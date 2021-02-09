  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
0:0
Первый тайм: 12'
Интер Милан
0' 12'
77
Буффон
Джанлуиджи
13
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
28
Демирал
Мерих
12
Алекс
Сандро
16
Куадрадо
Хуан
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
33
Бернардески
Федерико
44
Кулушевски
Деян
7
Роналду
Криштиану
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
77
Брозович
Марсело
23
Барелла
Николо
36
Дармиан
Маттео
24
Эриксен
Кристиан
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Ювентус
4-4-2
Интер Милан
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулушевски Деян 2 0.5
2. Мората Альваро 2 (1) 0.5
3. Роналду Криштиану 2 (1) 0.5
4. Кьеза Федерико 1 0.25
5. Фработта Джанлука 1 0.25
6. Рафья Хамза 1 0.25
7. Кьеллини Джорджо 0 0
8. Да Грака Козимо 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 (1) 0.5
2. Эриксен Кристиан 1 0.25
3. Мартинес Лаутаро 1 0.25
4. Видаль Артуро 1 (1) 0.25
5. Барелла Николо 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Роналду Криштиану 1 0
2. Мората Альваро 1 0
3. Рабио Адриен 1 0
4. Бернардески Федерико 1 0
5. Бентанкур Родриго 1 0
6. Мело Артур 1 0
7. Де Лихт Маттайс 1 0
8. Кьеза Федерико 1 0
9. Демирал Мерих 1 0
10. Сандро Алекс Феррейра 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 0
2. Санчес Алексис 2 0
3. Лукаку Ромелу 2 0
4. Хакими Ашраф 2 0
5. Янг Эшли 1 0
6. Раноккия Андреа 1 0
7. Эриксен Кристиан 1 0
8. Брозович Марсело 1 0
9. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Ювентус 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 0 22.22% (2) 11.11% (1)
 Интер Милан 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013
Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан
Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Интер Милан 1:2 Ювентус Кубок Интер Милан 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов
1/8 финала
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1/4 финала
2 Интер Милан
1 Милан
4 Ювентус
0 СПАЛ 2013
4 Наполи
2 Специя
3 Аталанта
2 Лацио
1/2 финала
1 Интер Милан
2 Ювентус
0 Наполи
0 Аталанта
Финал
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  • Первый тайм
  • 12'
    Да, думаю бригада арбитров лишний раз оценила предыдущий эпизод, несколько раз просмотрел его с разных ракурсов. По моему скромному мнению, судья сделал правильно, что не назначил 11-метровый удар.
  • Судья
    11'
    Взрывается сейчас скамейка "Интера", поскольку наставник миланской команды считает, что против Мартинеса сфолил Бернардески. Все на самом деле куда проще. Если бы Конте сам посмотрел повтор, то убедился бы в этом. Просто Лаутаро зарядил по ноге игроку "Юве", и об нее уже споткнулся, упав на газон.
  • Фол, нарушение
    10'
    Куадрадо на левом фланге обороны получил удар по ногам. Арбитр незамедлительно зафиксировал остановку в этой встрече. Недовольны игроки "Ювентуса", что арбитр не делает на подобных эпизодах акцент.
  • 8'
    Бернардески на левом фланге получил мяч, после чего попытался продвинуться к воротам соперника, однако выдал крайне неудачную передачу, что привело к потере.
  • 7'
    В первом матче, напомню, соперники показали достаточно интересный матч. Тогда туринский "Ювентус" первым пропустил гол от своего соперника, но сумел не только отыграться, но и выиграть поединок.

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  • 6'
    Футболисты "Ювентуса" уверенно перекатывают снаряд на половине поля соперника. "Интеру" пока не удается отобрать сферу в своего оппонента. Приходится бегать по газону вхолостую.
  • 5'
    Просто крайне сумбурно началась наша встреча, что говорит о ряде остановок по причине нарушений. По факту, за последние 5 минут соперники только этим и запомнились.
  • Фол, нарушение
    4'
    Теперь в центре поля нарушил правил и Лаутаро Мартинес, который неаккуратно действовал в отборе против Рабио, зацепив последнего по опорной ноге.
  • Фол, нарушение
    3'
    Барелле в центре поля досталось от Бернардески. Прозвучал свисток рефери, который зафиксировал первый в матче фол.
  • 2'
    Футболисты "Ювентуса" предстали сегодня на поле в черно-бело полосатой форме, в то время, как игроки "Интера" вышли на газон в черно-синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Турине со свистком главного арбитра стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты "Ювентуса". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:
    Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
    Ассистент: Даниэле Биндони (Италия);
    Ассистент: Джакомо Паганесси (Италия);
    Резервный: Даниэле Киффи (Падуя, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках ответного полуфинального матча Кубка Италии сойдутся лицом к лицу игроки туринского «Ювентуса» и миланского «Интера». Кому из соперников достанется путевка в финал?

    Вместе с вами ответит на этот вопрос комментатор текстовой трансляции Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 172
Ювентус 61% (105)
X 29.1% (50)
Интер Милан 9.9% (17)
Все прогнозы
3.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Интер Милан
3.22
3.75
2.60
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.75 2.35
Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.40 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.65 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.40 2.25
  3.12 3.61 2.29

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.06 4.00 1.25 3.00 1.40 2.03 1.80 1.61 2.33 1.41 2.90 1.15 4.90 1.15 5.40 1.05 10.00
9.90 1.01 9.40 1.03 3.98 1.23 3.20 1.35 2.19 1.83 1.66 2.22 1.44 2.70 1.19 4.20 1.14 4.75 1.03 8.30
14.00 1.03 8.38 1.03 3.70 1.22 3.20 1.35 2.12 1.77 2.12 1.85 1.90 1.97 1.66 2.30 1.47 2.85 1.20 4.50 1.17 5.00 1.06 9.47 1.05 9.40 0.00 14.50
4.37 1.23 3.02 1.41 2.55 1.55 2.14 1.75 1.91 1.96 1.66 2.29 1.52 2.62 1.42 2.93 1.16 5.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.01 1.75 1.46 2.60 1.11 6.00
3.32 1.33 2.20 1.73 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.20
2.75 1.44 1.80 2.00 1.37 2.65 1.09 6.04 1.06 7.12
3.18 1.38 2.62 1.52 2.06 1.83 1.64 2.33 1.46 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.20 2.75 1.41 1.79 1.95 1.22 4.00
4.45 1.21 3.10 1.37 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
4.25 1.18 3.06 1.30 1.86 1.88 1.45 2.65 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.21
1.72 2.41
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.90 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.70 1.44
Где смотреть матч Ювентус 0:0 Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Интер Милан

Исход игры
Ювентус
61% (105)
Ничья
29.1% (50)
Интер Милан
9.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (98)
Меньше
41.67% (70)
Обе команды забьют
Да
84.52% (142)
Нет
15.48% (26)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
40.1% (69)
1:1 Ничья
25.6% (44)
1:0 Ювентус
9.9% (17)
1:2 Интер Милан
8.7% (15)
2:0 Ювентус
3.5% (6)
2:2 Ничья
2.9% (5)
3:1 Ювентус
2.9% (5)
3:2 Ювентус
2.3% (4)
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