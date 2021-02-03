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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.23
2. Шарп Билли 3 (2) 0.14
3. Богл Джейден 2 0.09
4. Бёрк Оливер 1 0.05
5. Берге Сандер 1 (1) 0.05
6. Макбарни Оливер 1 0.05
7. Брайан Кин 1 0.05
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Башам Крис 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Иган Джон 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.27
2. Вернер Тимо 4 0.18
3. Жоржиньо II 4 (4) 0.18
4. Зума Курт 4 0.18
5. Жиру Оливье 3 0.14
6. Чилуэлл Бен 2 0.09
7. Маунт Мэйсон 2 0.09
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.09
9. Силва Тьяго 2 0.09
10. Зиеш Хаким 1 0.05
11. Хаверц Кай 1 0.05
12. Джеймс Рис II 1 0.05
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.05
14. Пулишич Кристиан 1 0.05
15. Алонсо Маркос 1 0.05
16. Ковачич Матео 0 0
17. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 5 1
3. Норвуд Оливер 4 0
4. Берге Сандер 4 0
5. Макголдрик Дэвид 3 0
6. Стивенс Энда 3 0
7. Бэлдок Джордж 3 0
8. Флек Джон 2 0
9. Робинсон Джек 2 0
10. Бёрк Оливер 2 0
11. Джагелка Фил 1 0
12. Шарп Билли 1 0
13. Лоу Макс 1 0
14. Башам Крис 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Арон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Ковачич Матео 2 0
8. Чилуэлл Бен 2 0
9. Пулишич Кристиан 2 0
10. Маунт Мэйсон 2 0
11. Хаверц Кай 2 0
12. Жиру Оливье 1 0
13. Алонсо Маркос 1 0
14. Зума Курт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)
 Челси 5.71% (2) 17.14% (6) 8.57% (3) 14.29% (5) 20% (7) 34.29% (12)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут
Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун
Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Челси Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
8. Тоттенхэм Заявка 21 9 6 6 34 - 22 33
9. Астон Вилла Заявка 20 10 2 8 35 - 24 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Брайтон Заявка 22 5 9 8 24 - 29 24
16. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
17. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 18 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
12. Брайтон Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    X 8.3% (3)
    Челси 91.7% (33)
    Все прогнозы
    1.8 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Челси
    7.60
    4.55
    1.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.50 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.55 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 7.40 4.50 1.48
      7.60 4.46 1.49

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.94 1.52 2.53 1.33 3.18 1.14 5.20 1.10 5.75 1.01 10.25
    12.00 1.01 8.50 1.04 3.50 1.28 2.80 1.44 1.99 1.89 1.72 2.14 1.51 2.60 1.33 3.20 1.14 5.20 1.11 5.90 1.02 10.50 1.02 10.50 0.00 17.50
    4.01 1.27 3.06 1.42 2.35 1.66 2.01 1.90 1.78 2.14 1.56 2.57 1.38 3.26 1.14 6.59
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.04 1.38 2.01 1.80 1.45 2.75 1.15 5.60 1.10 6.85
    1.96 1.83 1.45 2.80 1.14 5.60
    3.17 1.40 2.61 1.55 2.04 1.87 1.64 2.39 1.46 2.92
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
    2.75 1.41 1.72 2.05 1.30 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.03 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Челси

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Ничья
    8.3% (3)
    Челси
    91.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    62.86% (22)
    Нет
    37.14% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    36.1% (13)
    0:2 Челси
    25% (9)
    1:3 Челси
    16.7% (6)
    0:1 Челси
    11.1% (4)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
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