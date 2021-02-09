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Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Вест Хэм
0' 31'
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
31
Матич
Неманья
11
Гринвуд
Мэйсон
34
Ван
де
Бек
Донни
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
18
Форнальс
Пабло
20
Боуэн
Джаррод
7
Ярмоленко
Андрей
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Диоп Исса
Огбонна Анджело

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 1 0.33
2. Гринвуд Мэйсон 1 0.33
3. Фернандеш Бруну 1 0.33
4. Мактоминай Скотт 1 0.33
5. Теллес Алекс 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ярмоленко Андрей 1 0.33
2. Доусон Крэйг 1 0.33
3. Форнальс Пабло 1 0.33
4. Oladapo Afolayan 1 0.33
5. Фредерикс Райан 0 0
6. Бенрахма Саид 0 0
7. Боуэн Джаррод 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Погба Поль 1 0
2. Теллес Алекс 1 0
3. Линделоф Виктор 1 0
4. Туанзебе Аксел 1 0
Вест Хэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Вест Хэм 25% (1) 0 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм
Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Угловой
    30'
    Теллес от углового флага навесил на Магуайра, удар которого пришёлся в Фабьянски.
  • Опасный момент
    29'
    Крессуэлл сумел заблокировать опаснейший удар Ван де Бека с десяти метров.
  • Угловой
    28'
    Теллес от углового флага навесил в центр штрафной площади. Линделоф головой пробил в дальний угол. Фабьянски в прыжке задел мяч, который ударился о штангу и отскочил в сторону.
  • Угловой
    27'
    Теллес разыграл угловой удар с партнёрами. Подача Алекса слева к воротам привела к следующему "стандарту".
  • 26'
    "Манчестер Юнайтед" с подавляющим преимуществом провёл первую половину тайма, но при этом хозяевам не удалось создать ни одного момента у ворот соперника.

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  • 25'
    Подачу Теллеса слева в штрафную площадь заблокировал Боуэн.
  • 24'
    Гринвуд справа наброс исполнил точно в руки Фабьянски.
  • 23'
    Рэшфорд слева издали решил пробить по воротам и попал в Доусмона на линии штрафной площади.
  • 22'
    Матич слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • 21'
    Подачу Теллеса слева к воротам заблокировал Цоуфал.
  • 20'
    Огбонна самостоятельно смог покинуть пределы поля и неспешно отправился в сторону раздевалки.Будем надеяться, что у защитника "Вест Хэма" всё ограничится ушибом.
  • Замена
    19'
    Замена в составе "Вест Хэма": вместо Анджело Огбонны на поле вышел Исса Диоп.
  • 18'
    Удар Гринвуда справа из пределов штрафной площади заблокировал Крессуэлл.
  • 17'
    Крессуэлл слева в касание исполнил прострел на Ярмоленко, которому соперники в центре штрафной площади не позволили развернуться лицом к воротам.
  • Угловой
    16'
    Угловой удар исполнили хозяева. Мяч вынесен из штрафной площади.
  • 15'
    На поле вынесены носилки. Походе на серьёзную травму у Огбонны. Пожелаем Анджело скорейшег8о возвращения на поле.
  • Травма, повреждение
    14'
    Огбонна в стыке с Марсьялем и Фабьянски получил травму и нуждается в помощи медиков. Пауза в матче.
  • 13'
    Теллес слева вывел к воротам Марсьяля, которого Огбонна в подкате помешал пробить по воротам.
  • 12'
    Подача Теллеса слева в центр штрафной площади не дошла до партнёров.
  • 10'
    Рэшфорд ответил неточным переводом направо на Гринвуда. Много неточных передач в начале встречи делают игроки обеих команд. Это не позволяет доводить комбинации до ударов по воротам.
  • 9'
    Гринвуд сделал неточный заброс вперёд налево на Рэшфорда.
  • 8'
    Теллесу слева соперники не позволили прорваться в штрафную площадь.
  • 6'
    Рэшфорд слева не догнал мяч после длинного заброса Теллеса вперёд.
  • 5'
    Гринвуд справа проскочил в штрафную площадь, но далеко отпустил от себя мяч, что позволило сыграть Огбонне.
  • 4'
    Заброс Фреда налево в штрафную площадь на Рэшфорда не получился точным.
  • Фол, нарушение
    3'
    Фред у центрального круга зацепил ногу Соучека.
  • 2'
    "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Вест Хэм"- в голубой форме с бордовыми полосами спереди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Олд Трааффорд"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка Англии, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 154
Манчестер Юнайтед 92.9% (143)
X 3.2% (5)
Вест Хэм 3.9% (6)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вест Хэм
1.74
4.30
6.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.80 6.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.64 4.30 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.85 5.35
  1.70 3.65 5.03

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.20 1.17 2.47 1.55 1.96 1.85 1.61 2.34 1.25 4.00 1.09 7.40
10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.50 1.03 9.00 1.00 11.25
4.10 1.25 2.73 1.47 2.34 1.63 1.94 1.93 1.71 2.19 1.53 2.58 1.56 2.52 1.51 2.64 1.38 3.15 1.15 6.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.43 1.52 1.60 2.25 1.16 4.90
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
2.51 1.54 2.06 1.79 1.59 2.39 1.38 3.07 1.49 2.73 1.36 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.03 1.73 1.51 2.46 1.31 3.25
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.27
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.9% (143)
Ничья
3.2% (5)
Вест Хэм
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (100)
Меньше
33.33% (50)
Обе команды забьют
Да
67.33% (101)
Нет
32.67% (49)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
46.8% (72)
2:0 Манчестер Юнайтед
20.8% (32)
3:1 Манчестер Юнайтед
13% (20)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.4% (13)
1:1 Ничья
1.9% (3)
1:2 Вест Хэм
1.9% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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