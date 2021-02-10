Зелиньнски справа прострелил к воротам. Мяч выбит на Инсинье, который с линии штрафной площади пробил левее ворот.

Элмас исполнил подачу от углового флага. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

Хюсай в центре поля схватил руками убегавшего вперёд Пессину и получил жёлтую карточку.

Лосано на фланге перехватил пас Госенса, но сам ошибся с передачей вперёд на Осимхена.

У Ди Лоренцо справа не прошла передача в центр на Осимхена.

24' Ррахмани у центрального круга сбил Муриэля.

23' Осимхен показывает, что в центре поля Толой ударил его по лицу, но арбитр этого эпизода не видел и санкций применять не стал.

22' "Наполи" пытается играть активнее, но пока игра в пас впереди у гостей получается не лучшим образом.

20' Сапата у центрального круга сбил Бакайоко.

19' Сапата в центре поля подтолкнул в спину Максимовича.

18' Муриэль на фланге врезался в Лосано.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ПЕССИНА!!! Сапата в штрафной площади пасом в касание слева вывел к воротам Пессину. Маттео пробил в ближнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку.

16' Осимхен в стыке с Де Роном получил небольшое повреждение. Партнёры выбили мяч за пределы поля, но выход медиков не потребовался.

15' Муриэль сделал длинный заброс вперёд, но Сапата рывка не сделал.

14' Сапата у центрального круга попал локтем в бок Максимовичу.

13' Заброс Ди Лоренцо вперёд оказался безадресным.

12' Госенс слева навес к воротам исполнил немного сильно. Сапата в прыжке достать мяч не мог.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

САПАТА!!! Сапата справа с двадцати четырёх метров мощным ударом отправил мяч в дальний угол.

10' Муриэль в штрафной площади оказался в окружении соперников и продолжить атаку ударом или пасом не смог.

9' В первые минуты встречи небольшое преимущество на стороне "Аталанты", но редкие контратаки гостей выглядят опаснее.

8' Зелиньски справа со штрафного навесил к воротам. Мяч выбит на Инсинье, который с двадцати метров пробил немного правее цели.

7' Паломино на фланге сбил Лосано и получил первую жёлтую карточку в матче.

6' Госенс слева прострелил в штрафную площадь. Мяч отскочил к Муриэлю, который с линии штрафной площади пробил в соперника.

5' Пессина на чужой половине поля придержал руками Бакайоко.

4' Лосано справа покатил мяч на Инсинье, который с пятнадцати метров низом пробил левее ворот.

3' Муриэль на левом фланге атаки нарушил правила.

2' "Аталанта" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Наполи" - в голубых футболках и белых трусах.