Интер Милан
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Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2 (1)
|1
|2.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.5
|3.
|Видаль Артуро
|1 (1)
|0.5
|4.
|Барелла Николо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулушевски Деян
|2
|1
|2.
|Мората Альваро
|2 (1)
|1
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.5
|4.
|Фработта Джанлука
|1
|0.5
|5.
|Рафья Хамза
|1
|0.5
|6.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|7.
|Да Грака Козимо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|2.
|Хакими Ашраф
|2
|0
|3.
|Видаль Артуро
|1
|0
|4.
|Санчес Алексис
|1
|0
|5.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|6.
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|7.
|Брозович Марсело
|1
|0
|8.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|1
|0
|2.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|3.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|4.
|Кьеза Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Интер Милан
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Ювентус
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =4 -3Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус
Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи
Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус
Исход игры
Интер Милан
51.6% (16)
Ничья
29% (9)
Ювентус
19.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
76.67% (23)
Меньше
23.33% (7)
Обе команды забьют
Да
100% (30)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
45.2% (14)
1:1 Ничья
22.6% (7)
1:2 Ювентус
19.4% (6)
3:2 Интер Милан
6.5% (2)
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