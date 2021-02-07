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  3. Англия
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Вест Бромвич
0' 45'+1
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
4
Алдервейрельд
Тоби
33
Дэвис
Бен
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
28
Н'Домбеле
Тангай
27
Лукас
Моура
11
Ламела
Эрик
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Джонстон
Сэм
22
Пелтьер
Ли
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
19
Сойерс
Ромен
23
Снодграсс
Роберт
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
18
Галлахер
Конор
29
Ахерн-Грант
Карлан
17
Диань
Мбайе
Тоттенхэм
4-2-3-1
Вест Бромвич
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 12 (3) 0.55
2. Сон Хынмин 12 0.55
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.14
4. Орье Серж 2 0.09
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.05
6. Ло Чельсо Джовани 1 0.05
7. Бэйл Гарет 1 0.05
8. Алдервейрельд Тоби 1 0.05
9. Лукас Моура 1 0.05
10. Регилон Серхио 0 0
11. Бергвейн Стевен 0 0
12. Доэрти Мэтт 0 0
13. Дэвис Бен 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.22
2. Бартли Кайл 2 0.09
3. Аджайи Олувасемилого 2 0.09
4. Робинсон Каллум 2 0.09
5. Галлахер Конор 2 0.09
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.04
7. Филлипс Мэтт 1 0.04
8. Ахерн-Грант Карлан 1 0.04
9. Диангана Грэди 1 0.04
10. Гросицки Камил 0 0
11. Диань Мбайе 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
2. Уинкс Гарри 4 0
3. Доэрти Мэтт 2 1
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Алдервейрельд Тоби 2 0
7. Бергвейн Стевен 2 0
8. Регилон Серхио 2 0
9. Н'Домбеле Тангай 2 0
10. Ламела Эрик 1 0
11. Кейн Гарри 1 0
12. Дайер Эрик 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 6 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Перейра Матеус 2 1
4. Сойерс Ромен 3 0
5. Аджайи Олувасемилого 3 0
6. Иванович Бранислав 2 0
7. Бартли Кайл 2 0
8. Ферлонг Дарнелл 2 0
9. О'Ши Дара 2 0
10. Гиббс Киран 0 1
11. Робсон-Кану Хэл 1 0
12. Филлипс Мэтт 1 0
13. Пелтьер Ли 1 0
14. Ахерн-Грант Карлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 26.47% (9) 17.65% (6) 17.65% (6) 11.76% (4) 14.71% (5) 11.76% (4)
 Вест Бромвич 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 35.29% (6) 5.88% (1) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич
Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
6. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
7. Челси Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
8. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
9. Тоттенхэм 0:0 Заявка 22 9 7 6 34 - 22 34
10. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич 0:0 Заявка 23 2 7 14 18 - 52 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
7. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
8. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
9. Тоттенхэм 0:0 Заявка 12 4 4 4 15 - 13 16
10. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
11. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
15. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
16. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич 0:0 Заявка 12 1 4 7 11 - 21 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Тоттенхэм" - "Вест Бромвич" - 0:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Санчес на фланге толкнул в спину Ахерн-Гранта. Галлахер слева со штрафного откатил мяч на Ахерн-Гранта, у которого навес опасным не получился.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Атвелл в первом тайме.
  • Опасный момент
    45'
    После навеса справа Диань головой в упор пробил по воротам. Льорис на ленточке смог остановить мяч.
  • 44'
    Таунсенд на фланге выбил мяч у Орье.

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  • Угловой
    43'
    Сон от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на дальнюю, откуда удар Орье головой парировал Джонстон. Добивание Алдервейрельда заблокировали защитники "Вест Бромвича".
  • 42'
    Мэйтленд-Найлс заблокировал прострел Дэвиса слева к воротам.
  • Угловой
    41'
    Сон от углового флага навесил к воротам, откуда головой мяч вынес Аджайи.
  • 40'
    Навес Дэвиса слева к воротам заблокировал Пелтьер.
  • Угловой
    39'
    Ламела от углового флага навесил в центр штрафной площади, где оказались только соперники. Мяч выбит.
  • Опасный момент
    38'
    Моура выдал пас направо на Кейна, который с двенадцати метров пробил в ближний угол. Джонстон отбил мяч.
  • 37'
    Сон слева откатил мяч на Н'Домбеле, который с линии штрафной площади пробил в дальний угол, но попал в Кейна.
  • 36'
    Ламела на левом фланге в окружении  двух соперников не смог навесить к воротам.
  • Фол, нарушение
    35'
    Ламела в центре поля ударил по ногам Галлахера.
  • 34'
    На подачу Сойерса слева в центр штрафной площади вышел Льорис и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    32'
    Пелтьер в центре поля завалил на газон Сона.
  • 30'
    У Сона пас слева вперёд на ход Дэвису получился неточным.
  • Травма, повреждение
    29'
    Ахерн-Грант на фланге выбил мяч в подкате у Орье и получил травму. Медики вышли на поле.
  • Офсайд
    28'
    Сон справа забрался в офсайд,
  • Угловой
    27'
    Ламела от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Сойерс.
  • 26'
    Таунсенду слева не удалось отправиьть мяч вперёд. Аут будут бросать хозяева.
  • Фол, нарушение
    25'
    Сойерс в центре поля сбил Моуру.
  • Дождь
    24'
    К середине тайма в Лондоне усилился снег. На зелёном поле такие осадки быстро тают, но комфорта игрокам не добавляют.
  • Угловой
    23'
    Ламела от углового флага навесил к ближней штанге. Моура пяткой сделал скидку в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • Угловой
    22'
    Ламела разыграл угловой удар с Орье и навесил к дальней штанге, где Кейна вверху опередили соперники.
  • Угловой
    21'
    Ламела разыграл угловой удар с партнёрами. Прострел Сона справа к воротам привёл к следующему "стандарту".
  • 20'
    Ламела пасом вывел Кейна слева к воротам, Удар Гарри блокируют защитники "Вест Бромвича".
  • Опасный момент
    19'
    Кейн слева выскочил один на один с голкипером и пробил мимо Джонстона. Мяч прокатился рядом с дальней штангой.
  • 18'
    Диань впереди поборолся за верховой мяч, но его скидка последовала в зону, где партнёров не было.
  • Штанга
    16'
    Орье справа выдал пас в центр на Кейна, который с пятнадцати метров пробил в левую крестовину.
  • 15'
    Пелтьер справа навесил на Дианя. Мбайе сделал скидку в центр штрафной площади, куда партнёры прибежать не успели.
  • Фол, нарушение
    14'
    Дэвис в центре поля нарушил правила.
  • 13'
    Таунсенд слева пас на Дианя в центр сделал слишком сильно. Мбайе не смог остановить мяч.
  • Опасный момент
    12'
    Орье справа откатил мяч на Ламелу, который с двадцати двух метров пробил немн6ого выше перекладины.
  • 11'
    Сон слева с двадцати метров пробил в дальний угол. Джонстон в прыжке забрал мяч в руки.
  • 10'
    Диань после навеса Таунсенда слева головой пробил выше перекладины.
  • 9'
    Лукас по центру прорвался в штрафную площадь гостей, но Пелтьер в подкате смог выбить мяч у бразильца.
  • 8'
    Диань на дальней штанге не попал ногой по мячу после заброса Таунсенда слева.
  • 7'
    Гости с помощью аутов продвинулись вперёд по левому флангу, но доставить мяч в штрафную площадь "Тоттенхэма" не смогли.
  • 6'
    У Ламелы заброс вперёд верхом в штрафную площадь на Кейна получился слабым. Защитники "Вест Бромвича" перехватили мяч.
  • 5'
    Кейн сделал пас вперёд по центру. Джонстон выскочил за пределы штрафной площади и опередил Лапмелу.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ламела на правом фланге атаки сбил Таунсенда.
  • 3'
    Галлахеру не удалось отправить вперёд по левому флангу Дианя. Пас на ход получился сильным.
  • 2'
    "Тоттенхэм" играет в белых футболках и тёмно-синих трусах, "Вест Бромвич" - в жёлто-красных футболках и красных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.58 4.70 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.43 4.85 8.90

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.70 1.02 8.70 1.02 3.54 1.28 2.77 1.44 1.96 1.94 1.72 2.12 1.33 3.20 1.20 4.20 1.15 4.90 1.04 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.00 1.81 1.53 2.75 1.20 5.65 1.13 5.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.70
Где смотреть матч Тоттенхэм 0:0 Вест Бромвич онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Вест Бромвич

Исход игры
Тоттенхэм
97.9% (143)
Ничья
1.4% (2)
Вест Бромвич
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.48% (66)
Меньше
53.52% (76)
Обе команды забьют
Да
37.32% (53)
Нет
62.68% (89)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
38.4% (56)
2:1 Тоттенхэм
24.7% (36)
1:0 Тоттенхэм
11.6% (17)
3:0 Тоттенхэм
10.3% (15)
3:1 Тоттенхэм
9.6% (14)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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