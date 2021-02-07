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  2. Матчи
  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Челси
0'
13' Undefined phrase: football_event_
Чилуэлл Бен
17' Желтая карточка
Башам Крис
29'
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
29
Брайан
Кин
20
Богл
Джейден
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
13
Лоу
Макс
9
Макбарни
Оливер
14
Бёрк
Оливер
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
18
Жиру
Оливье
11
Вернер
Тимо
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Челси
3-4-3

Ход матча

13'
 
Чилуэлл Бен
17'
Башам Крис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.22
2. Шарп Билли 3 (2) 0.13
3. Богл Джейден 2 0.09
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Башам Крис 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Иган Джон 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.26
2. Вернер Тимо 4 0.17
3. Жоржиньо II 4 (4) 0.17
4. Зума Курт 4 0.17
5. Жиру Оливье 3 0.13
6. Чилуэлл Бен 2 0.09
7. Маунт Мэйсон 2 0.09
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.09
9. Силва Тьяго 2 0.09
10. Зиеш Хаким 1 0.04
11. Хаверц Кай 1 0.04
12. Джеймс Рис II 1 0.04
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.04
14. Пулишич Кристиан 1 0.04
15. Алонсо Маркос 1 0.04
16. Ковачич Матео 0 0
17. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 5 1
3. Норвуд Оливер 4 0
4. Берге Сандер 4 0
5. Макголдрик Дэвид 3 0
6. Стивенс Энда 3 0
7. Бэлдок Джордж 3 0
8. Флек Джон 2 0
9. Робинсон Джек 2 0
10. Бёрк Оливер 2 0
11. Джагелка Фил 1 0
12. Шарп Билли 1 0
13. Лоу Макс 1 0
14. Башам Крис 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Арон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Ковачич Матео 2 0
8. Чилуэлл Бен 2 0
9. Пулишич Кристиан 2 0
10. Маунт Мэйсон 2 0
11. Хаверц Кай 2 0
12. Жиру Оливье 1 0
13. Алонсо Маркос 1 0
14. Зума Курт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)
 Челси 5.71% (2) 17.14% (6) 8.57% (3) 14.29% (5) 20% (7) 34.29% (12)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут
Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун
Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 23 11 7 5 44 - 29 40
5. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
6. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
7. Челси 0:0 Заявка 23 10 7 6 36 - 23 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 23 3 3 17 14 - 35 12
20. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси 0:0 Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
15. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
16. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 12 2 2 8 8 - 16 8
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 12 18
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Угловой
    29'
    Чилвел от углового флага навесил на ближнюю штангу. Хозяева вынесли мяч обратно во фланг.
  • 28'
    К середине тайма игра всё больше стала "застревать" у центрального круга. Гости излишне стали увлекаться перепасовкой.
  • Офсайд
    26'
    Вернер слева в штрафной площади оказался в офсайде.
  • 25'
    "Челси" уверенно контролирует мяч, но это не позволяет гостям создавать моменты у чужих ворот.
  • 24'
    Жоржиньо отметился неточной передачей вперёд.

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  • 22'
    Клвачич попытался слева вывести к воротам Вернера, но обостряющую передачу перехватил Норвуд.
  • 21'
    Бёрк слева из-за пределов штрафной площади в дальний верхний угол пробил неточно.
  • 20'
    Маунт слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Аспиликуэта головой пробил слабо в руки Ремсдейлу.
  • Желтая карточка
    19'
    Башам на фланге сбил Вернера и получил жёлтую карточку.
  • 18'
    Ковачич у центрального круга аккуратно выбил мяч у Бёрка.
  • 17'
    Вернер слева ушёл от Башама, но подачу на дальнюю штангу исполнил неудачно.
  • 16'
    Гости комбинируют на правом фланге, нор вперёд почти не продвигаются.
  • Фол, нарушение
    15'
    Брайан в центральном круге подтолкнул в спину Маунта.
  • Видеоповтор
    14'
    После просмотра повторов ВАР определил, что Башам находился в офсайде. Пенальти отменён.
  • Пенальти!
    13'
    После заброса Брайана слева на дальнюю штангу Чилвел сбил Башама. Френд назначает пенальти.
  • 12'
    Навес Норвуда слева со штрафного опасным не получился. Хозяева на противоположном фланге упустили мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    11'
    Кристенсен на фланге сбил Флека на подходе к штрафной площади.
  • 10'
    Чилвел слева впереди сыграл на подборе, но пас на Вернера сделал неточный.
  • Угловой
    9'
    Чилвел от углового флага навесил на ближнюю штангу, где партнёрам не удалось вверху выиграть борьбу.
  • 8'
    Вернер слева получил длинный пас на ход. Тимо перекинул мяч через выскочившего навстречу Ремсдейла, но голкипера подстраховал Башам.
  • 7'
    "Шеффилд Юнайтед" старается прессинговать соперника на чужой половине поля.
  • Угловой
    6'
    Вторая подача Маунты вышла чуть выше, но сыграл партнёр Норвуда за его спиной. Мяч вынесен во фланг.
  • Угловой
    5'
    Вернер заработал первый угловой удар в матче. Навес Маунта вышел плохим, но Норвуд снова выбил мяч за пределы поля.
  • 4'
    Гости забрали мяч, но катают его на своей половине поля. Вперёд лондонцы не продвигаются
  • Опасный момент
    3'
    Бёрк слева прорвался к воротам и низом пробил рядом с ближней штангой.
  • 2'
    "Шеффилд Юнайтед" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Челси" - в светло-голубой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Брэмолл Лейн"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.00 4.50 1.47
Бонус: 10 000 ₽ 7.00 4.40 1.54
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 4.25 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 7.80 4.60 1.47
  6.54 4.11 1.53

Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.06 3.45 1.31 2.65 1.48 1.86 1.96 1.47 2.70 1.32 3.40 1.11 6.60
9.30 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.65 1.48 1.95 1.95 1.50 2.59 1.30 3.40 1.12 5.45 1.08 5.55 1.01 9.90
8.60 1.04 7.43 1.06 3.35 1.32 2.55 1.52 2.21 1.71 1.82 1.95 1.74 2.18 1.50 2.80 1.30 3.50 1.12 6.10 1.09 6.80 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
3.63 1.32 2.82 1.46 2.40 1.61 1.97 1.92 1.72 2.19 1.54 2.57 1.47 2.87 1.32 3.64 1.12 7.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.80
2.91 1.41 1.97 1.84 1.43 2.83 1.13 5.80 1.09 7.00
2.85 1.42 1.85 1.95 1.40 2.90 1.10 6.10 1.07 6.89
2.62 1.52 2.15 1.75 1.67 2.29 1.43 2.94 1.43 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.23 2.65 1.44 1.67 2.12 1.18 4.60
3.76 1.27 2.59 1.50 1.73 2.19 1.28 3.64 1.18 4.40
3.90 1.25 2.63 1.48 1.63 2.20 1.25 3.58 1.16 4.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.70
2.01 1.73
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
4.00 1.24
Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Челси онлайн

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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Челси

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
0.7% (1)
Ничья
2.7% (4)
Челси
96.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
57.24% (83)
Меньше
42.76% (62)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
1:2 Челси
39.9% (59)
0:2 Челси
24.3% (36)
0:1 Челси
14.9% (22)
1:3 Челси
12.2% (18)
1:4 Челси
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
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