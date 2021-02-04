А тут Вильялибре уже сам подтолкнул сзади Монтойю.

Руибаль то ли сфолил против лежавшего Беренгера, то ли мяч вышел от него за лицевую... Сфолил всё-таки.

Рауль Гарсия упал после контакта с Мирандой. Штрафной подаст с правой стороны "Атлетик" из Бильбао.

Слишком длинная подача получилась, но сохранили мяч гости.

Навес Иньиго с левого фланга прилетел в голову игрока хозяев.

21' Вильялибре упал возле чужой штрафной - судья показал, что фола нет.

20' Дани Гарсия сфолил в подкате против Борхи Иглесиаса и сам получил маленькое повреждение.

19' Беренгер подал корнер слева, и Весга на ближней штанге на опережение ударил головой мимо створа.

18' Впрочем, идёт "Атлетик" в атаку и зарабатывает угловой - Гидо Родригес выбил прострел в аут.

18' Показали статистику владения мячом - у "Бетиса" даже больше процентов.

17' Борха Иглесиас получил на себе фол на фланге в центральной части поля.

16' "Бетис" подравнял игру по сравнению с тем, что происходило в первые минуты.

15' Зафиксировано небольшое нарушение Монтойи против Беренгера.

14' Подача "Бетиса" слева на дальнюю штангу - Руибаль дотягивается до мяча, но ударом это назвать нельзя.

13' Очередной офсайд в матче - у Борхи Иглесиаса.

12' Лекуе упал на правом фланге, но Фекир не фолил против него.

11' Искры пока не летают над полем в нашей встрече.

10' Правом флангом атаковал "Бетис" и наатаковал на аут в свою пользу.

9' Офсайд во время подачи стандарта зафиксирован у команды из Бильбао.

8' Штрафной с левого полуфланга фланга исполнят гости, поскольку Иглесиас вернул должок Весге ответным нарушением.

7' Весга подтолкнул на левом фланге в атаке Борху Иглесиаса.

6' Карвалью поскользнулся и въехал в Рауля Гарсию.

6' Офсайд зафиксирован у хозяев, и весьма спорный.

5' Начинает позиционную атаку "Бетис". Посмотрим, что предложат сопернику севильцы.

5' Высокая свечка прилетает в руки Роблесу.

4' Угловой заработал "Атлетик".

4' Де Маркос простреливал слева, и могла возникнуть опасная ситуация, но Гидо вовремя сделал вынос в аут.

3' Унай Симон принимает грудью пас от защитника, не допускает ошибку и выбивает мяч в поле.

2' Гости пока активнее действуют на поле.