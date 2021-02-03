Леванте
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Вильярреал
25' Желтая карточкаБарди Энис
2
Сон
14
Везу
Рубен
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
20
Пенья
Рубен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
-
10 Барди ЭнисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенНападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леон Серхио
|5
|1
|2.
|Коке Хорхе II
|1
|0.2
|3.
|Малса Микаэль
|1
|0.2
|4.
|Барди Энис
|1
|0.2
|5.
|Коке Вегас
|1
|0.2
|6.
|Giorgi Kochorashvili
|1
|0.2
|7.
|Моралес Луис
|1 (1)
|0.2
|8.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|9.
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пино Йереми
|3
|0.6
|2.
|Ниньо Фер
|3 (1)
|0.6
|3.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.2
|4.
|Бакка Карлос
|1
|0.2
|5.
|Коста Хауме
|1
|0.2
|6.
|Шакла Софьян
|1
|0.2
|7.
|Раба Даниэль
|1
|0.2
|8.
|Alejandro Millan
|1
|0.2
|9.
|Гомес Мойсес
|0
|0
|10.
|Фойт Хуан
|0
|0
|11.
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барди Энис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|1
|0
|2.
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|3.
|Раба Даниэль
|1
|0
|4.
|Баэна Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|0
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|Вильярреал
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +9 =8 -3Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте
Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =9 -1Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада
Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Вильярреал: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Леванте 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Леванте Примера Вильярреал 2:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Леванте 0:2 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леванте Международные матчи (клубы) Леванте 1:0 Вильярреал Примера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Вильярреал
Исход игры
Леванте
20.4% (30)
Ничья
27.2% (40)
Вильярреал
52.4% (77)
Тотал 2.5
Больше
57.64% (83)
Меньше
42.36% (61)
Обе команды забьют
Да
81.25% (117)
Нет
18.75% (27)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
37.4% (55)
1:1 Ничья
23.1% (34)
2:1 Леванте
12.2% (18)
0:1 Вильярреал
10.2% (15)
1:0 Леванте
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Вильярреал
2% (3)
0:2 Вильярреал
1.4% (2)
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