25
Оспина
Давид
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Гябуаа МануПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|2
|0.67
|2.
|Кулибали Калиду
|1
|0.33
|3.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.33
|4.
|Политано Маттео
|1
|0.33
|5.
|Петанья Андреа
|1
|0.33
|6.
|Элмас Эльиф
|1
|0.33
|7.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|8.
|Демме Диего
|0
|0
|9.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|10.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.67
|2.
|Муриэль Луис
|1
|0.33
|3.
|Малиновский Руслан
|1
|0.33
|4.
|Джимсити Берат
|1
|0.33
|5.
|Шутало Бошко
|1
|0.33
|6.
|Госенс Робин
|0
|0
|7.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|1
|0
|2.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паломино Хосе
|0
|1
|2.
|Иличич Йосип
|1
|0
|3.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|4.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|Аталанта
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи
Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =7 -3Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта
Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль
Последние игры между собой
Наполи: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Аталанта 1:2 Наполи Серия A Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Аталанта Серия A
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Аталанта
Исход игры
Наполи
49.7% (74)
Ничья
29.5% (44)
Аталанта
20.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
77.7% (115)
Меньше
22.3% (33)
Обе команды забьют
Да
93.24% (138)
Нет
6.76% (10)
Популярный счёт
2:1 Наполи
40.3% (60)
1:1 Ничья
15.4% (23)
1:2 Аталанта
15.4% (23)
2:2 Ничья
14.1% (21)
2:3 Аталанта
2.7% (4)
3:2 Наполи
2.7% (4)
2:0 Наполи
2.7% (4)
1:0 Наполи
2% (3)
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