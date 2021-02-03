Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хелик Михал
|1
|0.5
|2.
|Стайлс Каллум
|1
|0.5
|3.
|Вудроу Коули
|1 (1)
|0.5
|4.
|Кейн Херби
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|3
|1.5
|2.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.5
|3.
|Хаверц Кай
|1
|0.5
|4.
|Вернер Тимо
|1
|0.5
|5.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.5
|6.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|7.
|Зиеш Хаким
|0
|0
|8.
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барнсли
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|Челси
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Барнсли Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ноттингем Форест 0:0 Барнсли Барнсли 2:2 Кардифф Сити Барнсли 1:0 Норвич Уотфорд 1:0 Барнсли
Барнсли 0:2 Суонси Барнсли 2:0 Транмир Норвич 1:0 Барнсли Ротерхэм 1:2 Барнсли Барнсли 2:1 Хаддерсфилд Таун Суонси 2:0 Барнсли Барнсли 2:1 Престон Норт Энд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Барнсли Барнсли 2:1 Уиком Барнсли 0:4 Борнмут Бирмингем 1:2 Барнсли Блэкберн 2:1 Барнсли Барнсли 0:1 Брентфорд Барнсли 2:0 Ноттингем Форест Дерби 0:2 Барнсли Кардифф Сити 3:0 Барнсли
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон
Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси
Последние игры между собой
Барнсли: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барнсли» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барнсли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барнсли» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барнсли - Челси
Исход игры
Барнсли
0% (0)
Ничья
3.7% (2)
Челси
96.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
46.15% (24)
Нет
53.85% (28)
Популярный счёт
0:2 Челси
35.2% (19)
1:2 Челси
27.8% (15)
1:3 Челси
11.1% (6)
0:1 Челси
11.1% (6)
0:3 Челси
5.6% (3)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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