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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 1 0.5
2. Гринвуд Мэйсон 1 0.5
3. Фернандеш Бруну 1 0.5
4. Мактоминай Скотт 1 0.5
5. Теллес Алекс 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ярмоленко Андрей 1 0.5
2. Доусон Крэйг 1 0.5
3. Форнальс Пабло 1 0.5
4. Oladapo Afolayan 1 0.5
5. Фредерикс Райан 0 0
6. Бенрахма Саид 0 0
7. Боуэн Джаррод 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Погба Поль 1 0
2. Теллес Алекс 1 0
3. Линделоф Виктор 1 0
4. Туанзебе Аксел 1 0
Вест Хэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Вест Хэм 25% (1) 0 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм
Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Манчестер Юнайтед 91.8% (45)
    X 6.1% (3)
    Вест Хэм 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Вест Хэм
    1.61
    4.67
    5.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.50 5.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.50 5.45
      1.55 4.67 5.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.80 1.14 3.90 1.22 2.43 1.53 1.97 1.84 1.61 2.45 1.31 3.45 1.22 4.10 1.08 6.80 1.05 7.20 1.00 11.25
    5.53 1.16 2.53 1.55 2.25 1.68 1.97 1.90 1.73 2.17 1.58 2.45 1.23 4.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.65 2.24 1.25 3.95 1.17 5.05
    3.29 1.36 2.61 1.52 1.93 1.93 1.64 2.33 1.44 2.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.15 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.30 3.52
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    91.7% (44)
    Ничья
    6.3% (3)
    Вест Хэм
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    47.9% (23)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    22.9% (11)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    14.6% (7)
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