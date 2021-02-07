"Челси" уверенно контролирует мяч, но это не позволяет гостям создавать моменты у чужих ворот.

Вернер слева в штрафной площади оказался в офсайде.

К середине тайма игра всё больше стала "застревать" у центрального круга. Гости излишне стали увлекаться перепасовкой.

Чилвел от углового флага навесил на ближнюю штангу. Хозяева вынесли мяч обратно во фланг.

22' Клвачич попытался слева вывести к воротам Вернера, но обостряющую передачу перехватил Норвуд.

21' Бёрк слева из-за пределов штрафной площади в дальний верхний угол пробил неточно.

20' Маунт слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Аспиликуэта головой пробил слабо в руки Ремсдейлу.

19' Башам на фланге сбил Вернера и получил жёлтую карточку.

18' Ковачич у центрального круга аккуратно выбил мяч у Бёрка.

17' Вернер слева ушёл от Башама, но подачу на дальнюю штангу исполнил неудачно.

16' Гости комбинируют на правом фланге, нор вперёд почти не продвигаются.

15' Брайан в центральном круге подтолкнул в спину Маунта.

14' После просмотра повторов ВАР определил, что Башам находился в офсайде. Пенальти отменён.

13' После заброса Брайана слева на дальнюю штангу Чилвел сбил Башама. Френд назначает пенальти.

12' Навес Норвуда слева со штрафного опасным не получился. Хозяева на противоположном фланге упустили мяч за боковую линию поля.

11' Кристенсен на фланге сбил Флека на подходе к штрафной площади.

10' Чилвел слева впереди сыграл на подборе, но пас на Вернера сделал неточный.

9' Чилвел от углового флага навесил на ближнюю штангу, где партнёрам не удалось вверху выиграть борьбу.

8' Вернер слева получил длинный пас на ход. Тимо перекинул мяч через выскочившего навстречу Ремсдейла, но голкипера подстраховал Башам.

7' "Шеффилд Юнайтед" старается прессинговать соперника на чужой половине поля.

6' Вторая подача Маунты вышла чуть выше, но сыграл партнёр Норвуда за его спиной. Мяч вынесен во фланг.

5' Вернер заработал первый угловой удар в матче. Навес Маунта вышел плохим, но Норвуд снова выбил мяч за пределы поля.

4' Гости забрали мяч, но катают его на своей половине поля. Вперёд лондонцы не продвигаются

3' Бёрк слева прорвался к воротам и низом пробил рядом с ближней штангой.

2' "Шеффилд Юнайтед" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Челси" - в светло-голубой форме.