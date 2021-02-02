В большом порядке Мартинес. Классный мяч забивает нападающий "Интера". Но стоит отметить и передачу Бареллы, которая также была великолепной, как и вся контратака миланского коллектива.

Барелла снова на правом фланге активно себя проявлял. Сбрасывал он сферу на Санчеса, которого на долю секунды сумел опередить Буффон, сыгравший на выходе.

Против Маккенни в центре поля были нарушены правила. Судья зафиксировал остановку игры, отдав мяч футболистам "Ювентуса".

Все равно чем-то недоволен сейчас Конте, который предъявляет претензии своим игрокам за то, что в обороне они играют слишком вальяжно.

Демирал в жестком подкате срубил сейчас на газон Санчеса. Все это было на глазах у главного арбитра встречи, который достал из кармашка первую карточку желтого цвета.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕС! 1:0!

Забивает быстрый гол коллектив Антонио Конте. Быстрая контратака "Интера". Передача с правого края от Бареллы в центр, и на опережении играет Мартинес, в касание отправляющий сферу в сетку, мимо Буффона!

8' В неком сумбуре играет сейчас туринский "Ювентуса". Команда пытается использовать то левый, то правый фланг, но в обороне у "Интера" полный порядок. В то же самое время, страдает атака миланского коллектива.

6' А тут на левом фланге у Бернардески обнаруживает офсайд лайнсмен, уверенно поднимая флажок. Было "вне игры", можно 33-му номеру "Юве" не спорить.

5' Первая попытка от "Интера" проникнуть в чужую штрафную. Отправляет сферу сейчас на партнера Мартинес, но Санчеса на долю секунды опережает Буффон.

4' Подсказывают оба тренера у кромки поля, как именно действовать их подопечным. Относительно медленный старт мы наблюдаем. Никто не хочет идти вперед, обнажая тыл.

3' Традиционно для себя спокойно начинают встречу соперники, попеременно перекатывая сферу в районе центрального круга. Слишком спокойное начало у нас.

2' Футболисты "Интера" сегодня предстали на поле в своей традиционной черно-синей форме, тогда как игроки "Ювентуса" вышли на футбольный газон в черно-бело полосатом обмундировании.