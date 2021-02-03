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  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Вильярреал
0'
25' Желтая карточка
Барди Энис
32'
34
Карденас
Дани
2
Сон
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
3
Антонио
Гарсия
23
Коке
Хорхе
II
12
Малса
Микаэль
5
Радоя
Неманья
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
21
Гомес
Даниэль
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
14
Тригерос
Мануэль
20
Пенья
Рубен
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
Леванте
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

25'
Барди Энис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леон Серхио 5 1
2. Коке Хорхе II 1 0.2
3. Малса Микаэль 1 0.2
4. Барди Энис 1 0.2
5. Коке Вегас 1 0.2
6. Giorgi Kochorashvili 1 0.2
7. Моралес Луис 1 (1) 0.2
8. Антонио Гарсия 0 0
9. Де Фрутос Хорхе 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пино Йереми 3 0.6
2. Ниньо Фер 3 (1) 0.6
3. Педраса Альфонсо 1 0.2
4. Бакка Карлос 1 0.2
5. Коста Хауме 1 0.2
6. Шакла Софьян 1 0.2
7. Раба Даниэль 1 0.2
8. Alejandro Millan 1 0.2
9. Гомес Мойсес 0 0
10. Фойт Хуан 0 0
11. Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Барди Энис 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Коклен Франсис 1 0
2. Тригерос Мануэль 1 0
3. Раба Даниэль 1 0
4. Баэна Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 0 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Вильярреал 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте
Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =9 -1
Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада
Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Вильярреал: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Вильярреал 2:1 Леванте Ла Лига Вильярреал 1:2 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 2:1 Леванте Ла Лига Вильярреал 1:1 Леванте Товарищеские матчи
Леванте 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Леванте Примера Вильярреал 2:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Леванте 0:2 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леванте Международные матчи (клубы) Леванте 1:0 Вильярреал Примера
  • Первый тайм
  • 35'
    Пробивал Педраса с острого угла после паса в исполнении Парехо, но смог спасти свою команду Карденас.
  • 34'
    С левого фланга навесил Педраса на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не дотянулся до мяча головой Альбиоль.
  • Угловой
    33'
    Гомес в разрез отдавал в штрафную, куда врывался Педраса, но в подкате вынес сферу на угловой Сон.
  • 32'
    Сместился с фланга к линии штрафной Тригерос и пробил по воротам, но от спины защитника сфера полетела в руки Карденасу.
  • 31'
    Зацепился за мяч на фланге Пенья и забросил вперед на Фойта, но перехватил в подкате Антонио.

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  • 30'
    Отдал пас Сон с фланга в штрафную, куда ворвался Гомес и пробил низом в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 29'
    Вырезал диагональ Парехо в штрафную на Алькасера, но тот не понял задумки партнера и не побежал за мячом. 
  • 28'
    Прорывался по флангу Везу и прострелил в центр штрафной, где упал Малса в борьбе с Кокленом, но судья проигнорировал этот эпизод.
  • 27'
    Со штрафного закручивал в ближний угол Парехо, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Карденаса.
  • 26'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Мойсес Гомес. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    25'
    В центре поля Барди откровенно грубо налетел на соперника. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.
  • 24'
    Со штрафного Барди навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь спокойно вынес мяч головой Коклен.
  • 23'
    Прорывался по флангу Рочина, но получил по ногам от Педрасы. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 22'
    Дальний заброс исполнял Радоя в штрафную на ход Барди, но мяч оказался в руках вышедшего из ворот Рульи.
  • 21'
    Получил по ногам в центре поля Альбиоль от Гомеса. Штрафной удар будут исполнять игроки "Вильярреала".
  • 19'
    Прорвался Тригерос к штрафной соперника и отдал вперед на Парехо, но перехватил мяч Постиго.
  • 18'
    Грамотно подставился в центре поля Барди и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 17'
    Перед своей штрафной Постиго получил по ногам от Парехо. Судья все видел и зафиксировал фол в атаке.
  • 16'
    Пенья ушел от соперника по флангу и прострелил вдоль ворот, но здесь спокойно вынесли мяч подальше защитники.
  • 15'
    Прорвался по флангу Алькасер и покатил в центр на Парехо, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 14'
    Сместился в штрафную с фланга Гомес и отдал под удар Алькасеру, но выстрел последнего не стал проблемой для голкипера.
  • 13'
    С правого фланга навесил в штрафную Фойт на Парехо, но тому головой пробить не позволил Радоя.
  • 12'
    По флангу отдавал Сон на ход Коке, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 11'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды присматриваются друг к другу, боясь ошибиться. 
  • 10'
    Со штрафного навесил Барди на ближнюю штангу, куда врывался Коке, но пробить ему не позволил Педраса.
  • 9'
    Выскакивал на ворота соперника Алькасер после паса от Коклена, но в последний момент Постиго вынес мяч в подкате.
  • 8'
    Сон с правого фланга навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 7'
    В центре поля Рачина получил по ногам от Парехо. Штрафной удар будут исполнять хозяева поля.
  • 6'
    Дальний заброс исполнял Педраса по флангу на ход Гомесу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Опасный момент
    5'
    После навеса с фланга от Парехо мяч заметался по штрафной и прилетел к Торресу, который пробил головой с линии вратарской. Каким-то чудом смог перевести на угловой Карденас.
  • 4'
    Накрутил соперника на фланге Педраса, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но угодил в Постиго.
  • 3'
    Прорвался по правому флангу Коке и прострелил на дальнюю штангу. но здесь немного не дотянулся до мяча Гомес.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч Кубка Испании, в котором "Леванте" примет "Вильярреал". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 147
    Леванте 20.4% (30)
    X 27.2% (40)
    Вильярреал 52.4% (77)
    Все прогнозы
    1.66 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Вильярреал
    5.47
    3.84
    2.22
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 3.80 1.75
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.65 2.22
Бонус: 5 000 ₽ 3.86 3.78 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.70 1.75
  5.47 3.84 1.65

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.80 1.27 2.95 1.40 1.98 1.83 1.56 2.43 1.38 3.05 1.14 5.80
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.81 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
10.00 1.04 9.70 1.07 3.35 1.31 2.55 1.50 1.82 1.97 1.89 1.97 1.44 2.75 1.30 3.50 1.12 6.10 1.10 6.80 1.02 8.90 1.02 9.70 0.00 17.50
3.29 1.35 2.88 1.43 2.47 1.57 2.02 1.84 1.77 2.10 1.57 2.45 1.64 2.34 1.51 2.67 1.26 3.93 1.15 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.95 1.79 1.43 2.70 1.10 6.20
3.12 1.36 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.52 1.52 1.58 2.35 1.27 3.70 1.06 8.80 1.04 10.00
2.19 1.71 1.80 2.07 1.40 3.03 1.27 3.85 1.48 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 2.85 1.39 1.76 1.99 1.21 4.10
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.10
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.00 1.32
Где смотреть матч Леванте 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 0:0 Вильярреал

Исход игры
Леванте
20.4% (30)
Ничья
27.2% (40)
Вильярреал
52.4% (77)
Тотал 2.5
Больше
57.64% (83)
Меньше
42.36% (61)
Обе команды забьют
Да
81.25% (117)
Нет
18.75% (27)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
37.4% (55)
1:1 Ничья
23.1% (34)
2:1 Леванте
12.2% (18)
0:1 Вильярреал
10.2% (15)
1:0 Леванте
5.4% (8)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:3 Вильярреал
2% (3)
0:2 Вильярреал
1.4% (2)
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