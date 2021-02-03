Манчестер Юнайтед
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Стадион: Олд Траффорд
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.5
|2.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.5
|3.
|Фернандеш Бруну
|1
|0.5
|4.
|Мактоминай Скотт
|1
|0.5
|5.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.5
|2.
|Доусон Крэйг
|1
|0.5
|3.
|Форнальс Пабло
|1
|0.5
|4.
|Oladapo Afolayan
|1
|0.5
|5.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|6.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|7.
|Боуэн Джаррод
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Погба Поль
|1
|0
|2.
|Теллес Алекс
|1
|0
|3.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|4.
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Вест Хэм
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм
Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
91.7% (44)
Ничья
6.3% (3)
Вест Хэм
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (33)
Меньше
29.79% (14)
Обе команды забьют
Да
70.21% (33)
Нет
29.79% (14)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
47.9% (23)
2:0 Манчестер Юнайтед
22.9% (11)
3:1 Манчестер Юнайтед
14.6% (7)
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