Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.67
|2.
|Муриэль Луис
|1
|0.33
|3.
|Малиновский Руслан
|1
|0.33
|4.
|Джимсити Берат
|1
|0.33
|5.
|Шутало Бошко
|1
|0.33
|6.
|Госенс Робин
|0
|0
|7.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|2
|0.67
|2.
|Кулибали Калиду
|1
|0.33
|3.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.33
|4.
|Политано Маттео
|1
|0.33
|5.
|Петанья Андреа
|1
|0.33
|6.
|Элмас Эльиф
|1
|0.33
|7.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|8.
|Демме Диего
|0
|0
|9.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|10.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|2.
|Паломино Хосе
|0
|1
|3.
|Иличич Йосип
|1
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кулибали Калиду
|1
|0
|2.
|Руй Мариу
|1
|0
|3.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Наполи
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =8 -2Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио
Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта
Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя
Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Наполи 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Наполи Серия A Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Наполи
Исход игры
Аталанта
55.6% (25)
Ничья
31.1% (14)
Наполи
13.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (32)
Меньше
27.27% (12)
Обе команды забьют
Да
97.73% (43)
Нет
2.27% (1)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
48.9% (22)
1:1 Ничья
24.4% (11)
1:2 Наполи
8.9% (4)
3:2 Аталанта
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
1:3 Наполи
4.4% (2)
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