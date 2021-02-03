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Барнсли
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Барнсли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хелик Михал 1 0.5
2. Стайлс Каллум 1 0.5
3. Вудроу Коули 1 (1) 0.5
4. Кейн Херби 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 3 1.5
2. Хадсон-Одои Каллум 1 0.5
3. Хаверц Кай 1 0.5
4. Вернер Тимо 1 0.5
5. Маунт Мэйсон 1 0.5
6. Аспиликуэта Сесар 0 0
7. Зиеш Хаким 0 0
8. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Барнсли
# Игрок      
Челси
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барнсли 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 Челси 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Барнсли Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ноттингем Форест 0:0 Барнсли Барнсли 2:2 Кардифф Сити Барнсли 1:0 Норвич Уотфорд 1:0 Барнсли
Барнсли 0:2 Суонси Барнсли 2:0 Транмир Норвич 1:0 Барнсли Ротерхэм 1:2 Барнсли Барнсли 2:1 Хаддерсфилд Таун Суонси 2:0 Барнсли Барнсли 2:1 Престон Норт Энд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Барнсли Барнсли 2:1 Уиком Барнсли 0:4 Борнмут Бирмингем 1:2 Барнсли Блэкберн 2:1 Барнсли Барнсли 0:1 Брентфорд Барнсли 2:0 Ноттингем Форест Дерби 0:2 Барнсли Кардифф Сити 3:0 Барнсли
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон
Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси

Последние игры между собой

Барнсли: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Челси 6:0 Барнсли Кубок лиги Барнсли 1:0 Челси Кубок
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барнсли - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Барнсли 0% (0)
    X 3.7% (2)
    Челси 96.3% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барнсли
    Ничья
    Челси
    9.72
    5.90
    1.33
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.75 5.75 1.33
    Бонус: 10 000 ₽ 9.20 5.60 1.31
    Бонус: 5 000 ₽ 10.25 5.90 1.32
    Бонус: 5 000 ₽ 9.60 5.80 1.30
      9.72 5.35 1.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Барнсли» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барнсли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барнсли» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.00 1.17 2.47 1.55 1.95 1.86 1.60 2.36 1.24 4.10 1.09 7.40
    13.50 1.00 4.85 1.17 4.20 1.23 2.56 1.57 1.98 1.83 1.60 2.28 1.31 3.20 1.20 3.98 1.08 6.25 1.05 6.85
    11.50 1.01 4.80 1.15 3.95 1.22 2.44 1.52 1.96 1.84 1.74 2.08 1.60 2.33 1.31 3.25 1.23 3.90 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 11.00
    5.38 1.16 2.50 1.55 2.23 1.68 1.98 1.89 1.74 2.14 1.59 2.40 1.23 4.29
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.26 2.46 1.51 1.60 2.24 1.16 4.90
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
    2.39 1.55 1.60 2.35 1.23 4.10
    2.89 1.39 2.42 1.56 1.88 1.98 1.57 2.40 1.36 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.15 2.02 1.74 1.50 2.49 1.30 3.30
    5.25 1.16 3.64 1.28 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
    2.04 1.72 1.52 2.46 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.84
    1.90 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.18
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.29
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Барнсли - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Барнсли - Челси

    Исход игры
    Барнсли
    0% (0)
    Ничья
    3.7% (2)
    Челси
    96.3% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (24)
    Нет
    53.85% (28)
    Популярный счёт
    0:2 Челси
    35.2% (19)
    1:2 Челси
    27.8% (15)
    1:3 Челси
    11.1% (6)
    0:1 Челси
    11.1% (6)
    0:3 Челси
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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