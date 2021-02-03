В центре поля сфолил Кулибали. Очередная остановка в нашей встрече, которая не заканчивается карточкой желтого цвета.

Сапата имел реальную возможность вырваться на оперативный простор сейчас, но в пятку ему угодил снаряд, в результате чего сферу потеряли игроки "Аталанты".

Сосредоточенными выглядят оба наставника, которые пока не понимают, как им реагировать на ту игру, которую показывают их коллективы. Пока, впрочем, никто корректировки в игру не вносит особо.

Середина первого тайма у нас идет. "Наполи" пытается выровнять игру, и это получается у "адзурри", которые начинают перехватывать инициативу.

Играет Оспина в воротах сейчас. Дважды по его воротам производился выстрел с близкого расстояния, но кипер "Наполи" не сплоховал.

15' Не получается пока у "Наполи" большим количеством игроков на чужую половину поля выбежать. Слишком плотно на всех участках футбольного поля играют гости.

14' Спокойно отбивается после двух корнеров кряду "Наполи", выбивая мяч подальше от опасной зоны. Хорошие действия в обороне.

12' Муриэль выполнял передачу с левого фланга в центр, но мяч на дальней штанге отбил за лицевую голкипер "Наполи". Очередной корнер в матче.

11' Снабжал Сапата сейчас снарядом Муриэля, который пытался нанести удар по воротам, но был остановлен одним из соперников в жестком подкате. Без фола!

10' Первый 10 минут благополучно истекли. "Аталанта" пока активнее смотрится на поле, но опаснее действует команда Гаттузо, которая успела даже отличиться ударом в створ ворот.

9' Угловой неудачно следом разыграли и неаполитанцы, которые потеряли мяч, упустив его за пределы футбольного газона.

8' МОМЕНТ! Голлини! Спасает он свой коллектив сейчас. Из-за пределов штрафной нанес удар по рамке соперника Инсинье, и вратарь "Аталанты" в прекрасном прыжке перевел мяч на угловой!

7' К слову, угловой не лучшим образом разыграла "богиня", которая потеряла футбольный снаряд, позволив сорпернику выбить мяч подальше от опасной зоны.

6' Муриэль справа рвался к воротам соперника и выполнил прострел в центр штрафной, но Кулибали прервал этот пас, отправив сферу за лицевую линию.

5' Демме фолит в районе центрального круга. Было нарушение в этой ситуации, и рефери в связи с этим решил назначить штрафной удар.

3' Демме по центру подключал Лосано, но игрок "Наполи", пытаясь дотянуться до мяча, фолит против своего соперника. Очередная остановка в игре.

2' Сразу же попытались неаполитанцы сбегать в штрафную соперника, но первая же массивная атака не привела ни к чему интересному.