

11' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Ришарлисон!!! Пикфорд от радиуса своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля "Саутгемптона", Калверт-Льюин выиграл верховую борьбу за мяч и головой сбросил его на Сигурдссона к радиусу штрафной площади "святых", Гильфи быстро отдал пас на ход Ришарлисону, который получил мяч на входе в штрафную площадь, затем Ришарлисон убежал к правому углу вратарской, обыграл Форстера и спокойно отправил мяч в сетку.

10' Игроки "Эвертона" теперь уже перехватили контроль над мячом, не спешит команда Карло Анчелотти, стараются "ириски" играть в свой футбол.

9' Динь прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Вестергор головой выбил мяч подальше от своих ворот.

8' Угловой у ворот "Эвертона". Уорд-Праус выполнил подачу к левому углу вратарской, Калвер-Льюин удачно выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

7' Дукуре из центра поля прошёл немного вперёд, а затем Абдулай выполнил тонкую передачу в центр штрафной площади на Калверта-Льюина, Форстер грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

6' Калверт-Льюин при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Дукуре, мог быть неплохой момент, но при ответной передаче форвард "Эвертона" оказался в офсайде.

5' Из центра поля последовала безадресная передача в исполнении Армстронга в штрафную площадь "Эвертона", Пикфорд немного размялся при игре на выходе.

4' Редмонд попытался пройти вперёд по левому флангу, но Натан слишком далеко отпустил от себя мяч, под давлением Аллана Редмонд в итоге упустил его в аут.

3' Ришарлисон в борьбе с Вестергором оказался на газоне на левой половине поля, Мартин Аткинсон показал, что нужно играть дальше.

2' Спокойно начинается наша игра, игроки "Саутгемптона" пока контролируют мяч в центре поля, но дальше продвинуться у них не получается.