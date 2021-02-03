Зацепился за мяч на фланге Пенья и забросил вперед на Фойта, но перехватил в подкате Антонио.

Сместился с фланга к линии штрафной Тригерос и пробил по воротам, но от спины защитника сфера полетела в руки Карденасу.

Гомес в разрез отдавал в штрафную, куда врывался Педраса, но в подкате вынес сферу на угловой Сон.

С левого фланга навесил Педраса на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не дотянулся до мяча головой Альбиоль.

Пробивал Педраса с острого угла после паса в исполнении Парехо, но смог спасти свою команду Карденас.

30' Отдал пас Сон с фланга в штрафную, куда ворвался Гомес и пробил низом в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

29' Вырезал диагональ Парехо в штрафную на Алькасера, но тот не понял задумки партнера и не побежал за мячом.

28' Прорывался по флангу Везу и прострелил в центр штрафной, где упал Малса в борьбе с Кокленом, но судья проигнорировал этот эпизод.

27' Со штрафного закручивал в ближний угол Парехо, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Карденаса.

26' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Мойсес Гомес. Потребуется ему помощь медиков.

25' В центре поля Барди откровенно грубо налетел на соперника. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.

24' Со штрафного Барди навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь спокойно вынес мяч головой Коклен.

23' Прорывался по флангу Рочина, но получил по ногам от Педрасы. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

22' Дальний заброс исполнял Радоя в штрафную на ход Барди, но мяч оказался в руках вышедшего из ворот Рульи.

21' Получил по ногам в центре поля Альбиоль от Гомеса. Штрафной удар будут исполнять игроки "Вильярреала".

19' Прорвался Тригерос к штрафной соперника и отдал вперед на Парехо, но перехватил мяч Постиго.

18' Грамотно подставился в центре поля Барди и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

17' Перед своей штрафной Постиго получил по ногам от Парехо. Судья все видел и зафиксировал фол в атаке.

16' Пенья ушел от соперника по флангу и прострелил вдоль ворот, но здесь спокойно вынесли мяч подальше защитники.

15' Прорвался по флангу Алькасер и покатил в центр на Парехо, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

14' Сместился в штрафную с фланга Гомес и отдал под удар Алькасеру, но выстрел последнего не стал проблемой для голкипера.

13' С правого фланга навесил в штрафную Фойт на Парехо, но тому головой пробить не позволил Радоя.

12' По флангу отдавал Сон на ход Коке, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

11' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды присматриваются друг к другу, боясь ошибиться.

10' Со штрафного навесил Барди на ближнюю штангу, куда врывался Коке, но пробить ему не позволил Педраса.

9' Выскакивал на ворота соперника Алькасер после паса от Коклена, но в последний момент Постиго вынес мяч в подкате.

8' Сон с правого фланга навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

7' В центре поля Рачина получил по ногам от Парехо. Штрафной удар будут исполнять хозяева поля.

6' Дальний заброс исполнял Педраса по флангу на ход Гомесу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

5' После навеса с фланга от Парехо мяч заметался по штрафной и прилетел к Торресу, который пробил головой с линии вратарской. Каким-то чудом смог перевести на угловой Карденас.

4' Накрутил соперника на фланге Педраса, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но угодил в Постиго.

3' Прорвался по правому флангу Коке и прострелил на дальнюю штангу. но здесь немного не дотянулся до мяча Гомес.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.