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Ювентус
 
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Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулушевски Деян 2 0.67
2. Мората Альваро 2 (1) 0.67
3. Роналду Криштиану 2 (1) 0.67
4. Кьеза Федерико 1 0.33
5. Фработта Джанлука 1 0.33
6. Рафья Хамза 1 0.33
7. Кьеллини Джорджо 0 0
8. Да Грака Козимо 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 (1) 0.67
2. Эриксен Кристиан 1 0.33
3. Мартинес Лаутаро 1 0.33
4. Видаль Артуро 1 (1) 0.33
5. Барелла Николо 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Роналду Криштиану 1 0
2. Мората Альваро 1 0
3. Рабио Адриен 1 0
4. Бернардески Федерико 1 0
5. Бентанкур Родриго 1 0
6. Мело Артур 1 0
7. Де Лихт Маттайс 1 0
8. Кьеза Федерико 1 0
9. Демирал Мерих 1 0
10. Сандро Алекс Феррейра 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 0
2. Санчес Алексис 2 0
3. Лукаку Ромелу 2 0
4. Хакими Ашраф 2 0
5. Янг Эшли 1 0
6. Раноккия Андреа 1 0
7. Эриксен Кристиан 1 0
8. Брозович Марсело 1 0
9. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Ювентус 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 0 22.22% (2) 11.11% (1)
 Интер Милан 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013
Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан
Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Интер Милан 1:2 Ювентус Кубок Интер Милан 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A
Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов
1/8 финала
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1/4 финала
2 Интер Милан
1 Милан
4 Ювентус
0 СПАЛ 2013
4 Наполи
2 Специя
3 Аталанта
2 Лацио
1/2 финала
1 Интер Милан
2 Ювентус
0 Наполи
0 Аталанта
Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ювентус 60% (27)
    X 31.1% (14)
    Интер Милан 8.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Интер Милан
    2.50
    3.78
    2.94
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.50 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.78 2.94
    Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.50 2.85
      2.45 3.56 2.86

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.01 9.00 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 2.00 1.99 1.51 2.56 1.34 3.14 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.50
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.45 1.28 2.75 1.42 2.15 1.70 1.95 1.88 1.72 2.12 1.52 2.55 1.33 3.15 1.14 5.10 1.11 5.80 1.03 9.80 1.02 11.00 0.00 18.00
    3.71 1.28 2.86 1.44 2.25 1.67 1.95 1.92 1.71 2.17 1.50 2.67 1.32 3.42 1.11 7.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.37 1.99 1.82 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
    1.89 1.91 1.39 2.95 1.11 6.20
    2.78 1.42 2.38 1.58 1.92 1.94 1.53 2.49 1.35 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
    2.85 1.39 1.74 2.00 1.31 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.33
    Где смотреть матч Ювентус - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан

    Исход игры
    Ювентус
    59.1% (26)
    Ничья
    31.8% (14)
    Интер Милан
    9.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    40.9% (18)
    1:1 Ничья
    29.5% (13)
    1:2 Интер Милан
    6.8% (3)
    2:0 Ювентус
    6.8% (3)
    1:0 Ювентус
    4.5% (2)
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