Таунсенд на фланге выбил мяч у Орье.

После навеса справа Диань головой в упор пробил по воротам. Льорис на ленточке смог остановить мяч.

Санчес на фланге толкнул в спину Ахерн-Гранта. Галлахер слева со штрафного откатил мяч на Ахерн-Гранта, у которого навес опасным не получился.

43' Сон от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на дальнюю, откуда удар Орье головой парировал Джонстон. Добивание Алдервейрельда заблокировали защитники "Вест Бромвича".

42' Мэйтленд-Найлс заблокировал прострел Дэвиса слева к воротам.

41' Сон от углового флага навесил к воротам, откуда головой мяч вынес Аджайи.

40' Навес Дэвиса слева к воротам заблокировал Пелтьер.

39' Ламела от углового флага навесил в центр штрафной площади, где оказались только соперники. Мяч выбит.

38' Моура выдал пас направо на Кейна, который с двенадцати метров пробил в ближний угол. Джонстон отбил мяч.

37' Сон слева откатил мяч на Н'Домбеле, который с линии штрафной площади пробил в дальний угол, но попал в Кейна.

36' Ламела на левом фланге в окружении двух соперников не смог навесить к воротам.

35' Ламела в центре поля ударил по ногам Галлахера.

34' На подачу Сойерса слева в центр штрафной площади вышел Льорис и забрал мяч в руки.

32' Пелтьер в центре поля завалил на газон Сона.

30' У Сона пас слева вперёд на ход Дэвису получился неточным.

29' Ахерн-Грант на фланге выбил мяч в подкате у Орье и получил травму. Медики вышли на поле.

28' Сон справа забрался в офсайд,

27' Ламела от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Сойерс.

26' Таунсенду слева не удалось отправиьть мяч вперёд. Аут будут бросать хозяева.

25' Сойерс в центре поля сбил Моуру.

24' К середине тайма в Лондоне усилился снег. На зелёном поле такие осадки быстро тают, но комфорта игрокам не добавляют.

23' Ламела от углового флага навесил к ближней штанге. Моура пяткой сделал скидку в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

22' Ламела разыграл угловой удар с Орье и навесил к дальней штанге, где Кейна вверху опередили соперники.

21' Ламела разыграл угловой удар с партнёрами. Прострел Сона справа к воротам привёл к следующему "стандарту".

20' Ламела пасом вывел Кейна слева к воротам, Удар Гарри блокируют защитники "Вест Бромвича".

19' Кейн слева выскочил один на один с голкипером и пробил мимо Джонстона. Мяч прокатился рядом с дальней штангой.

18' Диань впереди поборолся за верховой мяч, но его скидка последовала в зону, где партнёров не было.

16' Орье справа выдал пас в центр на Кейна, который с пятнадцати метров пробил в левую крестовину.

15' Пелтьер справа навесил на Дианя. Мбайе сделал скидку в центр штрафной площади, куда партнёры прибежать не успели.

14' Дэвис в центре поля нарушил правила.

13' Таунсенд слева пас на Дианя в центр сделал слишком сильно. Мбайе не смог остановить мяч.

12' Орье справа откатил мяч на Ламелу, который с двадцати двух метров пробил немн6ого выше перекладины.

11' Сон слева с двадцати метров пробил в дальний угол. Джонстон в прыжке забрал мяч в руки.

10' Диань после навеса Таунсенда слева головой пробил выше перекладины.

9' Лукас по центру прорвался в штрафную площадь гостей, но Пелтьер в подкате смог выбить мяч у бразильца.

8' Диань на дальней штанге не попал ногой по мячу после заброса Таунсенда слева.

7' Гости с помощью аутов продвинулись вперёд по левому флангу, но доставить мяч в штрафную площадь "Тоттенхэма" не смогли.

6' У Ламелы заброс вперёд верхом в штрафную площадь на Кейна получился слабым. Защитники "Вест Бромвича" перехватили мяч.

5' Кейн сделал пас вперёд по центру. Джонстон выскочил за пределы штрафной площади и опередил Лапмелу.

4' Ламела на правом фланге атаки сбил Таунсенда.

3' Галлахеру не удалось отправить вперёд по левому флангу Дианя. Пас на ход получился сильным.

2' "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Вест Бромвич" - в жёлто-красных футболках и красных трусах.