Альмерия
Позже
Стадион: Estadio Mediterraneo
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акече Агер
|2
|0.5
|2.
|Умар Садик
|2
|0.5
|3.
|Робертоне Лукас
|2
|0.5
|4.
|Рамазани Ларжи
|2
|0.5
|5.
|Аппиа Арвин
|1
|0.25
|6.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.25
|7.
|Корпас Хосе
|0
|0
|8.
|Эскобар Хорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|3
|0.75
|2.
|Оскар Родригес
|2
|0.5
|3.
|Ракитич Иван
|1
|0.25
|4.
|Окампос Лукас
|1
|0.25
|5.
|Хордан Хоан
|1 (1)
|0.25
|6.
|Акунья Маркос
|0
|0
|7.
|Торрес Оливер
|0
|0
|8.
|Сусо Хесус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Иванилду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акунья Маркос
|1
|0
|2.
|Видаль Алеш
|1
|0
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Альмерия
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|0
|0
|40% (4)
|0
|Севилья
|25% (2)
|12.5% (1)
|50% (4)
|0
|0
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Альмерия Последние 20 матчей: +16 =2 -2Альмерия 3:1 Кастельон Альмерия 0:0 Осасуна Альмерия 2:2 Сабадель Альмерия 5:0 Алавес
Нумансия 1:2 Альмерия Альмерия 3:1 Понферрадина Эспаньол 2:1 Альмерия Оспиталет 1:4 Альмерия Альмерия 3:1 Малага Альмерия 1:0 Сарагоса Алькоркон 0:1 Альмерия Альмерия 0:1 Мальорка Реал Овьедо 1:2 Альмерия Альмерия 2:0 Тенерифе Альбасете 1:2 Альмерия Альмерия 2:1 Мирандес Райо Вальекано 0:1 Альмерия Сабадель 1:2 Альмерия Альмерия 0:0 Жирона Кастельон 1:2 Альмерия
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья
Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта
Последние игры между собой
Альмерия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|4.80
|3.72
|1.90
|
|4.82
|3.52
|1.82
Самый высокий коэффициент на матч «Альмерия» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альмерия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альмерия» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Альмерия - Севилья
Исход игры
Альмерия
0% (0)
Ничья
6.3% (2)
Севилья
93.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
61.29% (19)
Меньше
38.71% (12)
Обе команды забьют
Да
64.52% (20)
Нет
35.48% (11)
Популярный счёт
1:2 Севилья
50% (16)
0:2 Севилья
18.8% (6)
0:1 Севилья
12.5% (4)
1:3 Севилья
9.4% (3)
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