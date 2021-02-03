  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
0:0
Первый тайм: 23'
Аталанта
0' 23'
25
Оспина
Давид
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
19
Максимович
Никола
22
Ди
Лоренцо
Джованни
5
Бакайоко
Тьемуэ
4
Демме
Диего
23
Хюсай
Эльсейд
24
Инсинье
Лоренцо
21
Политано
Маттео
11
Лосано
Ирвинг
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
91
Сапата
Дуван
9
Муриэль
Луис
Наполи
3-4-3
Аталанта
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 2 0.67
2. Кулибали Калиду 1 0.33
3. Ди Лоренцо Джованни 1 0.33
4. Политано Маттео 1 0.33
5. Петанья Андреа 1 0.33
6. Элмас Эльиф 1 0.33
7. Инсинье Лоренцо 0 0
8. Демме Диего 0 0
9. Зелиньски Пётр 0 0
10. Хюсай Эльсейд 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.67
2. Муриэль Луис 1 0.33
3. Малиновский Руслан 1 0.33
4. Джимсити Берат 1 0.33
5. Шутало Бошко 1 0.33
6. Госенс Робин 0 0
7. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 1 0
2. Лосано Ирвинг 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Паломино Хосе 0 1
2. Иличич Йосип 1 0
3. Малиновский Руслан 1 0
4. Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0 0 14.29% (1)
 Аталанта 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи
Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта
Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль

Последние игры между собой

Наполи: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Наполи 4:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Наполи Серия A Наполи 2:2 Аталанта Серия A Наполи 1:2 Аталанта Серия A
Аталанта 1:2 Наполи Серия A Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Аталанта Серия A
1/8 финала
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1/4 финала
2 Интер Милан
1 Милан
4 Ювентус
0 СПАЛ 2013
4 Наполи
2 Специя
3 Аталанта
2 Лацио
1/2 финала
1 Интер Милан
2 Ювентус
0 Наполи
0 Аталанта
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    22'
    Играет Оспина в воротах сейчас. Дважды по его воротам производился выстрел с близкого расстояния, но кипер "Наполи" не сплоховал.
  • 21'
    Середина первого тайма у нас идет. "Наполи" пытается выровнять игру, и это получается у "адзурри", которые начинают перехватывать инициативу. 
  • 19'
    Сосредоточенными выглядят оба наставника, которые пока не понимают, как им реагировать на ту игру, которую показывают их коллективы. Пока, впрочем, никто корректировки в игру не вносит особо.
  • 18'
    Сапата имел реальную возможность вырваться на оперативный простор сейчас, но в пятку ему угодил снаряд, в результате чего сферу потеряли игроки "Аталанты".
  • Фол, нарушение
    16'
    В центре поля сфолил Кулибали. Очередная остановка в нашей встрече, которая не заканчивается карточкой желтого цвета.

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  • 15'
    Не получается пока у "Наполи" большим количеством игроков на чужую половину поля выбежать. Слишком плотно на всех участках футбольного поля играют гости.
  • Угловой
    14'
    Спокойно отбивается после двух корнеров кряду "Наполи", выбивая мяч подальше от опасной зоны. Хорошие действия в обороне.
  • Угловой
    12'
    Муриэль выполнял передачу с левого фланга в центр, но мяч на дальней штанге отбил за лицевую голкипер "Наполи". Очередной корнер в матче.
  • Судья
    11'
    Снабжал Сапата сейчас снарядом Муриэля, который пытался нанести удар по воротам, но был остановлен одним из соперников в жестком подкате. Без фола!
  • 10'
    Первый 10 минут благополучно истекли. "Аталанта" пока активнее смотрится на поле, но опаснее действует команда Гаттузо, которая успела даже отличиться ударом в створ ворот.
  • Угловой
    9'
    Угловой неудачно следом разыграли и неаполитанцы, которые потеряли мяч, упустив его за пределы футбольного газона.
  • Опасный момент
    8'
    МОМЕНТ! Голлини! Спасает он свой коллектив сейчас. Из-за пределов штрафной нанес удар по рамке соперника Инсинье, и вратарь "Аталанты" в прекрасном прыжке перевел мяч на угловой!
  • 7'
    К слову, угловой не лучшим образом разыграла "богиня", которая потеряла футбольный снаряд, позволив сорпернику выбить мяч подальше от опасной зоны.
  • Угловой
    6'
    Муриэль справа рвался к воротам соперника и выполнил прострел в центр штрафной, но Кулибали прервал этот пас, отправив сферу за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    5'
    Демме фолит в районе центрального круга. Было нарушение в этой ситуации, и рефери в связи с этим решил назначить штрафной удар.
  • Фол, нарушение
    3'
    Демме по центру подключал Лосано, но игрок "Наполи", пытаясь дотянуться до мяча, фолит против своего соперника. Очередная остановка в игре.
  • 2'
    Сразу же попытались неаполитанцы сбегать в штрафную соперника, но первая же массивная атака не привела ни к чему интересному.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча у нас в Неаполе. Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
    Ассистент: Сержио Рангетти (Италия);
    Ассистент: Давиде Империале (Италия);
    Резервный: Маурицио Мариани (Рим, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители итальянского футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Кубку Италии. В рамках первого полуфинального поединка сыграют «Наполи» и «Аталанта». Встреча состоится в Неаполе, на стадионе «Сан-Паоло».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 149
Наполи 49.7% (74)
X 29.5% (44)
Аталанта 20.8% (31)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Аталанта
3.24
3.52
2.65
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.50 2.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.60 3.50 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.52 2.59
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.15 2.46
  3.24 3.15 2.35

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.20 2.26 1.65 1.79 2.03 1.52 2.55 1.20 4.60 1.07 8.40
9.40 1.02 4.10 1.19 3.34 1.29 2.15 1.67 1.73 2.11 1.53 2.67 1.23 4.20 1.17 4.75 1.05 8.00 1.04 8.10
8.32 1.04 7.13 1.06 3.25 1.33 2.50 1.53 1.77 2.04 1.96 1.89 1.40 2.90 1.28 3.60 1.11 6.50 1.09 7.20 1.04 8.18 1.03 8.73 1.01 15.50
2.77 1.47 2.40 1.60 2.03 1.83 1.72 2.18 1.55 2.51 1.96 1.91 1.71 2.20 1.56 2.51 1.46 2.79 1.17 5.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.22 1.61 1.53 2.39 1.14 5.20
3.15 1.36 2.17 1.69 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.70
2.55 1.50 1.66 2.20 1.31 3.35 1.07 6.96 1.05 8.05
2.15 1.72 1.77 2.08 1.38 3.07 1.26 3.88 1.50 2.69 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.93 1.81 1.27 3.55
4.60 1.19 3.26 1.34 1.91 1.89 1.40 2.95 1.26 3.85
4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.08 1.28 3.33 1.18 4.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
2.70 1.43
3.25 1.33
Где смотреть матч Наполи 0:0 Аталанта онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 0:0 Аталанта

Исход игры
Наполи
49.7% (74)
Ничья
29.5% (44)
Аталанта
20.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
77.7% (115)
Меньше
22.3% (33)
Обе команды забьют
Да
93.24% (138)
Нет
6.76% (10)
Популярный счёт
2:1 Наполи
40.3% (60)
1:1 Ничья
15.4% (23)
1:2 Аталанта
15.4% (23)
2:2 Ничья
14.1% (21)
2:3 Аталанта
2.7% (4)
3:2 Наполи
2.7% (4)
2:0 Наполи
2.7% (4)
1:0 Наполи
2% (3)
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