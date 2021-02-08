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Аталанта
 
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Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.67
2. Муриэль Луис 1 0.33
3. Малиновский Руслан 1 0.33
4. Джимсити Берат 1 0.33
5. Шутало Бошко 1 0.33
6. Госенс Робин 0 0
7. Ромеро Кристиан 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 2 0.67
2. Кулибали Калиду 1 0.33
3. Ди Лоренцо Джованни 1 0.33
4. Политано Маттео 1 0.33
5. Петанья Андреа 1 0.33
6. Элмас Эльиф 1 0.33
7. Инсинье Лоренцо 0 0
8. Демме Диего 0 0
9. Зелиньски Пётр 0 0
10. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 2 0
2. Паломино Хосе 0 1
3. Иличич Йосип 1 0
4. Малиновский Руслан 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Кулибали Калиду 1 0
2. Руй Мариу 1 0
3. Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Наполи 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио
Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта
Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя
Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Наполи 0:0 Аталанта Кубок Наполи 4:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Наполи Серия A Наполи 2:2 Аталанта Серия A
Наполи 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Наполи Серия A Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A
1/8 финала
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1/4 финала
2 Интер Милан
1 Милан
4 Ювентус
0 СПАЛ 2013
4 Наполи
2 Специя
3 Аталанта
2 Лацио
1/2 финала
1 Интер Милан
2 Ювентус
0 Наполи
0 Аталанта
Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Аталанта 55.6% (25)
    X 31.1% (14)
    Наполи 13.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Наполи
    1.88
    4.10
    4.15
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.90 4.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.88 3.95 3.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.84 4.10 4.15
    Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.90 3.90
      1.87 4.00 3.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.00 1.18 2.41 1.58 1.91 1.90 1.58 2.40 1.23 4.20 1.09 7.60
    12.75 1.00 11.50 1.01 4.70 1.15 3.88 1.22 2.39 1.55 1.90 1.90 1.61 2.46 1.30 3.52 1.22 4.10 1.08 6.65 1.05 7.20
    16.50 0.00 12.00 1.01 4.70 1.17 4.00 1.25 2.46 1.59 2.14 1.71 1.93 1.93 1.72 2.20 1.53 2.41 1.30 3.50 1.23 4.20 1.08 6.80 1.07 7.50 1.01 12.00
    5.27 1.17 2.46 1.57 2.19 1.70 1.93 1.93 1.70 2.19 1.57 2.46 1.22 4.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 2.35 1.55 1.58 2.30 1.15 5.00
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20
    2.39 1.58 1.58 2.37 1.22 4.20
    2.86 1.40 2.39 1.58 1.85 2.01 1.56 2.43 1.35 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.15 2.01 1.75 1.49 2.50 1.30 3.35
    5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52
    3.40 1.28 2.01 1.76 1.48 2.48 1.31 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.54 2.38
    1.58 2.45
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.26
    3.70 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.44
    2.80 1.44
    Где смотреть матч Аталанта - Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Наполи

    Исход игры
    Аталанта
    55.6% (25)
    Ничья
    31.1% (14)
    Наполи
    13.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    97.73% (43)
    Нет
    2.27% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    48.9% (22)
    1:1 Ничья
    24.4% (11)
    1:2 Наполи
    8.9% (4)
    3:2 Аталанта
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    1:3 Наполи
    4.4% (2)
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