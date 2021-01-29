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Альмерия
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акече Агер 2 0.5
2. Умар Садик 2 0.5
3. Робертоне Лукас 2 0.5
4. Рамазани Ларжи 2 0.5
5. Аппиа Арвин 1 0.25
6. Вильяр Хуан 1 (1) 0.25
7. Корпас Хосе 0 0
8. Эскобар Хорди 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 3 0.75
2. Оскар Родригес 2 0.5
3. Ракитич Иван 1 0.25
4. Окампос Лукас 1 0.25
5. Хордан Хоан 1 (1) 0.25
6. Акунья Маркос 0 0
7. Торрес Оливер 0 0
8. Сусо Хесус 0 0

Карточки

Альмерия
# Игрок      
1. Фернандеш Иванилду 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 1 0
2. Видаль Алеш 1 0
3. Мунир Эль-Хаддади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Альмерия 10% (1) 10% (1) 40% (4) 0 0 40% (4) 0
 Севилья 25% (2) 12.5% (1) 50% (4) 0 0 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Альмерия Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Альмерия 3:1 Кастельон Альмерия 0:0 Осасуна Альмерия 2:2 Сабадель Альмерия 5:0 Алавес
Нумансия 1:2 Альмерия Альмерия 3:1 Понферрадина Эспаньол 2:1 Альмерия Оспиталет 1:4 Альмерия Альмерия 3:1 Малага Альмерия 1:0 Сарагоса Алькоркон 0:1 Альмерия Альмерия 0:1 Мальорка Реал Овьедо 1:2 Альмерия Альмерия 2:0 Тенерифе Альбасете 1:2 Альмерия Альмерия 2:1 Мирандес Райо Вальекано 0:1 Альмерия Сабадель 1:2 Альмерия Альмерия 0:0 Жирона Кастельон 1:2 Альмерия
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья
Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта

Последние игры между собой

Альмерия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Севилья 2:1 Альмерия Примера Альмерия 0:2 Севилья Примера Альмерия 1:3 Севилья Примера Севилья 2:1 Альмерия Примера
Альмерия 0:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Альмерия Примера Альмерия 2:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Альмерия Примера Севилья 2:1 Альмерия Примера Альмерия 0:1 Севилья Примера Севилья 1:4 Альмерия Первый дивизион Альмерия 1:0 Севилья Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Альмерия - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2021, осталось 2 дня 20 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Альмерия 0% (0)
    X 6.3% (2)
    Севилья 93.8% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Севилья
    4.82
    3.72
    1.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.72 1.90
      4.82 3.52 1.82

    Самый высокий коэффициент на матч «Альмерия» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альмерия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альмерия» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
    7.80 1.04 6.60 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.74 2.34 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.20 1.04 7.70
    3.06 1.39 2.67 1.50 2.25 1.67 1.87 1.99 1.65 2.29 1.48 2.72 1.22 4.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.68 1.47 1.75 2.08 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
    2.67 1.50 2.20 1.71 1.69 2.21 1.44 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
    Где смотреть матч Альмерия - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Альмерия - Севилья

    Исход игры
    Альмерия
    0% (0)
    Ничья
    6.3% (2)
    Севилья
    93.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.29% (19)
    Меньше
    38.71% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    64.52% (20)
    Нет
    35.48% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    50% (16)
    0:2 Севилья
    18.8% (6)
    0:1 Севилья
    12.5% (4)
    1:3 Севилья
    9.4% (3)
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