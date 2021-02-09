"Манчестер Юнайтед" с подавляющим преимуществом провёл первую половину тайма, но при этом хозяевам не удалось создать ни одного момента у ворот соперника.

Теллес разыграл угловой удар с партнёрами. Подача Алекса слева к воротам привела к следующему "стандарту".

Теллес от углового флага навесил в центр штрафной площади. Линделоф головой пробил в дальний угол. Фабьянски в прыжке задел мяч, который ударился о штангу и отскочил в сторону.

Теллес от углового флага навесил на Магуайра, удар которого пришёлся в Фабьянски.

25' Подачу Теллеса слева в штрафную площадь заблокировал Боуэн.

24' Гринвуд справа наброс исполнил точно в руки Фабьянски.

23' Рэшфорд слева издали решил пробить по воротам и попал в Доусмона на линии штрафной площади.

22' Матич слева с восемнадцати метров пробил выше ворот.

21' Подачу Теллеса слева к воротам заблокировал Цоуфал.

20' Огбонна самостоятельно смог покинуть пределы поля и неспешно отправился в сторону раздевалки.Будем надеяться, что у защитника "Вест Хэма" всё ограничится ушибом.

19' Замена в составе "Вест Хэма": вместо Анджело Огбонны на поле вышел Исса Диоп.

18' Удар Гринвуда справа из пределов штрафной площади заблокировал Крессуэлл.

17' Крессуэлл слева в касание исполнил прострел на Ярмоленко, которому соперники в центре штрафной площади не позволили развернуться лицом к воротам.

16' Угловой удар исполнили хозяева. Мяч вынесен из штрафной площади.

15' На поле вынесены носилки. Походе на серьёзную травму у Огбонны. Пожелаем Анджело скорейшег8о возвращения на поле.

14' Огбонна в стыке с Марсьялем и Фабьянски получил травму и нуждается в помощи медиков. Пауза в матче.

13' Теллес слева вывел к воротам Марсьяля, которого Огбонна в подкате помешал пробить по воротам.

12' Подача Теллеса слева в центр штрафной площади не дошла до партнёров.

10' Рэшфорд ответил неточным переводом направо на Гринвуда. Много неточных передач в начале встречи делают игроки обеих команд. Это не позволяет доводить комбинации до ударов по воротам.

9' Гринвуд сделал неточный заброс вперёд налево на Рэшфорда.

8' Теллесу слева соперники не позволили прорваться в штрафную площадь.

6' Рэшфорд слева не догнал мяч после длинного заброса Теллеса вперёд.

5' Гринвуд справа проскочил в штрафную площадь, но далеко отпустил от себя мяч, что позволило сыграть Огбонне.

4' Заброс Фреда налево в штрафную площадь на Рэшфорда не получился точным.

3' Фред у центрального круга зацепил ногу Соучека.

2' "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Вест Хэм"- в голубой форме с бордовыми полосами спереди.