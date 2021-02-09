Первый тайм

12' Да, думаю бригада арбитров лишний раз оценила предыдущий эпизод, несколько раз просмотрел его с разных ракурсов. По моему скромному мнению, судья сделал правильно, что не назначил 11-метровый удар.

11' Взрывается сейчас скамейка "Интера", поскольку наставник миланской команды считает, что против Мартинеса сфолил Бернардески. Все на самом деле куда проще. Если бы Конте сам посмотрел повтор, то убедился бы в этом. Просто Лаутаро зарядил по ноге игроку "Юве", и об нее уже споткнулся, упав на газон.

10' Куадрадо на левом фланге обороны получил удар по ногам. Арбитр незамедлительно зафиксировал остановку в этой встрече. Недовольны игроки "Ювентуса", что арбитр не делает на подобных эпизодах акцент.

8' Бернардески на левом фланге получил мяч, после чего попытался продвинуться к воротам соперника, однако выдал крайне неудачную передачу, что привело к потере.