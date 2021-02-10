  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Аталанта
2:0
Первый тайм: 30'
Наполи
0'
7' Желтая карточка
Паломино Хосе
1:0
10' Гол
Сапата Дуван
2:0
16' Гол
Пессина Маттео
25' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
30'
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
4
Шутало
Бошко
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
33
Ррахмани
Амир
19
Максимович
Никола
23
Хюсай
Эльсейд
7
Элмас
Эльиф
5
Бакайоко
Тьемуэ
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
24
Инсинье
Лоренцо
Аталанта
3-4-1-2
Наполи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.5
2. Муриэль Луис 1 0.25
3. Сапата Дуван 1 0.25
4. Малиновский Руслан 1 0.25
5. Джимсити Берат 1 0.25
6. Пессина Маттео 1 0.25
7. Шутало Бошко 1 0.25
8. Де Рон Мартен 0 0
9. Госенс Робин 0 0
10. Ромеро Кристиан 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 2 0.5
2. Кулибали Калиду 1 0.25
3. Ди Лоренцо Джованни 1 0.25
4. Политано Маттео 1 0.25
5. Петанья Андреа 1 0.25
6. Элмас Эльиф 1 0.25
7. Инсинье Лоренцо 0 0
8. Демме Диего 0 0
9. Зелиньски Пётр 0 0
10. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Паломино Хосе 1 1
2. Ромеро Кристиан 2 0
3. Иличич Йосип 1 0
4. Малиновский Руслан 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Кулибали Калиду 1 0
2. Руй Мариу 1 0
3. Лосано Ирвинг 1 0
4. Хюсай Эльсейд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Наполи 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио
Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта
Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя
Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Наполи 0:0 Аталанта Кубок Наполи 4:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Наполи Серия A Наполи 2:2 Аталанта Серия A
Наполи 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Наполи Серия A Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A
1/8 финала
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1/4 финала
2 Интер Милан
1 Милан
4 Ювентус
0 СПАЛ 2013
4 Наполи
2 Специя
3 Аталанта
2 Лацио
1/2 финала
1 Интер Милан
2 Ювентус
0 Наполи
0 Аталанта
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 30'
    У Ди Лоренцо справа не прошла передача в центр на Осимхена.
  • 28'
    Лосано на фланге перехватил пас Госенса, но сам ошибся с передачей вперёд на Осимхена.
  • Желтая карточка
    27'
    Хюсай в центре поля схватил руками убегавшего вперёд Пессину и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    26'
    Элмас исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • 25'
    Зелиньнски справа прострелил к воротам. Мяч выбит на Инсинье, который с линии штрафной площади пробил левее ворот.

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  • Фол, нарушение
    24'
    Ррахмани у центрального круга сбил Муриэля.
  • 23'
    Осимхен показывает, что в центре поля Толой ударил его по лицу, но арбитр этого эпизода не видел и санкций применять не стал.
  • 22'
    "Наполи" пытается играть активнее, но пока игра в пас впереди у гостей получается не лучшим образом.
  • Фол, нарушение
    20'
    Сапата у центрального круга сбил Бакайоко.
  • Фол, нарушение
    19'
    Сапата в центре поля подтолкнул в спину Максимовича.
  • Фол, нарушение
    18'
    Муриэль на фланге врезался в Лосано.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ПЕССИНА!!! Сапата в штрафной площади пасом в касание слева вывел к воротам Пессину. Маттео пробил в ближнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку.
  • Травма, повреждение
    16'
    Осимхен в стыке с Де Роном получил небольшое повреждение. Партнёры выбили мяч за пределы поля, но выход медиков не потребовался.
  • 15'
    Муриэль сделал длинный заброс вперёд, но Сапата рывка не сделал.
  • Фол, нарушение
    14'
    Сапата у центрального круга попал локтем в бок Максимовичу.
  • 13'
    Заброс Ди Лоренцо вперёд оказался безадресным.
  • 12'
    Госенс слева навес к воротам исполнил немного сильно. Сапата в прыжке достать мяч не мог.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    САПАТА!!! Сапата справа с двадцати четырёх метров мощным ударом отправил мяч в дальний угол.
  • 10'
    Муриэль в штрафной площади оказался в окружении соперников и продолжить атаку ударом или пасом не смог.
  • 9'
    В первые минуты встречи небольшое преимущество на стороне "Аталанты", но редкие контратаки гостей выглядят опаснее.
  • 8'
    Зелиньски справа со штрафного навесил к воротам. Мяч выбит на Инсинье, который с двадцати метров пробил немного правее цели.
  • Желтая карточка
    7'
    Паломино на фланге сбил Лосано и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 6'
    Госенс слева прострелил в штрафную площадь. Мяч отскочил к Муриэлю, который с линии штрафной площади пробил в соперника.
  • Фол, нарушение
    5'
    Пессина на чужой половине поля придержал руками Бакайоко.
  • 4'
    Лосано справа покатил мяч на Инсинье, который с пятнадцати метров низом пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    3'
    Муриэль на левом фланге атаки нарушил правила.
  • 2'
    "Аталанта" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Наполи" - в голубых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Атлети Адзурри"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного полуфинального матча кубка Италии, в котором сыграют «Аталанта» и «Наполи». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 154
Аталанта 72.7% (112)
X 19.5% (30)
Наполи 7.8% (12)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Наполи
2.05
3.90
4.10
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.65 3.75
Бонус: 10 000 ₽ 1.82 3.90 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.65 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.40 3.80
  2.04 3.66 3.75

Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.80 1.19 2.33 1.61 1.85 1.97 1.55 2.48 1.26 3.50 1.22 4.40 1.08 8.00
9.90 1.01 9.00 1.04 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.35 1.02 9.50 1.02 9.50
8.52 1.04 7.34 1.06 3.25 1.33 2.55 1.50 1.80 2.00 1.78 2.10 1.42 2.85 1.75 2.18 1.30 3.50 1.12 6.10 1.10 6.80 1.03 9.90 1.03 9.70 1.01 17.50
4.14 1.26 3.15 1.40 2.38 1.63 2.02 1.87 1.80 2.09 1.58 2.48 1.56 2.55 1.39 3.12 1.15 6.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 2.30 1.57 1.56 2.34 1.14 5.20
3.10 1.37 2.05 1.77 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
2.55 1.50 1.68 2.18 1.33 3.25 1.07 6.87 1.05 7.95
3.23 1.38 2.66 1.52 2.09 1.82 1.66 2.32 1.47 2.82 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.96 1.79 1.49 2.50 1.28 3.45
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.05 1.30 3.22 1.19 4.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.30
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
3.25 1.33
Где смотреть матч Аталанта 2:0 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Наполи

Исход игры
Аталанта
72.7% (112)
Ничья
19.5% (30)
Наполи
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
78.77% (115)
Меньше
21.23% (31)
Обе команды забьют
Да
93.15% (136)
Нет
6.85% (10)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
56.5% (87)
1:1 Ничья
13.6% (21)
1:0 Аталанта
4.5% (7)
1:2 Наполи
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.9% (6)
3:2 Аталанта
3.9% (6)
3:1 Аталанта
3.2% (5)
1:3 Наполи
1.3% (2)
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