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Эвертон
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.54
2. Родригес Хамес 5 0.21
3. Ришарлисон 4 (1) 0.17
4. Сигурдссон Гильфи 4 (2) 0.17
5. Кин Майкл 3 0.13
6. Дукуре Абдулай 2 0.08
7. Мина Йерри 2 0.08
8. Айуоби Алекс 1 0.04
9. Бернард Дуарте 1 0.04
10. Холгейт Мэйсон 1 0.04
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.32
2. Уорд-Праус Джеймс 5 0.2
3. Адамс Че 4 0.16
4. Армстронг Стюарт 3 0.12
5. Вестергор Янник 3 0.12
6. Уолкотт Тео 2 0.08
7. Минамино Такуми 2 0.08
8. Ромеу Ориоль 1 0.04
9. Редмонд Натан 1 0.04
10. Беднарек Ян 1 0.04
11. Дженепо Мусса 1 0.04
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 6 0
2. Ришарлисон 3 1
3. Аллан Маркес 4 0
4. Холгейт Мэйсон 4 0
5. Годфри Бен 4 0
6. Родригес Хамес 3 0
7. Кин Майкл 3 0
8. Гомеш Андре 3 0
9. Калверт-Льюин Доминик 3 0
10. Бернард Дуарте 2 0
11. Динь Люка 0 1
12. Сигурдссон Гильфи 1 0
13. Тосун Дженк 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Маккарти Алекс 2 0
8. Стивенс Джек 2 0
9. Диалло Ибраима 2 0
10. Янкевиц Александр 0 1
11. Армстронг Стюарт 1 0
12. Ингс Дэнни 1 0
13. Вестергор Янник 1 0
14. Адамс Че 1 0
15. Рамсей Кейн 1 0
16. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 13.89% (5) 19.44% (7) 25% (9) 13.89% (5) 11.11% (4) 16.67% (6)
 Саутгемптон 12.9% (4) 19.35% (6) 32.26% (10) 12.9% (4) 6.45% (2) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон
Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 18 5 2 50 - 15 59
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Лидс Заявка 25 11 2 12 43 - 43 35
11. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
12. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 25 5 11 9 26 - 32 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
14. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2021, осталось 2 дня 20 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Эвертон 91% (61)
    X 7.5% (5)
    Саутгемптон 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Саутгемптон
    2.26
    3.58
    3.49
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.37 3.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.42 3.34
    Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.35 3.35
      2.19 3.58 3.49

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.80 1.03 7.90 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.97 1.49 2.62 1.33 3.20 1.12 5.50 1.08 5.90 1.01 10.50
    11.00 1.02 8.10 1.06 3.40 1.32 2.65 1.51 2.15 1.75 1.87 2.00 1.70 2.15 1.45 2.75 1.31 3.45 1.13 5.90 1.10 6.30 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
    3.51 1.33 2.68 1.52 2.16 1.77 1.88 2.03 1.68 2.31 1.48 2.82 1.33 3.53 1.12 7.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.92 1.88 1.44 2.79 1.13 6.00 1.09 7.20
    1.88 1.93 1.39 2.95 1.11 6.30
    3.03 1.43 2.48 1.59 1.93 1.97 1.58 2.53 1.42 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.29 3.60 1.18 4.70
    2.65 1.44 1.67 2.12 1.28 3.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.31
    Где смотреть матч Эвертон - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Саутгемптон

    Исход игры
    Эвертон
    91% (61)
    Ничья
    7.5% (5)
    Саутгемптон
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.21% (31)
    Меньше
    50.79% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (35)
    Нет
    44.44% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    38.8% (26)
    1:0 Эвертон
    23.9% (16)
    2:0 Эвертон
    16.4% (11)
    3:1 Эвертон
    6% (4)
    1:1 Ничья
    6% (4)
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    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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