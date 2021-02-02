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Интер Милан
1:0
Первый тайм: 15'
Ювентус
0'
1:0
9' Гол
Мартинес Лаутаро
14' Желтая карточка
Демирал Мерих
15'
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Видаль
Артуро
15
Янг
Эшли
10
Мартинес
Лаутаро
7
Санчес
Алексис
77
Буффон
Джанлуиджи
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
28
Демирал
Мерих
12
Сандро
Алекс
Феррейра
33
Бернардески
Федерико
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
14
Маккенни
Уэстон
44
Кулушевски
Деян
7
Роналду
Криштиану
Интер Милан
3-5-2
Ювентус
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 (1) 0.67
2. Эриксен Кристиан 1 0.33
3. Мартинес Лаутаро 1 0.33
4. Видаль Артуро 1 (1) 0.33
5. Барелла Николо 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулушевски Деян 2 0.67
2. Мората Альваро 2 (1) 0.67
3. Кьеза Федерико 1 0.33
4. Фработта Джанлука 1 0.33
5. Рафья Хамза 1 0.33
6. Кьеллини Джорджо 0 0
7. Да Грака Козимо 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Лукаку Ромелу 2 0
2. Хакими Ашраф 2 0
3. Видаль Артуро 1 0
4. Санчес Алексис 1 0
5. Раноккия Андреа 1 0
6. Эриксен Кристиан 1 0
7. Брозович Марсело 1 0
8. Шкриньяр Милан 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 1 0
2. Бернардески Федерико 1 0
3. Бентанкур Родриго 1 0
4. Кьеза Федерико 1 0
5. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Интер Милан 0 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Ювентус 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус
Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи
Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Интер Милан 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов
Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
1/8 финала
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1/4 финала
2 Интер Милан
1 Милан
4 Ювентус
0 СПАЛ 2013
4 Наполи
2 Специя
3 Аталанта
2 Лацио
1/2 финала
0 Интер Милан
0 Ювентус
0 Наполи
0 Аталанта
Финал
?
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Демирал в жестком подкате срубил сейчас на газон Санчеса. Все это было на глазах у главного арбитра встречи, который достал из кармашка первую карточку желтого цвета.
  • 14'
    Все равно чем-то недоволен сейчас Конте, который предъявляет претензии своим игрокам за то, что в обороне они играют слишком вальяжно.
  • Фол, нарушение
    13'
    Против Маккенни в центре поля были нарушены правила. Судья зафиксировал остановку игры, отдав мяч футболистам "Ювентуса".
  • 11'
    Барелла снова на правом фланге активно себя проявлял. Сбрасывал он сферу на Санчеса, которого на долю секунды сумел опередить Буффон, сыгравший на выходе.
  • 10'
    В большом порядке Мартинес. Классный мяч забивает нападающий "Интера". Но стоит отметить и передачу Бареллы, которая также была великолепной, как и вся контратака миланского коллектива.

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  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕС! 1:0!
    Забивает быстрый гол коллектив Антонио Конте. Быстрая контратака "Интера". Передача с правого края от Бареллы в центр, и на опережении играет Мартинес, в касание отправляющий сферу в сетку, мимо Буффона!
  • 8'
    В неком сумбуре играет сейчас туринский "Ювентуса". Команда пытается использовать то левый, то правый фланг, но в обороне у "Интера" полный порядок. В то же самое время, страдает атака миланского коллектива.
  • Офсайд
    6'
    А тут на левом фланге у Бернардески обнаруживает офсайд лайнсмен, уверенно поднимая флажок. Было "вне игры", можно 33-му номеру "Юве" не спорить.
  • 5'
    Первая попытка от "Интера" проникнуть в чужую штрафную. Отправляет сферу сейчас на партнера Мартинес, но Санчеса на долю секунды опережает Буффон.
  • 4'
    Подсказывают оба тренера у кромки поля, как именно действовать их подопечным. Относительно медленный старт мы наблюдаем. Никто не хочет идти вперед, обнажая тыл.
  • 3'
    Традиционно для себя спокойно начинают встречу соперники, попеременно перекатывая сферу в районе центрального круга. Слишком спокойное начало у нас.
  • 2'
    Футболисты "Интера" сегодня предстали на поле в своей традиционной черно-синей форме, тогда как игроки "Ювентуса" вышли на футбольный газон в черно-бело полосатом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, с небольшим запозданием начинается у нас футбольный поединок в Милане. С центра поля мяч разыграли футболисты "Ювентуса". Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия);
    Ассистент: Чиро Карбоне (Италия);
    Ассистент: Джорджо Перетти (Италия);
    Резервный: Давиде Масса (Империя, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках первого полуфинального поединка Кубка Италии сойдутся лицом к лицу футболисты миланского «Интера» и «Ювентуса». Встреча состоится в Милане, на стадионе «Джузеппе Меацца».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 163
Интер Милан 43.6% (71)
X 34.4% (56)
Ювентус 22.1% (36)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Ювентус
2.28
4.35
7.72
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.28 3.25 3.30
  1.45 4.35 7.72

Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
8.00 1.08 3.00 1.39 2.25 1.65 1.67 2.22 1.43 2.85 1.25 4.00 1.13 5.70 1.08 8.20
1.90 1.97
3.05 1.40 2.67 1.50 2.27 1.67 1.89 1.97 1.68 2.26 2.30 1.66 1.96 1.93 1.68 2.26 1.25 4.11 1.10 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2.5 2.5
2.55 1.48 1.67 2.12 1.32 3.15 1.06 7.80
2.35 1.58 1.03 9.34
2.66 1.51 2.20 1.72 1.71 2.20 1.47 2.81 2.13 1.76 1.75 2.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2.5 2.5
3.45 1.28 2.35 1.55 1.56 2.32 1.14 5.20
3.35 1.31 1.12 5.27

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Интер Милан 1:0 Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Ювентус

Исход игры
Интер Милан
43.6% (71)
Ничья
34.4% (56)
Ювентус
22.1% (36)
Тотал 2.5
Больше
57.96% (91)
Меньше
42.04% (66)
Обе команды забьют
Да
89.17% (140)
Нет
10.83% (17)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
30.7% (50)
1:1 Ничья
30.1% (49)
1:2 Ювентус
16.6% (27)
1:0 Интер Милан
6.7% (11)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:2 Интер Милан
2.5% (4)
0:1 Ювентус
2.5% (4)
2:3 Ювентус
1.2% (2)
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