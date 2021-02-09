Ювентус
0:0
Первый тайм: 12'
Интер Милан
13
Данило
Луис
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Петерс ДаудаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулушевски Деян
|2
|0.5
|2.
|Мората Альваро
|2 (1)
|0.5
|3.
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|0.5
|4.
|Кьеза Федерико
|1
|0.25
|5.
|Фработта Джанлука
|1
|0.25
|6.
|Рафья Хамза
|1
|0.25
|7.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|8.
|Да Грака Козимо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2 (1)
|0.5
|2.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.25
|3.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.25
|4.
|Видаль Артуро
|1 (1)
|0.25
|5.
|Барелла Николо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|2.
|Мората Альваро
|1
|0
|3.
|Рабио Адриен
|1
|0
|4.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|5.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|6.
|Мело Артур
|1
|0
|7.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|8.
|Кьеза Федерико
|1
|0
|9.
|Демирал Мерих
|1
|0
|10.
|Сандро Алекс Феррейра
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|2
|0
|2.
|Санчес Алексис
|2
|0
|3.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|4.
|Хакими Ашраф
|2
|0
|5.
|Янг Эшли
|1
|0
|6.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|7.
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|8.
|Брозович Марсело
|1
|0
|9.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Ювентус
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Интер Милан
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +16 =1 -3Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013
Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =3 -3Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан
Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Интер Милан
Исход игры
Ювентус
61% (105)
Ничья
29.1% (50)
Интер Милан
9.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (98)
Меньше
41.67% (70)
Обе команды забьют
Да
84.52% (142)
Нет
15.48% (26)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
40.1% (69)
1:1 Ничья
25.6% (44)
1:0 Ювентус
9.9% (17)
1:2 Интер Милан
8.7% (15)
2:0 Ювентус
3.5% (6)
2:2 Ничья
2.9% (5)
3:1 Ювентус
2.9% (5)
3:2 Ювентус
2.3% (4)
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