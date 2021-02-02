  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Альмерия
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Севилья
0' 2'
13
Мартинес
Фернардо
2
Буньюэль
Айтор
6
Де
ла
Ос
Сесар
21
Брандарис
Хуан
15
Акиеме
Серхио
8
Петрович
Радосав
14
Робертоне
Лукас
32
Рамазани
Ларжи
23
Вильяльба
Франcиско
16
Ласо
Хосе
7
Вильяр
Хуан
13
Буну
Яссин
17
Видаль
Алеш
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
6
Гудель
Неманья
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
24
Гомес
Алехандро
9
Де
Йонг
Люк
5
Окампос
Лукас
Альмерия
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акече Агер 2 0.4
2. Умар Садик 2 0.4
3. Робертоне Лукас 2 0.4
4. Рамазани Ларжи 2 0.4
5. Аппиа Арвин 1 0.2
6. Вильяр Хуан 1 (1) 0.2
7. Корпас Хосе 0 0
8. Эскобар Хорди 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 0.6
2. Оскар Родригес 2 0.4
3. Ракитич Иван 1 0.2
4. Окампос Лукас 1 0.2
5. Хордан Хоан 1 (1) 0.2
6. Акунья Маркос 0 0
7. Торрес Оливер 0 0
8. Сусо Хесус 0 0

Карточки

Альмерия
# Игрок      
1. Фернандеш Иванилду 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 1 0
2. Видаль Алеш 1 0
3. Мунир Эль-Хаддади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Альмерия 10% (1) 10% (1) 40% (4) 0 0 40% (4) 0
 Севилья 25% (2) 12.5% (1) 50% (4) 0 0 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Альмерия Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Альмерия 3:1 Кастельон Альмерия 0:0 Осасуна Альмерия 2:2 Сабадель Альмерия 5:0 Алавес
Нумансия 1:2 Альмерия Альмерия 3:1 Понферрадина Эспаньол 2:1 Альмерия Оспиталет 1:4 Альмерия Альмерия 3:1 Малага Альмерия 1:0 Сарагоса Алькоркон 0:1 Альмерия Альмерия 0:1 Мальорка Реал Овьедо 1:2 Альмерия Альмерия 2:0 Тенерифе Альбасете 1:2 Альмерия Альмерия 2:1 Мирандес Райо Вальекано 0:1 Альмерия Сабадель 1:2 Альмерия Альмерия 0:0 Жирона Кастельон 1:2 Альмерия
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья
Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта

Последние игры между собой

Альмерия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Севилья 2:1 Альмерия Примера Альмерия 0:2 Севилья Примера Альмерия 1:3 Севилья Примера Севилья 2:1 Альмерия Примера
Альмерия 0:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Альмерия Примера Альмерия 2:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Альмерия Примера Севилья 2:1 Альмерия Примера Альмерия 0:1 Севилья Примера Севилья 1:4 Альмерия Первый дивизион Альмерия 1:0 Севилья Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 3'
    Пошла уже новая позиционная атака гостей.
  • 2'
    Продвинулись ближе к воротам соперника севильцы, заработали аут на правом фланге.
  • 1'
    "Севилья" держит мяч на своей половине.
  • Первый тайм начался
    1'
    Секундомер судьи запущен, матч начался!
  • До матча
  • Приветствуем любителей футбола на текстовой трансляции четвертьфинала Кубка Короля между "Альмерией" из Сегунды и "Севильей", представляющей Примеру. Вести онлайн будет Кирилл Иванцов. 
    • Прогнозы 152
    Альмерия 0.7% (1)
    X 2% (3)
    Севилья 97.4% (148)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Севилья
    7.95
    5.00
    1.50
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 2'
    Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Севилья контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Севилья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mediterraneo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.00 4.50 1.50
Бонус: 10 000 ₽ 7.80 4.50 1.43
Бонус: 5 000 ₽ 7.60 5.00 1.49
Бонус: 5 000 ₽ 7.90 4.50 1.44
  7.95 4.50 1.45

Самый высокий коэффициент на матч «Альмерия» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альмерия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альмерия» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.06 6.60 1.10 3.45 1.31 2.65 1.48 1.86 1.95 1.47 2.70 1.33 3.40 1.12 6.60
9.30 1.02 8.30 1.05 3.46 1.29 2.65 1.48 1.97 2.02 1.48 2.65 1.33 3.20 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.50
11.50 1.02 8.20 1.05 3.55 1.30 2.70 1.47 2.20 1.72 1.91 1.96 1.50 2.70 1.33 3.30 1.14 5.60 1.11 6.10 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 18.50
3.72 1.29 3.05 1.41 2.81 1.47 2.19 1.71 1.89 1.98 1.69 2.24 1.49 2.72 1.34 3.39 1.11 7.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.88 1.86 1.40 2.80 1.09 6.60
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
3.00 1.38 1.87 1.92 1.40 2.95 1.12 6.20 1.08 6.39
2.97 1.43 2.43 1.59 1.90 1.97 1.56 2.52 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.24 2.65 1.44 1.67 2.13 1.18 4.60
3.85 1.26 2.65 1.48 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
4.00 1.24 2.70 1.41 1.69 2.07 1.30 3.45 1.18 4.31

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.63
2.26 1.63
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.90 1.23
Где смотреть матч Альмерия 0:0 Севилья онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Севилья

Исход игры
Альмерия
0.7% (1)
Ничья
2% (3)
Севилья
97.4% (148)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
55.03% (82)
Нет
44.97% (67)
Популярный счёт
1:2 Севилья
41.4% (63)
0:2 Севилья
25.7% (39)
0:1 Севилья
16.4% (25)
1:3 Севилья
10.5% (16)
0:3 Севилья
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 