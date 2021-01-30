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Интер Милан
 
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Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 (1) 1
2. Эриксен Кристиан 1 0.5
3. Видаль Артуро 1 (1) 0.5
4. Барелла Николо 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулушевски Деян 2 1
2. Мората Альваро 2 (1) 1
3. Кьеза Федерико 1 0.5
4. Фработта Джанлука 1 0.5
5. Рафья Хамза 1 0.5
6. Кьеллини Джорджо 0 0
7. Да Грака Козимо 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Лукаку Ромелу 2 0
2. Хакими Ашраф 2 0
3. Видаль Артуро 1 0
4. Санчес Алексис 1 0
5. Раноккия Андреа 1 0
6. Эриксен Кристиан 1 0
7. Брозович Марсело 1 0
8. Шкриньяр Милан 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 1 0
2. Бернардески Федерико 1 0
3. Бентанкур Родриго 1 0
4. Кьеза Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Интер Милан 0 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Ювентус 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус
Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи
Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Интер Милан 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов
Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
1/8 финала
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1/4 финала
2 Интер Милан
1 Милан
4 Ювентус
0 СПАЛ 2013
4 Наполи
2 Специя
3 Аталанта
2 Лацио
1/2 финала
0 Интер Милан
0 Ювентус
0 Наполи
0 Аталанта
Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Интер Милан 51.6% (16)
    X 29% (9)
    Ювентус 19.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Ювентус
    2.39
    3.66
    2.88
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.39 3.66 2.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
    3.70 1.29 2.85 1.44 2.24 1.68 1.94 1.93 1.71 2.18 1.50 2.67 1.33 3.40 1.12 6.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
    2.83 1.41 2.43 1.56 1.97 1.89 1.55 2.44 1.37 2.97
    Где смотреть матч Интер Милан - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус

    Исход игры
    Интер Милан
    51.6% (16)
    Ничья
    29% (9)
    Ювентус
    19.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.67% (23)
    Меньше
    23.33% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (30)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    45.2% (14)
    1:1 Ничья
    22.6% (7)
    1:2 Ювентус
    19.4% (6)
    3:2 Интер Милан
    6.5% (2)
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