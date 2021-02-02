Альмерия
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Estadio Mediterraneo
Севилья
16
Ласо
Хосе
13
Буну
Яссин
17
Видаль
Алеш
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ласо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
24 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
-
22 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Корпас ХосеПолузащитник
-
10 Акече АгерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
17 Видаль АлешЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акече Агер
|2
|0.4
|2.
|Умар Садик
|2
|0.4
|3.
|Робертоне Лукас
|2
|0.4
|4.
|Рамазани Ларжи
|2
|0.4
|5.
|Аппиа Арвин
|1
|0.2
|6.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.2
|7.
|Корпас Хосе
|0
|0
|8.
|Эскобар Хорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|3
|0.6
|2.
|Оскар Родригес
|2
|0.4
|3.
|Ракитич Иван
|1
|0.2
|4.
|Окампос Лукас
|1
|0.2
|5.
|Хордан Хоан
|1 (1)
|0.2
|6.
|Акунья Маркос
|0
|0
|7.
|Торрес Оливер
|0
|0
|8.
|Сусо Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Иванилду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акунья Маркос
|1
|0
|2.
|Видаль Алеш
|1
|0
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Альмерия
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|0
|0
|40% (4)
|0
|Севилья
|25% (2)
|12.5% (1)
|50% (4)
|0
|0
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Альмерия Последние 20 матчей: +16 =2 -2Альмерия 3:1 Кастельон Альмерия 0:0 Осасуна Альмерия 2:2 Сабадель Альмерия 5:0 Алавес
Нумансия 1:2 Альмерия Альмерия 3:1 Понферрадина Эспаньол 2:1 Альмерия Оспиталет 1:4 Альмерия Альмерия 3:1 Малага Альмерия 1:0 Сарагоса Алькоркон 0:1 Альмерия Альмерия 0:1 Мальорка Реал Овьедо 1:2 Альмерия Альмерия 2:0 Тенерифе Альбасете 1:2 Альмерия Альмерия 2:1 Мирандес Райо Вальекано 0:1 Альмерия Сабадель 1:2 Альмерия Альмерия 0:0 Жирона Кастельон 1:2 Альмерия
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья
Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта
Последние игры между собой
Альмерия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Альмерия» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альмерия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альмерия» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Севилья
Исход игры
Альмерия
0.7% (1)
Ничья
2% (3)
Севилья
97.4% (148)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
55.03% (82)
Нет
44.97% (67)
Популярный счёт
1:2 Севилья
41.4% (63)
0:2 Севилья
25.7% (39)
0:1 Севилья
16.4% (25)
1:3 Севилья
10.5% (16)
0:3 Севилья
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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