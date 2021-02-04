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  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Атлетик Б
0' 24'
1
Роблес
Жоэль
2
Монтойя
Мартин
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
24
Руибаль
Айтор
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
18
Де
Маркос
Оскар
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
12
Беренгер
Алекс
22
Гарсия
Рауль
20
Вильялибре
Асьер
Бетис
4-2-3-1
Атлетик Б
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иглесиас Борха 2 0.4
2. Каналес Серхио 2 (1) 0.4
3. Родри Родриго 1 0.2
4. Хуанми Мигель 1 0.2
5. Монтойя Мартин 1 0.2
6. Гидо Родригес 1 0.2
7. Эмерсон Жуниор 1 0.2
8. Миранда Хуан 1 0.2
9. Хоакин Санчес 0 0
10. Акуоку Поль 0 0
11. Лаинес Диего 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 1 0.33
2. Вильялибре Асьер 1 0.33
3. Уильямс Иньяки 1 0.33
4. Нуньес Унай 1 0.33
5. Муньяин Икер 0 0
6. Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Санабрия Антонио 1 1
2. Виктор Руис 1 0
3. Лаинес Диего 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Весга Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Бетис 0 10% (1) 40% (4) 0 20% (2) 10% (1) 20% (2)
 Атлетик Б 0 0 0 50% (2) 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта
Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б
Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте

Последние игры между собой

Бетис: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Атлетик Б 4:0 Бетис Ла Лига Атлетик Б 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 3:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Бетис Примера
Бетис 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера
  • Первый тайм
  • 25'
    Навес Иньиго с левого фланга прилетел в голову игрока хозяев.
  • 25'
    Слишком длинная подача получилась, но сохранили мяч гости.
  • Фол, нарушение
    24'
    Рауль Гарсия упал после контакта с Мирандой. Штрафной подаст с правой стороны "Атлетик" из Бильбао.
  • Фол, нарушение
    23'
    Руибаль то ли сфолил против лежавшего Беренгера, то ли мяч вышел от него за лицевую... Сфолил всё-таки.
  • Фол, нарушение
    22'
    А тут Вильялибре уже сам подтолкнул сзади Монтойю.

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  • Судья
    21'
    Вильялибре упал возле чужой штрафной - судья показал, что фола нет.
  • Фол, нарушение
    20'
    Дани Гарсия сфолил в подкате против Борхи Иглесиаса и сам получил маленькое повреждение.
  • 19'
    Беренгер подал корнер слева, и Весга на ближней штанге на опережение ударил головой мимо створа.
  • Угловой
    18'
    Впрочем, идёт "Атлетик" в атаку и зарабатывает угловой - Гидо Родригес выбил прострел в аут.
  • 18'
    Показали статистику владения мячом - у "Бетиса" даже больше процентов.
  • Фол, нарушение
    17'
    Борха Иглесиас получил на себе фол на фланге в центральной части  поля.
  • 16'
    "Бетис" подравнял игру по сравнению с тем, что происходило в первые минуты.
  • Фол, нарушение
    15'
    Зафиксировано небольшое нарушение Монтойи против Беренгера.
  • 14'
    Подача "Бетиса" слева на дальнюю штангу - Руибаль дотягивается до мяча, но ударом это назвать нельзя. 
  • Офсайд
    13'
    Очередной офсайд в матче - у Борхи Иглесиаса.
  • 12'
    Лекуе упал на правом фланге, но Фекир не фолил против него.
  • 11'
    Искры пока не летают над полем в нашей встрече.
  • 10'
    Правом флангом атаковал "Бетис" и наатаковал на аут в свою пользу.
  • Офсайд
    9'
    Офсайд во время подачи стандарта зафиксирован у команды из Бильбао.
  • Фол, нарушение
    8'
    Штрафной с левого полуфланга фланга исполнят гости, поскольку Иглесиас вернул должок Весге ответным нарушением.
  • Фол, нарушение
    7'
    Весга подтолкнул на левом фланге в атаке Борху Иглесиаса.
  • Фол, нарушение
    6'
    Карвалью поскользнулся и въехал в Рауля Гарсию.
  • Офсайд
    6'
    Офсайд зафиксирован у хозяев, и весьма спорный.
  • 5'
    Начинает позиционную атаку "Бетис". Посмотрим, что предложат сопернику севильцы.
  • 5'
    Высокая свечка прилетает в руки Роблесу.
  • Угловой
    4'
    Угловой заработал "Атлетик".
  • 4'
    Де Маркос простреливал слева, и могла возникнуть опасная ситуация, но Гидо вовремя сделал вынос в аут.
  • 3'
    Унай Симон принимает грудью пас от защитника, не допускает ошибку и выбивает мяч в поле.
  • 2'
    Гости пока активнее действуют на поле.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добрый вечер поклонникам испанского футбола! В четвертьфинале Кубка Короля "Бетис" принимает "Атлетик Бильбао". За ходом этого матча в текстовой трансляции на LiveResult.Ru будет следить Кирилл Иванцов.
    • Прогнозы 147
    Бетис 34% (50)
    X 43.5% (64)
    Атлетик Б 22.4% (33)
    Все прогнозы
    1.83 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Атлетик Б
    3.13
    3.28
    2.95
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.25 2.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.50 3.20 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.28 2.72
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.00 2.65
  3.13 2.88 2.67

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.07 3.20 1.35 2.43 1.57 1.74 2.10 1.28 3.70 1.09 7.40
7.80 1.04 6.70 1.08 2.94 1.38 2.24 1.65 1.72 2.24 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
6.50 1.11 4.90 1.17 2.35 1.58 1.75 2.05 1.89 1.97 1.44 2.75 1.18 4.75 1.14 5.55 1.02 9.75 1.02 10.34 1.01 13.50 1.01 14.50 0.00 22.00
5.83 1.15 2.75 1.48 2.19 1.72 1.92 1.96 1.62 2.38 1.47 2.79 1.37 3.20 1.49 2.69 1.43 2.95 1.22 4.42 1.10 7.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.75 2.01 1.35 3.00 1.07 7.20
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90 1.09 6.27 1.06 7.35
1.72 2.17 1.44 2.86 1.63 2.33 1.41 2.98 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.50 1.49 1.62 2.22 1.16 4.90
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.75
3.35 1.31 2.27 1.60 1.55 2.45 1.21 4.29 1.12 5.31

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.94
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.90 1.27
Где смотреть матч Бетис 0:0 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Бетис
34% (50)
Ничья
43.5% (64)
Атлетик Б
22.4% (33)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
75.69% (109)
Нет
24.31% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (56)
1:0 Бетис
17% (25)
2:1 Бетис
16.3% (24)
1:2 Атлетик Б
14.3% (21)
0:1 Атлетик Б
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:3 Атлетик Б
2% (3)
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